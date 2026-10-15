Zelensky condena el acuerdo de Trump con Rusia sobre el diésel: “Putin se está riendo”

Volodymyr Zelensky calificó el acuerdo sobre el diésel de Donald Trump con Rusia como una “victoria” para Vladimir Putin y advirtió que dejó al líder ruso “riendo” y colocó a Estados Unidos en el lado equivocado de la historia.

En declaraciones al programa Piers Morgan Uncensored, el presidente ucraniano reconoció sentirse “traicionado” tras la decisión del presidente estadounidense de suavizar las sanciones contra el diésel ruso.

Dirigiéndose directamente al señor Trump, el señor Zelensky dijo: “Este no es el lado correcto de la historia”.

Sus declaraciones coincidieron con una visita a Downing Street el miércoles, donde fue recibido por el primer ministro.

Los soldados de la Guardia Irlandesa formaron una guardia de honor sin precedentes para conmemorar la llegada del presidente ucraniano al número 10 de Downing Street, en medio de lo que Andy Burnham describió como “días oscuros y difíciles” para su nación.

Cuando Morgan le preguntó si se sentía “traicionado” por los recientes acontecimientos, incluidos el acuerdo de Trump sobre el diésel y las afirmaciones de un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania, Zelensky respondió: “En realidad, sí, entre nosotros”.

Un responsable estadounidense afirmó que el acuerdo se había alcanzado tras “repetidas” peticiones de Estados Unidos a Zelensky ( AFP/Getty )

Y añadió: “Nuestro país tiene que sobrevivir y contamos con nuestros verdaderos socios, socios estratégicos, Estados Unidos y el presidente Trump”.

Zelensky señaló que, si bien un alto el fuego en materia energética “es aceptable” y representa “un paso hacia la paz”, Rusia no lo respetó y mantuvo sus bombardeos aéreos contra la infraestructura energética de Ucrania.

“Es una lástima que estemos perdiendo a un socio tan importante”, dijo Zelensky.

E indicó: “Ahora Putin se ríe porque, quiero decir, para él esto es una victoria sencilla: este acuerdo sobre el diésel”.

En los últimos días, Trump también sugirió que Ucrania necesita un nuevo líder, además de afirmar que Putin desea un acuerdo de paz más que el gobierno de Kiev.

También se plantearon inquietudes en relación con el intercambio de inteligencia con Estados Unidos y el uso del sistema de comunicaciones por satélite Starlink de Elon Musk, que, según Zelensky, había sido “bloqueado”.

Ucrania confía en Starlink para defenderse de los ataques aéreos y para el uso de drones de largo alcance que atacan objetivos rusos.

Zelensky afirmó que la decisión del gigante tecnológico “no es correcta” y calificó la medida de error que costará vidas.

Traducción de Olivia Gorsin