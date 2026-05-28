Acusarán a un asesor de Netanyahu de filtrar secretos para dañar la seguridad del Estado

La fiscal general de Israel manifestó el jueves que un asesor cercano del primer ministro Benjamin Netanyahu enfrentará un proceso penal por filtrar información secreta a un periódico alemán con la intención de perjudicar la seguridad del país.

El anuncio es otro escándalo para el asediado Netanyahu, mientras el país se prepara para las elecciones de otoño. El propio Netanyahu está siendo juzgado por corrupción en tres casos separados y enfrenta tensiones dentro de su coalición que amenazan con disolver el Parlamento.

La fiscalía general indicó que planea acusar formalmente a Jonatan Urich por la filtración de un documento clasificado en 2024 a un tabloide alemán que, según críticos, buscaba ayudar a eximir a Netanyahu de responsabilidad por el fracaso de las negociaciones con Hamás durante la guerra en Gaza. Señaló que Urich también sería acusado de posesión de información confidencial y destrucción de pruebas.

La oficina del primer ministro se negó a comentar sobre la acusación prevista. Pero los abogados de Urich dijeron a la emisora Radio del Ejército de Israel que la decisión era “errónea y desconectada de las pruebas”. Urich reaccionó con una publicación sarcástica de una sola línea en redes sociales, al afirmar: “Es bastante llamativo que la fiscal general no pidiera una sentencia de muerte”.

Netanyahu y miembros de su círculo íntimo han sostenido que son víctimas de una cacería de brujas con motivaciones políticas por parte de fiscales demasiado celosos y de los medios.

La fiscalía general no dijo cuándo se presentaría oficialmente la acusación. El anuncio con antelación de la intención de acusar es una práctica estándar.

Otro exasesor de Netanyahu, Eli Feldstein, ya ha sido acusado por cargos relacionados con el mismo asunto.

Tanto Urich como Feldstein fueron arrestados el año pasado en un caso separado, conocido en Israel como “Qatargate”, bajo sospecha de que aceptaron dinero de Qatar para promover una imagen positiva del Estado árabe del golfo Pérsico en Israel tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Se sospecha que aceptaron dinero de un gobierno extranjero mientras trabajaban para la oficina del primer ministro.

La oficina de Netanyahu ha restado importancia a las filtraciones y al caso Qatargate, y con frecuencia ha acusado al poder judicial de parcialidad.

Eliad Shraga, presidente del Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, describió la decisión de acusar a Urich como “dramática” y expresó que “demuestra una vez más lo podrido que está el círculo íntimo de Netanyahu”.

La oficina de la fiscal general dijo en julio que las sospechas contra Urich incluían trabajar con Feldstein para compartir información militar israelí “altamente clasificada” con el periódico alemán Bild para mejorar la imagen de Netanyahu y desviar la atención de las muertes de seis rehenes israelíes en cautiverio de Hamás en Gaza. Los asesinatos de los cautivos en agosto de 2024 desataron protestas multitudinarias que exigían un alto el fuego.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.