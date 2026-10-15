El parque Six Flags reabrirá sus puertas tras la muerte de un hombre que fue arrojado de una montaña rusa

Se espera que Six Flags Over Georgia reabra sus puertas después de que un maestro de 42 años falleciera tras un incidente en la famosa montaña rusa Goliath del parque.

El cuerpo de Hassan Jihad Ibn Kariem fue hallado bajo la montaña rusa el lunes. Los testigos declararon a las autoridades que el hombre había golpeado a otros pasajeros al caer de la atracción. El Departamento de Policía del Condado de Cobb informó que se inició una investigación sobre el incidente ocurrido en el parque, ubicado a unos 32 kilómetros de Atlanta.

Cuatro días después de la muerte de Kariem, el parque reabrirá sus puertas, según indica su página web.

El presidente del parque, Richard Pretlow, declaró en un comunicado de prensa que aún no se determinó la fecha de reapertura de Goliath.

“Goliath permanece cerrado temporalmente. Por el momento, no tenemos una fecha de reapertura prevista”, escribió Pretlow. “Comprendo la preocupación que generó este incidente y agradezco la paciencia de nuestros visitantes, abonados y miembros de la comunidad”.

open image in gallery Six Flags Over Georgia tiene previsto reabrir sus puertas después de que un hombre saliera despedido de la montaña rusa “Goliath” ( Getty )

El presidente del parque añadió: “Seguimos comprometidos con brindar experiencias seguras, divertidas y memorables”.

El lunes, un testigo declaró a 11Alive que Kariem cayó encima de otra persona en la montaña rusa.

“No cayó directamente sobre nosotros. Cayó sobre una chica que estaba dos filas delante de nosotros”, afirmó. “Se cayó y golpeó el carrito tres veces”.

“Su hijo estaba sentado justo a su lado. Su esposa y su hija no estaban en la atracción; estaban abajo y no tenían ni idea”, añadió el testigo.

Tras el incidente, Six Flags cerró temporalmente atracciones similares a Goliath.

La atracción se conoce como hipermontaña rusa, un término que se usa para definir una montaña rusa que tiene entre 60 y 90 metros de altura. Según el sitio web de Six Flags Over Georgia, Goliath tiene 60 pies de altura y alcanza los 70 mph.

En medio de la investigación sobre el incidente de Goliath, Kariem, profesor de la Wesley International Academy en Atlanta, fue recordado por uno de sus exalumnos en declaraciones a Atlanta News First.

open image in gallery Según los testigos, la víctima, Hassan Jihad Ibn Kariem, golpeó al menos a otro pasajero al salir despedido de la atracción ( Getty )

“Siempre recuerdo su sonrisa y sus gafas, y es que nunca se enojaba con nosotros”, dijo la exalumna Soledad Gómez. “Siempre fue paciente con nosotros y hacía muchas bromas”.

La muerte de Kariem en Six Flags Over Georgia se produjo semanas después de que Dordick Law Corporation confirmó que más de 100 personas habían contratado a la firma, alegando haber sufrido lesiones cerebrales traumáticas en la atracción X2 de Six Flags Magic Mountain en California.

La montaña rusa tenía asientos que giraban 360 grados independientemente del chasis, y Six Flags Magic Mountain describió la atracción “cuatridimensional” como un “rito de iniciación para el más temerario”.

El presidente de Magic Mountain, Brian Oerding, confirmó en un comunicado que la atracción había cerrado, lo que calificó como “lo correcto”.

“Si bien X2 superó sistemáticamente numerosas pruebas de seguridad, decidimos cerrar la atracción porque creemos que es lo correcto”, declaró Oerding. “La seguridad de las atracciones es un pilar fundamental de nuestro negocio, y cuando vemos que la confianza de los visitantes se ve afectada, nos lo tomamos muy en serio”.

Traducción de Olivia Gorsin