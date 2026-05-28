La policía australiana acusa a una mujer de Melbourne de viajar a Siria para unirse al EI

Una mujer australiana fue acusada de viajar a Siria y unirse al grupo Estado Islámico, informó la policía el jueves.

La mujer, de 34 años, fue detenida en su casa de Melbourne ocho meses después de que regresara a Australia vía Líbano junto con otra mujer, señaló la subcomisionada adjunta de la Policía Federal Australiana, Hilda Sirec.

La detención se produjo dos días después de que siete mujeres y 12 niños vinculados al grupo EI regresaran a Australia desde un campamento de refugiados en Siria en contra de los deseos del gobierno australiano.

Hace tres semanas, cuatro mujeres y nueve niños en circunstancias similares regresaron del mismo campamento Roj para personas desplazadas, que está ubicado cerca de la zona donde convergen las fronteras de Siria, Turquía e Irak.

Tres de las cuatro mujeres fueron acusadas a su llegada de delitos de esclavitud y terrorismo y permanecen detenidas.

Todas las mujeres que regresaron de Siria este mes seguían bajo investigación policial. También se investigaba a la mujer, que acompañó desde Líbano a Australia a la persona acusada el jueves, indicó Sirec.

Sirec señaló que el transcurso de un periodo de tiempo sin que se presenten cargos no indica que las investigaciones hayan cesado.

Se esperaba que la mujer detenida más recientemente en Melbourne compareciera el jueves ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne acusada de ingresar y permanecer en una zona de conflicto declarada. También fue acusada de unirse a una organización terrorista, EI. Cada cargo conlleva una posible pena máxima de 10 años de prisión.

La policía alega que viajó a Siria entre 2013 y 2014 para unirse a EI. Fue capturada por fuerzas kurdas en marzo de 2019 después de que los combatientes de EI fueran derrotados y fue trasladada al campamento al-Hol para personas desplazadas.

La policía sostiene que regresó a Australia el 26 de septiembre.

Janai Safar, de 32 años y residente de Sydney, fue acusada de delitos similares cuando llegó a Australia con su hijo de 9 años el 7 de mayo. Debe pasar al menos dos meses en una prisión de Sydney después de que un magistrado rechazara su solicitud de libertad bajo fianza.

La policía afirma que siguió a su pareja, un combatiente de EI, a Siria en 2015 y que tuvo un hijo allí. Según reportes, la pareja murió en 2017. Australia ilegalizó que sus ciudadanos viajaran al antiguo bastión de EI en Siria, Raqqa, sin un motivo legítimo entre 2014 y 2017.

Kawsar Ahmed, también conocida como Kawsar Abbas, y su hija Zeinab Ahmed, de 31 años, fueron acusadas en un tribunal de Melbourne el 8 de mayo en relación con denuncias de que su familia compró a una esclava yazidí por 10.000 dólares en Siria, informó la policía.

Está previsto que la hija solicite la libertad bajo fianza la próxima semana y la madre tiene programada una audiencia de fianza para el 16 de junio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.