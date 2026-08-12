Trump dice que el Servicio Secreto no le permitió viajar en el Air Force One en Turquía por amenaza

El presidente Donald Trump afirmó el martes que salió a escondidas del Air Force One a su regreso de una cumbre de la OTAN en Turquía debido a que el Servicio Secreto y las fuerzas armadas querían que viajara en un “avión diferente” debido a una amenaza que, insistió, no lo asustó.

Trump le restó importancia a la extraordinaria treta, que lo llevó a ocultarse en un contenedor de catering del aeropuerto para abordar otra aeronave mientras el Air Force One despegaba, esencialmente como señuelo, desde Ankara.

También minimizó el riesgo para las personas que sí se encontraban a bordo del Air Force One, incluidos funcionarios de la Casa Blanca, personal de seguridad y apoyo, y reporteros.

“Querían que yo viajara en un vuelo diferente, en un avión diferente”, declaró Trump a los reporteros después de regresar a Washington desde Ohio, y añadió que tenía pocas opciones al respecto.

“Supongo que había una amenaza. En realidad no pregunté demasiado al respecto”, comentó. “Recibo muchas amenazas”.

Sus declaraciones confirmaron un reporte del The Washington Post, según el cual Trump fue trasladado discretamente a otro avión al concluir una cumbre de la OTAN debido a una amenaza creíble de Irán. La medida se mantuvo en secreto durante varias semanas, hasta que el periódico publicó su historia.

“Creo que, en realidad, el avión en el que volé estaba en mayor riesgo”, expresó Trump el martes, sin aportar muchos detalles sobre la operación. Pero sostuvo que el incidente no lo asustó.

“Para ser sincero, no hay mucho que me preocupe”, subrayó el mandatario. “Sea lo que sea. ¿Saben cuál es mi actitud? ¡Sí, como sea!”.

Los presidentes suelen hacer viajes secretos, pero no así

Los mandatarios en ocasiones han mantenido en secreto algún viaje al extranjero por razones de seguridad. Pero se cree que el hecho de que el paradero de Trump se ocultara en ese momento es algo sin precedentes.

“Ciertamente hemos visto al presidente volar antes en aviones sin marcas o en aviones señuelo, durante viajes a Irak, Afganistán, otros lugares parecidos en zonas de guerra”, señaló Garrett M. Graff, autor de “Raven Rock: The Story of the U.S. Government’s Secret Plan to Save Itself — While the Rest of Us Die”.

“Pero este fue un secreto que no creo que hayamos visto antes”, puntualizó.

Después de esconderse en el vehículo de catering y ser trasladado al otro avión, Trump hizo una escala en Reino Unido, abordó nuevamente el avión presidencial sin ser detectado e incluso más tarde se burló cuando le preguntaron sobre los posibles riesgos.

“Si yo caigo, ustedes también ¿cierto?”, les dijo entonces a los reporteros, pasando por alto el hecho de que si el avión hubiera sido derribado, el presidente no habría estado a bordo.

Persisten muchas incógnitas

El vuelo del presidente desde Turquía fue noticia en su momento debido a que había llegado a bordo de un jet de lujo que le fue obsequiado por el gobierno de Qatar, el cual no estaba equipado con algunos de los mismos sistemas de detección de misiles y contramedidas que se encuentran en modelos más viejos del avión presidencial.

Trump terminó por abordar una aeronave gubernamental más pequeña desde Turquía hacia Reino Unido, únicamente para abordar en secreto nuevamente el jet señuelo, bajar de él y subir de nuevo al avión qatarí.

Los presidentes han puesto a prueba en más de una ocasión los límites de su cargo, presionando a sus asesores de seguridad para visitar zonas de guerra como muestra de la presencia estadounidense y de su propio liderazgo. Por lo general, esto ocurre con viajes que se anuncian hasta que se considera que el mandatario ya está fuera de peligro.

La diferencia en esta ocasión es que Trump fue separado de manera encubierta del resto de sus acompañantes —incluido el grupo de prensa que cubre al presidente y — y, en lugar de informar al público sobre lo ocurrido una vez que el riesgo había pasado, la Casa Blanca sigue sin revelar por completo lo sucedido.

Graff dijo que la presencia del cuerpo de prensa de la Casa Blanca tiene tanto que ver con proteger “a la presidencia y la democracia” como con cubrir la historia.

“Esto demuestra que la Casa Blanca, simplemente no entiende lo importante que es ese papel”, sostuvo.

Grandes esfuerzos en el pasado

En 2023, una caravana salió de la Casa Blanca un domingo a eso de las 3:30 de la mañana y el presidente Joe Biden abordó más tarde un Air Force C-32, un Boeing 757 modificado --que normalmente es utilizado para viajes nacionales hacia aeropuertos más pequeños-- y se dirigió a Polonia. Posteriormente hizo un viaje secreto de 10 horas en tren en medio de la noche para llegar a Kiev y mostrar su solidaridad con Ucrania después de la invasión rusa.

Un grupo de prensa en la Casa Blanca esperaba un domingo tranquilo para Biden en Washington. Sin embargo, dos periodistas viajaron con él a Ucrania, documentando el viaje y capturando imágenes de Biden y del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy caminando juntos.

Durante su primer mandato, Trump hizo un viaje secreto a Afganistán para el Día de Acción de Gracias de 2019, cuando las autoridades mantuvieron un grupo de prensa por separado y un avión señuelo en Florida para sostener la ilusión de que el presidente pasaba el feriado en su finca de Mar-a-Lago.

En cambio, Trump y otro grupo de reporteros volaron a la base militar de Estados Unidos en Bagram, donde el presidente sirvió pavo a las tropas, pronunció un discurso y se reunió con el entonces presidente afgano, Ashraf Ghani, mientras los periodistas documentaban los sucesos.

Cuando el presidente George W. Bush hizo su primer viaje a Irak en 2003, la noticia no se dio a conocer hasta que ya se encontraba volando de regreso a Estados Unidos. El presidente Barack Obama hizo una visita furtiva a Afganistán en 2010, cuando se suponía que pasaría el fin de semana en Camp David.

Maniobras de distracción presidencial

El presidente Bill Clinton viajó en secreto de India a Pakistán en 2000 como parte de su intento por calmar las tensiones en la disputada región de Cachemira. Se lo vio hablando con funcionarios frente a un avión militar que parecía que iba a abordar. En cambio, Clinton se agachó y rodeó la parte delantera de la aeronave hacia otro jet cercano.

Ambos aviones despegaron con rumbo a Islamabad, al igual que una tercera aeronave pintada con las conocidas marcas del Air Force One.

Joe Lockhart, secretario de prensa de la Casa Blanca en ese momento, señaló que los reporteros sabían que el presidente viajaba en uno de los aviones, “pero no en cuál”. Dijo que él y otros funcionarios habían informado al grupo de prensa con anticipación y que “aunque no conocían todos los detalles, quedó en claro” que Clinton “no iba a viajar en el avión en el que iban ellos”.

“No hubo ningún intento por ocultar nada, y mucho menos de mentir al respecto después”, escribió Lockhart en redes sociales.

Bush se encontraba de visita en una escuela primaria de Sarasota, Florida, cuando ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y, después de que se suspendió el tráfico aéreo comercial en todo el país, las autoridades quisieron trasladarlo a un lugar no revelado.

Todo el grupo de prensa de la Casa Blanca voló con Bush desde Florida a la Base Aérea Barksdale, en Luisiana, donde los funcionarios redujeron el número de reporteros y personal a bordo del avión. Posteriormente, Bush y el grupo reducido volaron rumbo a la Base Aérea Offutt, en Nebraska, antes de regresar finalmente a Washington.

La ubicación de Bush se mantuvo en secreto durante todo el día. Sin embargo, la Casa Blanca no insinuó que el presidente estuviera en un lugar en el que no estaba —a diferencia de cuando Trump fue sacado de Turquía a escondidas.

“Se pueden imaginar las distintas maneras en que esto podría haber salido mal, en las que, durante un periodo de tiempo, nadie habría podido corroborar de forma independiente el estado del presidente de Estados Unidos, o quién estaba al mando del gobierno de Estados Unidos”, dijo Graff. “Y ese es un momento increíblemente peligroso para el mundo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.