Dron kamikaze impacta el distrito financiero de Dubái y deja humo tras explosión en un edificio

El distrito financiero de Dubái fue alcanzado por un dron la mañana del viernes, luego de que restos de un ataque iraní interceptado dañaran la fachada de un edificio.

Imágenes grabadas en el Centro Financiero Internacional de Dubái muestran grandes columnas de humo que se elevan desde la estructura.

El incidente es el más reciente de una serie de episodios registrados en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos desde que comenzó, hace dos semanas, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Autoridades de Dubái informaron en una publicación en X que restos de una interceptación exitosa provocaron un incidente menor en la fachada de un edificio en el centro de Dubái. “No se reportaron heridos”.

open image in gallery Una columna de humo se eleva tras la caída de restos de una interceptación que causaron daños menores en la fachada de un edificio en el centro de Dubái ( Social media )

Días antes, un funcionario iraní advirtió que Teherán podría atacar bancos y centros económicos vinculados con Estados Unidos e Israel.

Varios grandes bancos internacionales, incluidos prestamistas estadounidenses, tienen oficinas en el distrito financiero de Dubái, que funciona como un importante centro financiero global. Ante la escalada del conflicto, algunas de estas entidades pidieron a su personal abandonar la región o trabajar de forma remota.

Empleados de Bloomberg en el Golfo —incluida la sede regional en Dubái— recibieron a comienzos de esta semana la indicación de reubicarse temporalmente y trabajar desde otros lugares, según dijo un portavoz a Reuters.

open image in gallery Una columna de humo se eleva de un incendio que, según autoridades, fue causado por la interceptación de un dron en la zona industrial de Al Quoz, en Dubái ( AP )

open image in gallery Bomberos trabajan para controlar el incendio la mañana del viernes ( AP )

Otras instituciones financieras, como el banco estadounidense Citigroup, el británico Standard Chartered y el London Stock Exchange Group, también pidieron a sus empleados en Dubái trabajar de forma remota.

Irán llevó a cabo ataques repetidos con drones contra Emiratos Árabes Unidos en las últimas semanas, incluidos objetivos como el aeropuerto de Dubái, hoteles, el puerto y torres residenciales.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirmó que interceptó más de 1.514 drones y 268 misiles balísticos desde el inicio de la guerra. Otros países del Golfo, como Arabia Saudita, Qatar, Baréin, Kuwait y Omán, también fueron blanco de ataques de Irán.

Al mismo tiempo, las autoridades de Dubái —interesadas en mantener la reputación de la ciudad como un refugio seguro en la región— endurecieron las medidas contra quienes comparten imágenes de estos incidentes.

open image in gallery Trabajadores inspeccionan los daños en el hotel Address Creek Harbour después de que un dron impactara el edificio en Dubái el jueves ( AP )

Un turista británico de 60 años fue arrestado el lunes en Dubái por presuntamente filmar misiles iraníes durante sus vacaciones. Según el grupo de campaña Detained in Dubai, es una de 21 personas detenidas bajo las leyes de ciberdelitos del país.

La Embajada británica en Emiratos Árabes Unidos reiteró que fotografiar o compartir imágenes de lugares donde ocurrieron incidentes, daños causados por proyectiles, edificios gubernamentales o misiones diplomáticas está estrictamente prohibido.

Las sanciones pueden incluir hasta dos años de prisión, multas de entre 5.000 y 50.000 dólares, o ambas, además de la deportación.

Ante la escalada del conflicto, varios gobiernos extranjeros aconsejaron evitar viajes al Golfo y a otras zonas de Medio Oriente, y pidieron a sus ciudadanos que abandonen la región si lo consideran necesario.

Traducción de Leticia Zampedri