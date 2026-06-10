Un sherpa fue dado por muerto en el Everest: tras salir de la UCI, su historia plantea preguntas nuevas

Un sherpa nepalí rescatado, que dijo haber sido “abandonado” después de que se le agotó el oxígeno suplementario y haber sobrevivido durante casi una semana varado en el Monte Everest sin comida ni agua, fue trasladado fuera de la unidad de cuidados intensivos, según informó su familia.

Los familiares, que acusaron a la agencia de viajes de Dawa Sherpa de negligencia por no haber puesto en marcha una misión de rescate a tiempo, dijeron que su estado de salud mejoró en los últimos días.

El alpinista, también conocido como Hillary Dawa Sherpa, fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos (UCI) a una sala de hospital. Ahora puede comer y hablar un poco.

Dawa Sherpa, de 57 años, desapareció en la montaña más alta del mundo el 30 de mayo durante una de las últimas expediciones de la temporada de escalada de primavera. Tras casi seis días en condiciones extremas, fue encontrado el 4 de junio mientras avanzaba lentamente hacia el campamento base. Fue evacuado en helicóptero y trasladado a Katmandú para recibir tratamiento.

“Los médicos están observando su evolución en manos y piernas”, declaró Nuru Sherpa, uno de sus familiares, según la agencia AFP. El paciente sufría de congelación, deshidratación grave y una fractura en el fémur.

Dawa Sherpa contó que lo dejaron solo cerca de la “zona de la muerte” del Everest, donde los niveles de oxígeno son peligrosamente bajos. Posteriormente, relató cómo logró sobrevivir a pesar de quedarse sin oxígeno y separarse de los demás.

Su supervivencia dejó atónita a la comunidad de montañismo. Si bien escaladores y rescatistas celebraron lo que muchos describen como una supervivencia milagrosa, el incidente provocó cada vez más críticas sobre el tiempo que tardaron en localizarlo.

“No creí que sobreviviría”, dijo en una breve entrevista con BBC News Nepali. “Me quedé atrás porque me quedé sin oxígeno”.

open image in gallery Hillary Dawa Sherpa quedó atrapado en el Everest durante seis días y sobrevivió a base de hielo y chocolate ( AP )

Desde su cama de hospital, días después del rescate, contó que inicialmente sobrevivió sin comida y que luego tuvo que masticar hielo para hidratarse. También encontró algunos chocolates y bocadillos en sus bolsillos, que le ayudaron a mantenerse durante el descenso en solitario desde los 25.000 pies hasta los 17.500 pies.

“La capacidad de Dawa para rescatarse a sí mismo y quedarse a salvo es una de las cosas más increíbles que hemos visto en el Monte Everest”, declaró Lakpa Sherpa, director de la empresa de guías nepalí 8K Expeditions, a la revista Outside.

Según sus familiares, cayó en una grieta sobre la cascada de hielo de Khumbu y permaneció atrapado durante unos dos días antes de poder salir gracias a que las nevadas y las avalanchas rellenaron parcialmente el hueco. De hecho, la familia de Dawa Sherpa había comenzado los ritos funerarios cuando les comunicaron que posiblemente había fallecido.

Los miembros del Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha (SPCC), el equipo responsable del mantenimiento de las rutas de escalada del Everest y de la eliminación de residuos, finalmente lo avistaron arrastrándose por la nieve cerca de Khumbu.

Billi Bierling, directora de The Himalayan Database, un sitio web que documenta los ascensos en el Himalaya nepalí, declaró: “El hecho de que Hillary Dawa haya logrado descender desde dondequiera que lo dejaran es un auténtico milagro. No tenía agua ni oxígeno, y probablemente estaba completamente agotado”.

Dawa Sherpa trabajaba para Himalayan Traverse Adventures y, poco antes, había regresado al pie de la cima junto con un cliente polaco. Según el escalador británico Chris Thrall, que descendía con él, Dawa Sherpa se detuvo a descansar sobre una roca tras cargar un peso considerable e instó a los demás a continuar sin él.

“Se sentó a descansar con su mochila. Como sabes, estos tipos cargan pesos enormes”, dijo Thrall. “Me giré hacia él y le dije: ‘Hillary, ¿estás bien, hermano?’. Me respondió: ‘Sí, sí, estoy bien, Chris. Por favor, vete’”.

Más tarde, Thrall alcanzó al escalador polaco y, antes de continuar el descenso, miró hacia atrás y vio a Dawa Sherpa todavía sentado en la roca. Fue el último avistamiento confirmado del hombre antes de su desaparición. The Independent se puso en contacto con Thrall para obtener declaraciones.

El 2 de junio, 8K Expeditions envió un helicóptero para buscar al sherpa desaparecido, pero la misión no logró localizarlo.

Según Everest Chronicle, Dawa Sherpa fue contratado originalmente como cocinero en el Campamento II del Everest, en lugar de como guía de escalada de alta montaña. Esta información fue corroborada posteriormente por su familia y 8K Expeditions. “Los sherpas son fuertes, pero este hombre no estaba destinado a ser un sherpa de escalada; era el cocinero del Campamento II”, declaró Bierling a la revista Outside.

Según el medio, los trabajadores de SPCC le proporcionaron comida y agua a Dawa Sherpa tras encontrarlo cerca de la cascada de hielo de Khumbu. Las imágenes que se compartieron posteriormente en internet lo mostraban todavía con el traje de montaña azul y amarillo que llevaba puesto cuando desapareció.

open image in gallery Un helicóptero que transportaba a Dawa Sherpa aterriza este jueves en el Hospital HAMS de Katmandú, Nepal ( AP )

Según informó el medio, los rescatistas lo trasladaron en camilla hasta el asentamiento cercano de Gorak Shep, una parada antes del campamento base.

Según The New York Times, le dieron sopa de fideos, dos bombones y una botella de Sprite antes de ser trasladado en helicóptero al Hospital HAMS de Katmandú para recibir tratamiento.

La familia de Dawa Sherpa acusó al operador de su expedición de no haber puesto en marcha las labores de rescate con la suficiente rapidez y presentó denuncias ante las autoridades.

Los familiares argumentan que las operaciones de búsqueda debieron haber comenzado inmediatamente después de su desaparición. “El departamento de montañismo debe tomar medidas. Fue la negligencia de la empresa la que provocó tanta demora en el inicio del rescate”, declaró Karma Gelje Sherpa, sobrino de Dawa Sherpa.

“Si hubiera sido un escalador extranjero, el rescate sin duda se habría organizado mucho más rápido, pero resultó ser un anciano nepalí”.

La comunidad de montañismo de Nepal también manifestó su preocupación. Maya Sherpa, presidenta de la Asociación de Escaladores del Everest, afirmó que el caso amerita una investigación exhaustiva.

open image in gallery El monte Lhotse visto desde el campamento 4 del Everest, en el distrito de Solukhumbu (Nepal), en mayo ( Reuters )

“Hubo negligencia en su caso”, dijo.

“Es necesario llevar a cabo una investigación para averiguar qué sucedió exactamente y así evitar que se repitan incidentes similares”.

La hija de Dawa Sherpa, Mendo Lhamu Sherpa, declaró a The New York Times : “La felicidad que siento al ver a mi padre de vuelta es inmensa”. Sin embargo, afirmó que su padre había sido “explotado y completamente abandonado” por sus empleadores. La familia de Dawa Sherpa acusó a la empresa para la que trabajaba de negligencia y presentó una denuncia ante la policía.

Himalayan Traverse Adventure rechazó las acusaciones de haber retrasado las labores de rescate y argumentó que las inclemencias del tiempo hacían que la operación de búsqueda fuera demasiado peligrosa. “Enviar a alguien a buscar en esas condiciones habría puesto en riesgo su vida”, declaró Angfurba Sherpa, representante de la empresa, al New York Times.

The Independent se puso en contacto con Himalayan Traverse Adventure, la empresa para la que trabaja Dawa Sherpa, para obtener comentarios al respecto.

open image in gallery La familia de Dawa Sherpa acusó a la empresa organizadora de la expedición de no haber puesto en marcha las operaciones de rescate con la suficiente rapidez ( AP )

Mientras tanto, Pemba Sherpa, director ejecutivo de 8K Expeditions, afirmó que la responsabilidad de organizar la búsqueda recaía en Himalayan Traverse y señaló que la participación de su empresa se limitaba a obtener el permiso de escalada.

Angfurba Sherpa también afirmó que era razonable suponer que Dawa Sherpa había fallecido tras haber estado incomunicado durante varios días. Añadió que el guía llevaba un teléfono satelital y un walkie-talkie, aunque aún no está claro si intentó utilizar alguno de estos dispositivos para pedir ayuda.

La Asociación de Montañismo de Nepal también solicitó que se realice una investigación gubernamental sobre los hechos que condujeron al rescate de Dawa Sherpa.

La temporada de ascensos al Everest de 2026 fue una de las más concurridas de la historia, y las cifras preliminares del gobierno muestran que más de 1.000 escaladores alcanzaron la cima.

Nepal recaudó más de 7 millones de dólares en permisos para escalar el Everest durante la temporada. Al menos cinco escaladores, entre ellos dos indios y tres nepalíes, murieron en la montaña este año.

Traducción de Olivia Gorsin