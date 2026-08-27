Potencias regionales buscan una salida a la guerra con Irán y otras noticias en Oriente Medio

Las potencias regionales buscaban una salida a la guerra con Irán, mientras se reportó otro ataque contra un petrolero en el estrecho de Ormuz y Teherán rechazó las últimas sanciones de Washington.

Por otra parte, un tribunal de Jerusalén absolvió a un hombre acusado de golpear a una monja católica, pero le ordenó someterse a varios años de hospitalización psiquiátrica por el ataque que provocó una condena mundial.

Los ataques de Israel en Gaza recibieron una dura reprimenda del principal diplomático que supervisa el alto el fuego en el sitiado enclave palestino, negociado por Estados Unidos.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y en el conjunto de Oriente Medio.

Corte ordena hospitalización psiquiátrica para acusado de ataque a monja

Un juez del Tribunal de Magistrados de Jerusalén absolvió a un hombre acusado de atacar a una monja católica al aceptar la demencia alegada en su defensa y ordenó su ingreso en un hospital psiquiátrico por hasta seis años.

La violenta agresión de abril a una religiosa que caminaba con su hábito por la Ciudad Vieja de Jerusalén sacudió a Israel y a sus numerosas comunidades cristianas, que han denunciado un aumento del acoso.

El Religious Freedom Data Center, una organización israelí de voluntarios que registra incidentes como insultos verbales y escupitajos a personas visiblemente cristianas en Jerusalén, indicó que se dan casi a diario y que prácticamente todos son cometidos por nacionalistas religiosos judíos.

La Ciudad Vieja de Jerusalén alberga algunos de los lugares más sagrados del cristianismo, el islam y el judaísmo.

Petrolero atacado en el estrecho de Ormuz

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, dijo el jueves que recibió un reporte sobre un petrolero alcanzado en la estratégica vía marítima que ha estado en el centro de la diplomacia durante la guerra con Irán.

De acuerdo con la UKMTO, las autoridades locales dijeron que la embarcación fue alcanzada por un proyectil desconocido el martes en las aguas entre Omán e Irán, y se incendió.

La tripulación estaba a salvo y no ha habido reportes de daños ambientales, indicó la UKMTO.

El ataque subraya el constante peligro para las embarcaciones que intentan cruzar el paso, que permanece bajo un firme control iraní, incluso cuando, según se informa, Omán e Irán están en las últimas fases de las conversaciones sobre un plan para gestionar el tráfico marítimo a través del estrecho.

Irán dispara periódicamente contra buques que tratan de cruzar el estrecho para hacer valer su control de la vía marítima, aunque nadie se atribuyó de inmediato la agresión del martes. Estados Unidos también ha disparado contra embarcaciones durante su bloqueo a los puertos de la República Islámica.

Siguen los esfuerzos diplomáticos vacilantes para poner fin a la guerra

Pakistán dijo el jueves que seguía adelante con sus esfuerzos diplomáticos para ayudar a resolver la crisis entre Estados Unidos e Irán y reabrir el estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Tahir Andrabi, dijo en una rueda de prensa que la reciente visita del mariscal de campo Asim Munir a Teherán tenía como objetivo reactivar el memorando de entendimiento de junio para reabrir el estrecho.

El ministro paquistaní de Exteriores, Ishaq Dar, también ha continuado las gestiones diplomáticas durante la visita de Munir, hablando con sus homólogos turco y egipcio, entre otros de la región, afirmó Andrabi.

Se espera que el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani llegue a Teherán el jueves para reunirse con autoridades iraníes sobre las “formas de reducir la escalada de tensiones y crear las condiciones propicias para el diálogo”, informó el Ministerio de Exteriores de Qatar en X.

Las conversaciones, confirmadas por Teherán, también abordarán la “libertad de navegación” en Ormuz y la necesidad de volver al statu quo previo a la guerra, según el vocero ministerial, Majed Al Ansari.

Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo por teléfono a Al Jazeera el miércoles que no tiene “ningún calendario” para concluir el conflicto, que el viernes cumplirá seis meses. Trump señaló en declaraciones a la televisora con sede en Qatar que cree que Washington está “ganando por mucho”.

Irán califica las sanciones de Estados Unidos de “pura parodia”

Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, escribió el miércoles por la noche en una publicación en redes sociales que Estados Unidos había formado una coalición con Bahrein, al que describió como un país con “prácticamente ningún intercambio económico significativo con Irán”.

En otra publicación en redes sociales el miércoles, el principal negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, dio las gracias a China por rechazar las políticas estadounidenses de “Día D económico” contra la República Islámica.

“Damos la bienvenida a la declaración de principios de China que rechaza las sanciones ilegales contra Irán”, manifestó Qalibaf.

A principios de semana, Teherán había advertido que respondería con dureza a la ampliación de las sanciones estadounidenses, incluidas medidas contra países que considera que cooperan con Washington. Irán ha atacado repetidamente a Bahrein y a otras naciones del golfo Pérsico con misiles y drones desde que la Casa Blanca e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero.

Ataques israelíes en Gaza reciben reprimenda de jefe de Junta de Paz

Nickolay Mladenov, jefe de la Junta de Paz de Trump, dijo el miércoles al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la diferencia entre lo acordado por ambas partes y lo que está ocurriendo sobre el terreno es el mayor riesgo para el proceso de paz en Gaza.

“Los ataques israelíes han continuado desde que se aceptó la hoja de ruta, y los civiles palestinos siguen muriendo”, afirmó Mladenov.

Un ataque israelí contra una tienda de campaña para desplazados en el sur de Gaza mató el miércoles a una persona e hirió al menos a cuatro, informó el Ministerio de Salud de la Franja. El ejército israelí indicó que atacó a un “operativo militar”, sin ofrecer más detalles.

Palestinos en el territorio han reportado un aumento de ataques israelíes letales pese a un frágil alto el fuego en la guerra de casi tres años entre Israel y Hamás. Israel ha dicho que ataca a Hamás y otros insurgentes.

La viceembajadora de Israel ante la ONU, Noa Furman, dijo el miércoles al Consejo de Seguridad que Israel está comprometido con el plan de paz de Trump, pero que el “desarme de Hamás debe ser lo primero” antes de que pueda comenzar la reconstrucción de Gaza.

La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque liderado por Hamás del 7 de octubre de 2023 sobre el sur de Israel, en el que unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, murieron y otras 251 fueron secuestradas. La ofensiva de represalia de Israel se ha cobrado la cabeza de más de 73.400 personas en la Franja, según el Ministerio de Salud gazatí.

El ministerio, que forma parte del gobierno controlado por Hamás, está integrado por profesionales médicos y mantiene registros detallados que las agencias de la ONU y expertos independientes consideran, por lo general, fiables. No distingue entre víctimas civiles y combatientes, y afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de todas las muertes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.