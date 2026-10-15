Hutíes se atribuyen ataque luego que explosiones remecen sede de gobierno de Yemen en Adén

Al menos seis explosiones estremecieron el jueves las inmediaciones del palacio utilizado por el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente en la ciudad portuaria de Adén, según testigos. El gobierno informó que hubo muertos en el ataque, que se atribuyeron los rebeldes hutíes en Yemen.

Fue un asalto poco frecuente en la zona del palacio mientras se han intensificado los combates entre los rebeldes y una coalición liderada por Arabia Saudí en el frente más reciente de la guerra de Irán. Las explosiones provocaron pánico entre los residentes, que huyeron de la zona.

El gobierno indicó que los hutíes atacaron con misiles y drones y que murieron guardias que trabajaban en el lugar. No dijo cuántos, informó la agencia de noticias SABA con sede en Adén.

Un funcionario de seguridad indicó que al menos dos de las explosiones ocurrieron en la cima de la colina cerca del palacio de Maashiq, y que otras dos se escucharon cerca de la puerta de seguridad.

Muchos integrantes de la dirigencia gubernamental viven en el exilio y quienes estaban en Adén se encontraban a salvo, informó un funcionario del gobierno. Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

Los hutíes aseguraron haber atacado un cuartel general de operaciones militares del “enemigo saudí”, como parte de su estrategia contra objetivos saudíes, que ha incluido bombardeos contra aeropuertos e infraestructura petrolera dentro del reino.

La escalada ha complicado los esfuerzos para poner fin a la guerra más amplia de Irán y ha sacudido aún más los mercados globales mientras Arabia Saudí, uno de los principales exportadores de petróleo, enfrenta atentados repetidos. La aviación regional también se ve afectada luego que los rebeldes advirtieron que las aerolíneas no deberían usar el espacio aéreo saudí. Miles de vuelos en todo el reino se han visto interrumpidos.

Los hutíes vuelven a atacar zonas saudíes

Más temprano el jueves, la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes dijo que interceptó un misil de crucero sobre la provincia de Medina. Flightradar 24, una plataforma de seguimiento, reportó que decenas de vuelos fueron cancelados o retrasados en el aeropuerto de Yeda.

El comunicado de la coalición no atribuyó la culpa de ese disparo. El portavoz militar de los hutíes, el general de brigada Yahya Sarí, negó que los rebeldes lo llevaran a cabo. El grupo se comprometió previamente a no atacar aeropuertos en las ciudades santas de La Meca y Medina en Arabia Saudí.

Arabia Saudí también dijo que destruyó un dron sobre la provincia Oriental del país, una importante región productora de petróleo.

Hutíes asedian la tercera ciudad más grande de Yemen

Dentro de Yemen, los combates han reavivado una devastadora guerra civil después de cuatro años de relativa calma. Un foco de alarma es la ciudad de Taiz, asediada por los hutíes.

Los residentes de la tercera ciudad más grande de Yemen se están quedando sin necesidades básicas. Donde se pueden encontrar bienes, los precios se han disparado. Las gasolineras están vacías o fuera de servicio. El Programa Mundial de Alimentos indicó que ya no puede llegar a más de 600.000 personas necesitadas en Taiz.

Fathiyya Mohamed al-Mugahed relató que había salido a buscar harina, gas para cocinar y combustible, pero no encontró nada.

“Los hutíes nos han rodeado por todos lados”, dijo. “Lo único que hemos recibido de ellos son proyectiles".

El Comité Internacional de la Cruz Roja reportó que Taiz ha visto algunas de las cifras de víctimas más altas del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.