Inundaciones repentinas en Nepal y China dejan desaparecidos de más de 30 países

El colapso de un glaciar en Tíbet provocó catastróficas inundaciones repentinas el miércoles en una zona fronteriza entre China y Nepal. Las autoridades de ambos países han reportado más de 160 muertos y más de 1.300 desaparecidos hasta el jueves. Muchos eran extranjeros que estaban en la zona para hacer senderismo o peregrinar a un sitio sagrado del hinduismo.

La cifra de desaparecidos puede variar entre organismos debido a diferencias en la forma en que se recopilan los datos, cuándo se informó y cómo se verificó, así como por fallas de coordinación entre quienes reúnen los datos y quienes realizan las labores de rescate en la zona afectada.

Nepal

La policía reportó al menos 165 muertos y 826 desaparecidos. Reportes locales citaron al Centro Nacional de Operaciones de Emergencia, que el jueves indicó que entre los desaparecidos había 113 turistas nepalíes, 85 efectivos de seguridad del ejército y la policía, además de 161 residentes del distrito de Rasuwa y uno del distrito de Nuwakot.

La Junta Nacional de Turismo dijo más tarde el jueves que 517 extranjeros estaban desaparecidos.

China

La prensa estatal reportó que al menos tres personas fallecieron y 558 estaban desaparecidas en el condado de Gyirong, en Tíbet. La televisora CCTV informó que 260 de los 558 desaparecidos eran extranjeros. Además, casi 100 ciudadanos chinos estaban desaparecidos del lado nepalí, señaló el Ministerio de Exteriores de China.

India

La junta de turismo de Nepal indicó que 179 de los desaparecidos eran de India. Las autoridades señalaron que la mayoría estaba en peregrinación al monte Kailash, en Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes.

Estados Unidos

De acuerdo con la junta, 65 de los desaparecidos eran de Estados Unidos.

Malasia

La junta indicó que 51 malasios estaban desaparecidos.

Ucrania

El Ministerio de Exteriores de Ucrania indicó que entre los 53 ucranianos considerados desaparecidos hay 46 turistas con los que las autoridades nepalíes han perdido el contacto.

Australia

La junta indicó que 35 australianos estaban desaparecidos.

Reino Unido

Treinta y tres de los desaparecidos procedían de Reino Unido, dijo la junta.

Canadá

La junta de turismo de Nepal indicó que 25 de los desaparecidos eran de Canadá.

Corea del Sur

Funcionarios del gobierno de Corea del Sur señalaron que nueve ciudadanos que trabajaban en la construcción de una planta hidroeléctrica en Nepal estaban desaparecidos.

Singapur

Ocho singapurenses estaban en paradero desconocido, según la junta de turismo de Nepal.

Alemania

La junta de turismo de Nepal indicó que ocho turistas de Alemania estaban desaparecidos.

Rusia

La junta indicó que ocho rusos estaban desaparecidos.

Sudáfrica

Entre los desaparecidos había seis sudafricanos, dijeron las autoridades nepalíes.

Letonia

La junta indicó que seis turistas de Letonia estaban desaparecidos.

Japón

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, manifestó preocupación por cinco ciudadanos japoneses que, según reportaron medios locales, estaban desaparecidos.

Nueva Zelanda

Cinco personas de Nueva Zelanda estaban desaparecidas, indicó la junta de turismo de Nepal.

Francia

La junta indicó que cuatro ciudadanos franceses estaban desaparecidos.

Bélgica

De acuerdo con la junta, tres personas de Bélgica estaban en paradero desconocido.

España

La junta indicó que tres visitantes de España estaban desaparecidos.

Otros

Según los datos de la junta de Turismo, dos personas de Italia, Kazajistán, Portugal, Irlanda y Países Bajos estaban desaparecidas.

Otras 10 personas —una de cada uno de los siguientes países: Bielorrusia, Finlandia, Hungría, Israel, Lituania, Filipinas, Bulgaria, Suiza, Serbia y Suecia— estaban desaparecidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.