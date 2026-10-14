Revelan quién era el profesor de Atlanta que perdió la vida tras caer de una montaña rusa de Six Flags

El hombre que murió tras caer de una montaña rusa en Georgia fue identificado como un educador comprometido con su comunidad.

Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años y residente de Atlanta, se encontraba el lunes junto a su hijo en la montaña rusa Goliath, del parque de diversiones Six Flags Over Georgia, cuando salió despedido de la atracción en un accidente que también dejó varios pasajeros heridos.

Sus familiares contaron a 11Alive que Kariem era un apasionado de la educación, amaba su ciudad y dedicaba gran parte de su vida a fortalecer los lazos entre las familias.

Los testigos describieron los momentos de horror que se vivieron el lunes por la tarde, cuando Kariem salió despedido de la montaña rusa y golpeó varias veces uno de los vagones y a otros pasajeros antes de caer sobre el techo de una atracción de terror situada debajo.

“Un joven afroamericano salió despedido del vagón”, relató un testigo a 11Alive. “El vagón lo golpeó, salió impulsado hacia arriba y volvió a recibir otro impacto”.

open image in gallery Un hombre murió mientras viajaba en la montaña rusa Goliath (en la imagen), en el parque Six Flags de Georgia ( 11Alive )

“Fue entonces cuando, supongo, terminó saliendo despedido de la atracción”, agregó.

Un portavoz de Six Flags Entertainment Corporation confirmó a Associated Press que, como medida de precaución, se suspendió el funcionamiento de montañas rusas similares a la involucrada en el accidente en varios de sus parques.

El representante también aseguró que la empresa colabora con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. “Lamentamos profundamente el incidente que sufrió hoy uno de los visitantes de nuestro parque”, expresó.

Hasta el martes, las circunstancias en las que Kariem cayó de la montaña rusa seguían sin esclarecerse. El Departamento de Policía del Condado de Cobb y la Oficina del Comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios de Georgia, organismo estatal encargado de supervisar los parques de diversiones, investigan el accidente.

open image in gallery La montaña rusa Goliath (en la imagen) alcanza una altura de 61 metros y velocidades de hasta 112 km/h ( Coasterswim/Wikipedia en inglés )

Otra testigo que iba a bordo de la montaña rusa contó a la cadena de noticias que Kariem recibió varios golpes durante la caída. “No cayó directamente sobre nosotros, sino sobre una chica que estaba dos filas más adelante. Cayó y golpeó el vagón tres veces”, relató.

“Su hijo estaba sentado justo a su lado. Su esposa y su hija no habían subido a la atracción; estaban abajo y no tenían idea de lo que estaba pasando”, agregó.

La montaña rusa Goliath, inaugurada en 2006, alcanza velocidades de hasta 112 km/h y una altura de 61 metros, según el sitio web de Six Flags Over Georgia.

La tragedia ocurrió apenas unas semanas después de que Six Flags Magic Mountain, en el sur de California, anunciara el cierre definitivo de su montaña rusa X2, tras casi 20 años de funcionamiento.

El parque enfrenta numerosas demandas en las que se alega que la atracción, promocionada en su momento como un “rito de iniciación para los más atrevidos”, provocó lesiones cerebrales graves a varios visitantes. Además, Six Flags llegó recientemente a un acuerdo para resolver una demanda por muerte por negligencia presentada por la familia de un joven de 22 años que falleció después de subir a la montaña rusa en 2022.

open image in gallery La montaña rusa X2, del parque Six Flags Magic Mountain en Valencia, California, cerró definitivamente tras las denuncias de presuntas lesiones cerebrales y dos muertes, según anunció el parque el martes ( AP )

“Aunque X2 superó de manera constante numerosas pruebas de seguridad, decidimos cerrar la atracción porque consideramos que es lo correcto”, explicó Brian Oerding, presidente de Magic Mountain, en un comunicado.

“La seguridad de nuestras atracciones es uno de los pilares fundamentales de nuestro negocio. Por eso, cuando detectamos que la confianza de los visitantes se ha visto afectada, nos tomamos la situación muy en serio”, agregó.

La semana pasada se presentaron otras tres demandas en las que se denuncia que la atracción provocó lesiones cerebrales traumáticas.

Traducción de Leticia Zampedri