Netflix despide al 6% de su plantilla, su mayor recorte de empleos en años

Netflix despedirá a alrededor del 6% de su plantilla, lo que equivale a casi 1.000 puestos, mientras el gigante del streaming realiza cambios “organizacionales” más amplios.

Los codirectores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos anunciaron los recortes en un memorando a los empleados el miércoles. Indicaron que los equipos de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos de la empresa serían los más afectados.

"Decisiones como estas nunca son fáciles, y no las tomamos a la ligera", escribieron Peters y Sarandos en el memorando, obtenido por The Associated Press.

Sostuvieron que el negocio iba fuerte, pero que Netflix necesitaba ser “disciplinada respecto de dónde priorizamos a nuestra gente y nuestros recursos” mientras invierte en el crecimiento futuro y en “áreas de alto impacto para mejorar nuestro servicio”.

Más allá del memorando, Netflix declinó hacer más comentarios.

Entre las altas de membresía y los aumentos de precios, las ganancias de Netflix han crecido este año. En su segundo trimestre fiscal, la empresa obtuvo 3.400 millones de dólares y registró ingresos por 12.560 millones de dólares, un 9% y un 13% más, respectivamente, que en el mismo periodo del año pasado.

Aun así, el pronóstico de Netflix para el tercer trimestre quedó por debajo de las expectativas de Wall Street. La empresa planea informar esos resultados la próxima semana.

La competencia en el ámbito del streaming se está volviendo, en general, más concurrida. Netflix sigue siendo un actor dominante (representa el 19% del mercado según los datos más recientes de la guía de streaming JustWatch), pero rivales como Prime Video de Amazon y Disney+ le pisan los talones.

HBO Max y Paramount+ también están ahora bajo el mismo techo —Skydance— después de que la compra de Warner Bros. Discovery por 81.000 millones de dólares por parte de Paramount se cerrara la semana pasada. El nuevo gigante de Hollywood planea unificar sus productos de streaming “en un solo servicio con el tiempo”. Netflix inicialmente cerró un acuerdo para comprar el estudio y el negocio de streaming de Warner a finales del año pasado, pero se retiró de esa oferta en febrero.

Netflix tenía, a finales de 2025, según documentos regulatorios, unos 16.000 empleados de tiempo completo en todo el mundo. Los despidos anunciados el miércoles marcan la mayor ronda de recortes que la empresa con sede en California ha implementado en años.

The Wall Street Journal informó primero sobre los despidos.

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El logo de Netflix en el website de la compañía en Nueva York el 2 de febrero del 2023. (AP foto/Richard Drew)

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.