Un disidente chino está detenido en Corea del Sur tras huir en un bote hinchable

Un disidente político chino se encuentra detenido en Corea del Sur tras realizar una peligrosa huida de su país en una pequeña embarcación hinchable, informaron funcionarios y una amiga suya. Era su cuarto intento conocido de escapar de China, un riesgo que, según reportes, asumió con la esperanza de reunirse con su familia.

Dong Guangping, de 68 años, iba a bordo de un bote hinchable de 3,3 metros (10,8 pies) de eslora en aguas frente a una isla del oeste de Corea del Sur la noche del lunes, cuando fue detenido por la guardia costera surcoreana por presuntamente violar la ley de inmigración del país.

La guardia costera solicitó una orden para arrestarlo formalmente, pero una corte local se negó a emitirla el jueves, al señalar que es “difícil reconocer fundamentos y necesidad suficientes” para su detención.

Las perspectivas sobre el destino de Dong siguen sin estar claras. Las autoridades investigadoras podrían volver a intentar su arresto o imputarlo sin mantenerlo detenido físicamente. Si Dong solicita el estatus de refugiado, el Ministerio de Justicia de Corea del Sur indicó que lo revisará.

Aunque Dong podría aumentar sus posibilidades de obtener el estatus de refugiado si presenta pruebas de su opresión política en China, los observadores señalan que la tasa de aceptación de solicitudes de estatus de refugiado en Corea del Sur ha sido inferior al 2% en los últimos años.

Dong, exagente de policía en China, ya había sido detenido en China varias veces por su activismo. Fue encarcelado durante tres años en 2001 por “incitar a la subversión del poder del Estado” y pasó más de ocho meses tras las rejas después de ser arrestado en 2014 por participar en un acto conmemorativo de las víctimas de la represión de la Plaza de Tiananmen de 1989, según declaraciones anteriores de Amnistía Internacional.

Es su cuarto intento conocido de huir de China. Según se informó, quiere reunirse con su familia, que se reasentó en Canadá. Anteriormente escapó a Tailandia y Vietnam, pero las autoridades de esos países lo deportaron de regreso a China. Dong también intentó sin éxito nadar hasta una isla taiwanesa.

En una publicación del miércoles en X, Sheng Xue, una activista chino-canadiense, elogió la valentía de Dong. Comentó que Dong había hablado con ella sobre huir en barco, aunque a ella le parecía demasiado peligroso. Añadió que volvió a hablar con Dong a través de Messenger después de que él llegara a Corea del Sur.

“Dong Guangping dijo que cuando llegó a aguas coreanas ya estaba en estado de inconsciencia", indicó Sheng Xue. "No había dormido en más de 50 horas y había sido azotado por los vientos marinos durante más de 30 horas”.

Una oficina local de la guardia costera que lleva el caso de Dong indicó que no tenía problemas de salud importantes cuando fue detenido. La oficina señaló que Dong dijo a los investigadores que provenía de la ciudad de Weihai, en la provincia oriental china de Shandong, aunque se ha negado a responder a la mayoría de las demás preguntas.

La portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning, respondió el miércoles que “no estaba familiarizada con eso” cuando se le preguntó sobre el caso de Dong en una rueda de prensa rutinaria.

El portavoz del Ministerio surcoreano de Exteriores, Park Il, dijo a los periodistas el jueves que el caso de Dong probablemente se manejaría conforme a la ley local, aunque remitió las preguntas a las autoridades de inmigración del Ministerio de Justicia.

La embajada canadiense en Seúl indicó que estaba al tanto de los reportes sobre Dong, pero señaló que no estaba en posición de hacer más comentarios.

Dong no es el primer disidente chino que huye a Corea del Sur en barco, aunque un incidente así es sumamente inusual. En 2023, Kwon Pyong, otro disidente chino, llegó a Corea del Sur en una moto acuática y dijo que intentaba escapar de la persecución en China por burlarse del liderazgo comunista del país.

___

Los periodistas de Associated Press Kim Tong-hyung en Seúl y Kanis Leung en Hong Kong contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.