Aumentan los casos de nauseas entre consumidores crónicos de marihuana en EEUU

En el último año, Estados Unidos registró un aumento de consumidores frecuentes de marihuana que acuden al hospital con un trastorno de náuseas y vómitos, según un informe publicado el jueves.

“Lo repentino y la magnitud sostenida del aumento” se deben en gran medida a que el trastorno obtuvo su propio código de diagnóstico el otoño pasado, lo que está proporcionando una imagen más precisa de lo que era un problema poco reconocido, escribieron los autores del informe, publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Los diagnósticos del trastorno en las salas de urgencias de hospitales —el síndrome de hiperemesis cannabinoide— aumentaron un 16% desde octubre pasado hasta mayo de este año, según hallaron investigadores federales.

El síndrome —observado en personas que consumen marihuana con frecuencia, especialmente quienes la fuman— se caracteriza por náuseas recurrentes, vómitos incontrolables y un dolor abdominal insoportable.

Investigaciones anteriores han dejado entrever que aproximadamente 2,75 millones de estadounidenses lo padecen cada año, y que las visitas a las salas de emergencia han ido en aumento a medida que se ha incrementado el consumo recreativo diario de marihuana.

Pero expertos también han señalado que probablemente el síndrome ha sido infradiagnosticado, posiblemente porque los médicos podrían no haber comprendido el uso de marihuana por parte de los pacientes o porque atribuían el sufrimiento a otra enfermedad.

El seguimiento del síndrome dependía de combinar códigos de diagnóstico de náuseas y vómitos, y de consumo de cannabis. Pero en octubre pasado se introdujo un nuevo código para agilizar el diagnóstico.

En el nuevo artículo, investigadores del Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones de los CDC analizaron datos de salas de urgencias de unas 7.500 instalaciones de atención médica en todo Estados Unidos hasta mayo. Desde enero de 2023 hasta el verano de 2025, se realizaron casi 200.000 visitas a los servicios de urgencias relacionadas con el síndrome.

La carga sobre las salas de emergencias se mantuvo relativamente estable durante la mayor parte del periodo del estudio. Pero luego se disparó en octubre, cuando entró en vigor el nuevo código.

Los mayores aumentos se observaron en personas de 15 a 24 años, en adolescentes y mujeres, y en afroestadounidenses y en nativos estadounidenses e indígenas de Alaska.

El incremento de personas jóvenes diagnosticadas con el síndrome “fue en realidad uno de los hallazgos sorprendentes para nosotros”, manifestó Alana Vivolo-Kantor, de los CDC y primera autora del estudio.

“Porque la suposición al principio era: ‘bueno, ¿cómo pueden tener un consumo crónico?’”, explicó. “¿A qué edad empezaron a consumir cannabis?”

Los hallazgos dejan entrever que es necesario aumentar la concientización sobre el síndrome, particularmente entre adolescentes y adultos jóvenes. El informe también plantea la necesidad de más investigación, incluida la relacionada con cómo se están usando —y cómo están afectando— a los estadounidenses más jóvenes los productos más nuevos de THC (tetrahidrocannabinol, el compuesto psicoactivo de la marihuana) de alta potencia, y los derivados del cáñamo, algunos de los cuales se presentan en forma de vapeadores, bebidas y gomitas, agregó.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.