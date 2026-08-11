Del sherpa que conquistó el Everest siete veces a la primera omaní en llegar a la cumbre: las víctimas del Broad Peak

Una semana después de que una avalancha provocara la muerte de 10 montañistas en el Broad Peak, en la región pakistaní de Gilgit-Baltistán, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de siete de las víctimas.

El Club Alpino de Pakistán, una organización no gubernamental dedicada al montañismo y los deportes de montaña, informó el miércoles que el operativo de recuperación fue “excepcionalmente complejo y exigió un alto nivel técnico”.

Entre los cuerpos recuperados se encuentran los del reconocido montañista británico-nepalí Nirmal Purja; los escaladores nepalíes Nima Sherpa, Kili Pemba “Kilu” Sherpa, Pur Bahadur “Yukta” Gurung y Gyalu Sherpa; el montañista chino Wang Zhong; y la escaladora omaní Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy.

Según los rescatistas, el cuerpo de otro montañista, Nawang Thindhu Sherpa, fue localizado en una zona de difícil acceso, a unos 6.000 metros de altitud. En tanto, el guía pakistaní Sohail Sakhi y la escaladora estadounidense Mallory Geis continúan desaparecidos. No obstante, los equipos de rescate habían encontrado previamente una pierna amputada de Geis, lo que confirmó su muerte.

¿Quiénes eran los montañistas?

Si bien gran parte de la atención se ha centrado en la controvertida figura del alpinismo de alta montaña Nirmal Purja, también conocido como Nims Dai, la avalancha cobró la vida de otros nueve montañistas y guías de cinco países: Nepal, Omán, Pakistán, China y Estados Unidos.

Purja, un montañista británico de origen nepalí, redefinió los límites del alpinismo de altura al escalar las 14 montañas más altas del mundo en un tiempo récord de 189 días. Tenía 43 años.

Reconocido por llevar al límite la resistencia humana, alcanzó fama más allá del mundo del montañismo gracias al documental de Netflix Los 14 ochomiles: No hay nada imposible.

Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy

La montañista Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy hizo historia en 2019 al convertirse en la primera mujer omaní en alcanzar la cima del monte Everest, la montaña más alta del mundo.

Más adelante también conquistó el K2 y el Manaslu, sumando dos de las cumbres más altas del planeta a su trayectoria.

En redes sociales, numerosas personas la describieron como “una inspiración para todo el mundo árabe”.

La montañista saudí-libanesa Nelly Attar, quien en 2022 se convirtió en la primera mujer árabe en alcanzar la cima del K2, le dedicó un emotivo mensaje en Instagram.

“Qué afortunada soy de haberte conocido. De haber escalado contigo durante tantos años. De haber compartido contigo aventuras increíbles. Uno de los mayores regalos que me dieron las montañas fue nuestra hermandad.

“Eras un faro de luz y fortaleza. Cuando pienso en ti, te recuerdo sonriendo, riendo y llena de alegría. Irradiabas optimismo dondequiera que ibas, incluso en los entornos más hostiles.

“El mundo ha perdido a una atleta extraordinaria, una gran montañista y, sobre todo, a una de las personas más bondadosas que he conocido. Moviste montañas, Nani. Le mostraste a toda una generación lo que era posible, y tu legado seguirá moviendo montañas durante muchas generaciones”.

Pur Bahadur “Yukta” Gurung

Pur Bahadur Gurung, de 37 años y conocido como Yukta en la comunidad del montañismo, era un experimentado alpinista y guía principal nepalí con una trayectoria de más de dos décadas.

Comenzó su carrera como porteador y cocinero en expediciones de trekking. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los montañistas de alta montaña más destacados de Nepal. Alcanzó la cima del Everest en siete ocasiones, escaló el K2 dos veces y conquistó 11 de las 14 montañas más altas del mundo. Además, trabajaba como guía de expediciones con formación en rescate de alta montaña.

Formaba parte de Elite Exped, la empresa de expediciones fundada por Nims Dai.

En 2024, Pur Bahadur integró el equipo de montañistas que encontró en el Everest una bota con más de un siglo de antigüedad, que se cree perteneció al alpinista británico Andrew Irvine, desaparecido en esa montaña en 1924.

Mallory Geis

La montañista estadounidense Mallory Geis, de 39 años, intentaba escalar su primera montaña de más de 8.000 metros, después de vender su estudio de pilates en San Antonio, Texas, para dedicarse por completo al montañismo, según informó la empresa organizadora de expediciones Moving Mountains.

Al anunciar su decisión en Instagram, escribió: “Estoy dando un enorme salto de fe hacia lo desconocido para ver adónde me lleva la vida. Tengo la sensación de que habrá muchos cascos, arneses y crampones en el camino”.

Antes de viajar a Pakistán, describió al Broad Peak como “su primera gran expedición de alpinismo”.

“Veamos si este cuerpo y estas botas pueden llegar a la cima del Broad Peak, la duodécima montaña más alta del mundo”, escribió.

Su padre, George Geis, dijo al medio Kens5: “Eso era lo que quería hacer: salir a escalar. Era una persona muy positiva, muy inteligente y capaz de lograr casi cualquier cosa que se propusiera”.

En un comunicado, su familia expresó: “Mallory era una luz para todos los que la conocían y era profundamente querida por su familia y sus amigos. La vamos a extrañar enormemente”.

Geis era cliente del guía pakistaní Sohail Sakhi.

Wang Zhong

El montañista chino Wang Zhong, de 52 años, era un experimentado escalador de alta montaña.

Según diversos reportes, estaba cerca de alcanzar uno de los mayores logros del alpinismo: conquistar las 14 montañas del mundo que superan los 8.000 metros de altura.

Personas participan en una vigilia en Katmandú, Nepal, frente a los retratos de los montañistas que murieron en la avalancha ocurrida durante una expedición al Broad Peak, en Pakistán, el 4 de agosto de 2026 ( Reuters )

Después de haber alcanzado la cima de 12 de ellas, llegó al Broad Peak con la esperanza de convertirla en su decimotercera conquista antes de que ocurriera la avalancha, de acuerdo con un informe del Yangtse Evening Post, citado por el medio estatal The Global Times.

Kili Pemba “Kilu” Sherpa

Kili Pemba Sherpa, conocido como “Kilu”, tenía 46 años y era uno de los guías de alta montaña más destacados de Nepal.

Nació en Rolwaling, en el distrito de Dolakha, y comenzó a trabajar en expediciones por el Himalaya en 1996, cuando era adolescente y se desempeñaba como escalador de apoyo. Durante las tres décadas siguientes construyó una destacada trayectoria en las montañas más altas del mundo.

Para 2026, había escalado el Everest en 15 ocasiones, completado las 14 montañas del mundo de más de 8.000 metros y formado parte del grupo de 10 montañistas nepalíes que logró el primer ascenso invernal al K2, en 2021.

También ayudó a guiar hasta la cima del Everest al montañista chino Xia Boyu, quien tiene ambas piernas amputadas, en 2018. Tres años después hizo lo mismo con el ruso Rustam Nabiev, también doble amputado, durante la ascensión al Manaslu.

Semanas antes de morir en el Broad Peak, completó su desafío personal de conquistar las 14 montañas de más de 8.000 metros al alcanzar la cima del Nanga Parbat el 3 de julio. Lo hizo junto a su cliente Wang Zhong, quien también perdió la vida en la avalancha.

Kili Pemba Sherpa trabajaba para la empresa de expediciones Imagine Nepal.

Sohail Sakhi

El montañista pakistaní Sohail Sakhi era escalador de alta montaña, líder de expediciones y geógrafo. Originario de Hunza, fundó Moving Mountains, una empresa especializada en expediciones en la cordillera del Karakórum, en Pakistán.

Según el sitio web de la compañía, había alcanzado la cima del K2, Gasherbrum I, Gasherbrum II y Manaslu. Además, completó una ascensión al Nanga Parbat sin oxígeno suplementario y sin apoyo externo, y participó en un intento de ascenso invernal al Batura I.

Era reconocido por su estilo de escalada alpina y por su trabajo como fotógrafo de alta montaña.

Además de su carrera como montañista, buscaba formar a una nueva generación de escaladores pakistaníes y tenía previsto lanzar en 2026 el proyecto Great Karakoram Trail.

Sakhi guiaba a la montañista estadounidense Mallory Geis en el Broad Peak cuando ocurrió la avalancha.

En un comunicado, su familia informó que tomó “la dolorosa decisión de realizar los ritos funerarios”, aunque su cuerpo continúa desaparecido en la montaña.

Gyalu Sherpa

Gyalu Sherpa ya se había consolidado como una de las figuras emergentes del montañismo nepalí.

Trabajaba como guía para la empresa Seven Summit Treks y, además, era poseedor de un récord Guinness.

“Gyalu estableció un récord Guinness al alcanzar la cima del Kanchenjunga tres veces en una misma temporada. También escaló el Everest en numerosas ocasiones”, afirmó Chhang Dawa Sherpa, director de Seven Summit Treks.

Entre sus otras ascensiones destacan el Cholatse, Himlung Himal, Lobuche, Mera Peak y el pico Lenin.

Nima Sherpa

Nima Sherpa era un experimentado guía de alta montaña de Elite Exped, la empresa de expediciones cofundada por Nirmal Purja.

Nació en una familia de agricultores del municipio rural de Makalu, en el distrito de Sankhuwasabha, al este de Nepal.

Antes de la expedición al Broad Peak, ya había alcanzado la cima de cuatro montañas de más de 8.000 metros, según informó el medio nepalí Kantipur.

Era considerado uno de los compañeros de escalada y guías de mayor confianza de Purja, con quien participaba de manera habitual en las expediciones organizadas por Elite Exped.

Nawang Thindhu Sherpa

Nawang Thindhu Sherpa, de 28 años, era uno de los guías sherpas más prometedores de Nepal.

Nacido en el distrito de Sankhuwasabha, inició su carrera en el montañismo con la ascensión al Island Peak en 2019. Después conquistó el Everest, Lhotse, Manaslu, Kanchenjunga y Makalu.

Trabajaba como guía para Seven Summit Treks y también lideró expediciones al Ama Dablam y a otras montañas del Himalaya.

Su última expedición exitosa fue la ascensión al Makalu durante la primavera de 2026, pocos meses antes de unirse a la expedición al Broad Peak, donde murió en la avalancha del 30 de julio.

El montañismo era una tradición familiar. Su padre y sus tres hermanos también eran experimentados escaladores de montañas de más de 8.000 metros.

El presidente del municipio rural de Makalu, Wangdi Tshiring, rindió homenaje al joven sherpa y afirmó que su muerte representa una gran pérdida para el montañismo nepalí.

“Con la muerte de Nawang, nuestro municipio y todo el sector del montañismo de Nepal han perdido a un pilar prometedor e incansable. El país siempre recordará su sacrificio y su contribución”, declaró, según el medio The Tourism Times.

En 2025, Nawang participó en la búsqueda de dos sherpas desaparecidos tras una avalancha en el Annapurna.

En mayo de este año también integró un equipo de alta montaña en el Makalu que recuperó el cuerpo del montañista checo David Roubinek, localizado a unos 7.300 metros de altitud en el Makalu II, y lo descendió hasta aproximadamente los 6.100 metros.

Traducción de Leticia Zampedri