Irán amplía restricciones a la distribución de contenido informativo por medios internacionales

Irán amplió las restricciones a la distribución de contenido informativo procedente del país al ordenar a medios internacionales que impongan limitaciones al uso de su contenido por parte de medios israelíes.

En la norma, comunicada el martes a medios internacionales con sede en Teherán, la capital, se especifica que debe incluirse un texto obligatorio en “todo el contenido presentado, incluidas fotos, videos, reportajes y otras producciones mediáticas”.

Las instrucciones fueron enviadas a varias organizaciones noticiosas, incluida The Associated Press, por el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, que supervisa la actividad de los medios. “La responsabilidad por no cumplir con esta directiva recae en el medio que presenta el contenido”, se indica en las instrucciones, traducidas del farsi.

Las nuevas restricciones se producen tres meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán que derivaron en una guerra continua en la región, con estallidos ocasionales. En el día 88 de la guerra, el presidente estadounidense Donald Trump insistió en que un acuerdo de paz está cerca, mientras Irán denunció el martes los más recientes ataques de Washington como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”.

Las nuevas medidas exigen a los medios internacionales que indiquen que el contenido en cuestión no puede ser utilizado por medios israelíes, ni tampoco por canales de televisión en farsi con sede fuera de Irán. Desde hace años, la República Islámica ha prohibido a medios internacionales que compartan cierto material con BBC Persian, VOA Persian, Manoto TV e Iran International, o corren el riesgo de que sus operaciones sean clausuradas en el país.

Pese a las restricciones, muchos medios en farsi en el extranjero aún acceden a imágenes y videos difundidos por los medios estatales iraníes a través de diversos sitios web y aplicaciones de mensajería.

El grupo Freedom House, con sede en Washington, clasifica a Irán como un país sin medios libres e independientes, y señala que todos los canales de televisión están controlados por sectores de línea dura dentro de su teocracia y que quienes trabajan en otros medios enfrentan hostigamiento y arrestos.

Las antenas parabólicas están prohibidas, aunque muchas personas las tienen para ver canales en farsi que transmiten desde el extranjero. Los iraníes comenzaron a recuperar el acceso a internet el miércoles, después de que las autoridades pusieran fin a un cierre que duró meses. Pero usuarios afirmaron que el servicio era lento e irregular en algunas zonas, y que aplicaciones como YouTube e Instagram están fuertemente restringidas.

En un comunicado, el portavoz de The Associated Press, Patrick Maks, señaló que “La AP, como todos los medios internacionales que operan dentro de Irán, están sujetos a su nueva restricción”.

“Nuestro equipo”, añadió Maks, “sigue produciendo un periodismo sólido e independiente en condiciones difíciles, garantizando que el mundo tenga acceso a información factual, de testigos presenciales, sobre lo que ocurre en el terreno”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.