Las imágenes satelitales muestran la magnitud de la devastación causada por las inundaciones en Nepal

Las imágenes satelitales captaron la magnitud aterradora de la devastación causada por las inundaciones repentinas en Nepal.

Las inundaciones del miércoles se produjeron cuando una parte de un glaciar del Himalaya se desprendió y se precipitó cientos de metros hacia un valle.

Las inundaciones arrasaron varias ciudades y pueblos, causaron la muerte de al menos 165 personas y dejaron a casi 1.500 desaparecidas, entre ellas 800 extranjeros, en Nepal y al otro lado de la frontera, en la región del Tíbet, en China.

Se preveía que la cantidad de víctimas aumentaría a medida que los equipos de emergencia utilizaran helicópteros para buscar supervivientes y lanzar suministros por aire a miles de personas aisladas por los puentes derrumbados y las carreteras arrasadas.

“Reanudamos la búsqueda y se espera recuperar más cuerpos”, declaró el portavoz de la policía, Abi Narayan Kafle. Según las autoridades, al menos 826 personas están desaparecidas solo en Nepal, y unas 500 de ellas son extranjeras.

Las autoridades indicaron que las inundaciones devastaron especialmente una escarpada región montañosa repleta de excursionistas y peregrinos.

Las imágenes preliminares de satélite de Planet Labs, que muestran la región antes y después del desastre, revelan laderas montañosas exuberantes sepultadas bajo escombros y sedimentos.

open image in gallery Las imágenes satelitales muestran la zona de Syapru Besi, en Nepal, antes de las inundaciones del 26 de agosto de 2026 y después de ellas ( Reuters )

“Está confirmado que una parte sustancial del frente de ese glaciar colapsó para iniciar el evento, probablemente incluyendo o arrastrando una cantidad considerable de roca y sedimento”, dijo Vikram Gupta, especialista en geología de ingeniería de la Universidad de Sikkim en India.

Las imágenes satelitales confirmaron que una gran cantidad de nieve se había derretido en las 24 horas previas a las inundaciones, explicó Dan Shugar, geocientífico de la Universidad de Calgary. “Algunos glaciares del valle estaban cubiertos de nieve ayer y hoy están prácticamente al descubierto. En otras palabras, probablemente hacía calor”.

open image in gallery Las imágenes por satélite muestran Tupche, en Nepal, antes y después de las inundaciones ( Reuters )

“Lo que puedo ver en las imágenes satelitales de Planet Labs de esta mañana es que la parte inferior de un glaciar se desprendió a unos 5.200 metros y se estrelló contra el fondo del valle, unos 1.200 metros más abajo”, declaró a Reuters.

open image in gallery Imágenes por satélite de Manakamana antes y después de las inundaciones ( Reuters )

El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas señaló que las inundaciones provocaron una poderosa corriente de agua, sedimentos y rocas que descendió por los sistemas fluviales de Bhote Koshi y Trishuli. Esto hizo que el nivel del agua subiera hasta 9 metros en 30 minutos en la zona de Galchhi, aguas abajo.

open image in gallery Las imágenes satelitales muestran la zona de Khadga Bhanjyang, en Nepal, antes y después de las inundaciones ( Reuters )

Como consecuencia del calentamiento global, la ONU afirmó en 2023 que las montañas de Nepal habían perdido cerca de un tercio de su hielo en poco más de 30 años.

Añadió que los glaciares de Nepal, situados entre dos de los mayores emisores de carbono del mundo, India y China, se habían derretido un 65 % más rápido en la última década que en la anterior.

Traducción de Olivia Gorsin