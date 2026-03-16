AP descubre que un grupo israelí organizó vuelos secretos para evacuar a palestinos de Gaza

El avión que transportaba a unos 150 palestinos provenientes de Gaza sorprendió a todos en tierra cuando aterrizó en Sudáfrica en noviembre.

No fue el único. Desde mayo, al menos tres vuelos llenos de residentes de Gaza que se habían inscrito para salir del enclave devastado por la guerra han aterrizado en Indonesia y Sudáfrica.

Un grupo israelí cuyo fundador apoyó con firmeza la propuesta del presidente Donald Trump de reasentar a palestinos de Gaza está detrás de los vuelos, según determinó una investigación de The Associated Press, lo que plantea más preguntas sobre los motivos de la evacuación de cientos de personas de la franja.

En ese momento, el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola, calificó los vuelos como una “agenda clara para limpiar a los palestinos de Gaza y de Cisjordania”.

Ad Kan, una organización israelí fundada por soldados y exoficiales de inteligencia, trabajó a través de otra empresa para distanciar los vínculos con Israel y organizar los vuelos, de acuerdo con un contrato, listas de pasajeros, mensajes de texto, estados financieros y entrevistas con más de dos docenas de israelíes, palestinos y otras personas involucradas en los viajes.

Varios de los pasajeros —que huyeron tras más de dos años de una guerra devastadora que ha diezmado Gaza— dijeron que no sabían quién estaba detrás del viaje. Pero tampoco les importaba tanto, afirmaron, con tal de poder irse.

“Había hambruna y no teníamos opciones. Mis hijos estuvieron a punto de morir”, contó un palestino de 37 años que llegó a Sudáfrica en noviembre y que, como los demás pasajeros, habló bajo condición de anonimato por temor a enfrentar un castigo. “La muerte y la destrucción estaban en todas partes, todo el día, durante dos años, y nadie vino a rescatarnos”.

“Apoyar vidas palestinas”

Ad Kan mantuvo distancia respecto de los vuelos. Las evacuaciones se organizaron a través de una empresa llamada Al-Majd, que se describe en su sitio web como una organización humanitaria que “apoya vidas palestinas” y brinda ayuda a comunidades musulmanas en conflicto.

Sin embargo, una revisión de la historia de Ad Kan y de su fundador, Gilad Ach, sugiere que el grupo israelí pudo verse motivado, al menos en parte, por una agenda distinta.

“Ad Kan”, que en hebreo significa “ya basta”, lleva años trabajando de forma encubierta para infiltrarse en grupos y exponer lo que, según ellos, son actividades antisemitas o antiisraelíes.

Ach, un reservista de combate israelí, es un activista colono de Cisjordania que el año pasado respaldó con determinación la propuesta de Trump de trasladar a 2 millones de palestinos fuera de Gaza.

Después de que Trump planteó su propuesta, Ach publicó un informe en el que detallaba cómo implementaría la “salida voluntaria”. El documento proponía que Israel completara el proceso de emigración palestina desde Gaza en un plazo de seis a ocho meses y se coordinara con Estados Unidos para reclutar países receptores. Sostenía que la migración de todos los palestinos era “totalmente factible”, que ellos querían irse y que vaciar el territorio de su población palestina era un interés israelí.

Trump abandonó su plan más tarde —tras provocar una condena internacional generalizada y acusaciones de palestinos, grupos de derechos y hasta del secretario general de la ONU de que una propuesta así podría equivaler a una “limpieza étnica”— y dijo que los palestinos podían permanecer en Gaza.

Pero grupos israelíes de extrema derecha, incluidos miembros de la coalición gobernante del primer ministro Benjamin Netanyahu, siguen apoyando la idea de sacar a los palestinos de Gaza con la esperanza de que Israel algún día pueda reasentarse en el área. Con conocimiento de Estados Unidos, el gobierno de Israel se ha acercado a varios gobiernos —Somalilandia, Sudán del Sur y Sudán— con la esperanza de facilitar la emigración desde Gaza.

A comienzos del año pasado, Israel creó la Oficina de Emigración Voluntaria, dirigida por el Ministerio de Defensa de Israel.

El fundador del grupo dice que los vuelos fueron humanitarios

Después de que la guerra comenzó en 2023, Ach fundó un grupo llamado The Israeli Reservists Generation of Victory (Los Reservistas Israelíes Generación de la Victoria). En una entrevista de noviembre de 2024 con Arutz Sheva, un sitio de noticias religioso nacionalista alineado con el movimiento de colonos de Cisjordania, Ach dijo que el mensaje del grupo incluía la “emigración de nuestros enemigos”.

Su grupo también difundió anuncios en autobuses en Israel con un retrato de Trump junto a las palabras en hebreo: “Victoria = Migración voluntaria… Este autobús podría estar lleno de gazatíes. Escuchen a Trump, ¡déjenlos salir!”.

En una entrevista con el medio de derecha Jewish News Syndicate poco después de que estalló la guerra, Ach dijo que la victoria en Gaza significaba tomar parte de la tierra y abrir las fronteras para que la gente pudiera irse. “Perdieron su territorio, perdieron población, esto es una victoria clara”, manifestó.

Ach declinó ser entrevistado para esta historia y dijo en un mensaje de texto a AP que estaba orgulloso de liderar organizaciones que expresan apoyo a los derechos de los palestinos en Gaza que quieren irse a partes más seguras del mundo, libres de Hamás. Negó la acusación de Sudáfrica de que los vuelos buscaban limpiar Gaza y Cisjordania de palestinos. Aseguró que fueron vuelos humanitarios y que quienes se fueron pidieron ayuda, y que algunos pagaron parte de los costos.

Señaló una “profunda hipocresía”, con países que no están dispuestos a aceptar refugiados palestinos.

“Su permanencia continua en Gaza, bajo condiciones desesperadas, sirve como herramienta para presionar a Israel internacionalmente y permite a Hamás mantener su dominio sobre esta población sufriente”, sostuvo.

Ach no respondió a preguntas sobre el uso de Al-Majd para distanciar vínculos con Israel.

Críticos dicen que esa emigración desde Gaza no es voluntaria dado que la guerra dejó gran parte de la franja inhabitable. Grupos de derechos también advierten que se debe permitir que la gente regrese, y que Israel tiene un historial de décadas de dificultar el retorno de palestinos a Gaza.

Cómo funcionaron los vuelos

AP habló con seis palestinos que salieron de Gaza en dichos vuelos.

Algunos dijeron que empezaron a oír sobre una empresa que trasladaba gente fuera de Gaza a comienzos de 2025. Algunos vieron anuncios en internet o en redes sociales, o amigos les enviaron el enlace al sitio web de Al-Majd.

Con los combates en pleno auge y gran parte de Gaza reducida a escombros, algunos dijeron que no sabían a dónde ir. Solo querían alejarse.

Meses antes de que el vuelo aterrizara en Johannesburgo en noviembre pasado, un vuelo anterior en mayo llevó a casi 60 palestinos desde Israel, vía Hungría, a Indonesia y a un puñado de otros destinos. Un segundo vuelo, en octubre, trasladó a unas 170 personas desde Israel a Sudáfrica vía Kenia, según personas que ayudaron a organizar los viajes, información de seguimiento de vuelos y palestinos que usaron el servicio.

Los seis palestinos que hablaron con AP dijeron que pagaron hasta 2.000 dólares por persona mediante transferencias bancarias y de criptomonedas.

Indicaron que el sitio web señalaba que serían llevados a Sudáfrica, Indonesia o Malasia, pero no ofrecía la opción de elegir. Cuando el vuelo estuvo listo, los palestinos recibieron mensajes indicándoles que se reunieran en un lugar desde donde fueron transportados en autobús fuera de Gaza hacia Israel, registrados y autorizados a llevar pocas pertenencias al avión.

El empresario estadounidense-israelí Moti Kahana firmó un contrato en agosto, compartido con AP, para organizar un vuelo para Ad Kan.

Kahana, que tiene experiencia evacuando personas de zonas de conflicto, incluidas Afganistán, Ucrania y Siria, dijo que lo contactaron para ayudar a organizar un vuelo para más de 300 palestinos a Indonesia desde el aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel. El contrato con Ad Kan establecía que su empresa proporcionaría un “servicio de rescate aéreo” por un pago mínimo de 750.000 dólares.

Pero durante la planificación, la ruta se cambió a Sudáfrica, explicó, y su participación en los vuelos terminó.

Después de que el segundo vuelo con destino a Sudáfrica aterrizó en noviembre, el gobierno revocó sus exenciones de visa de 90 días para titulares de pasaportes palestinos, citando un “abuso deliberado y continuo” por parte de israelíes vinculados a esfuerzos de emigración.

Kahana dijo que Ach le habló de la conexión de Ad Kan con Al-Majd, describiéndola como dirigida por árabes e israelíes en Israel, pero sin querer promover sus vínculos israelíes.

“Son las mismas personas, la misma empresa, nombres distintos”, dijo Kahana. “Tienen un grupo de personas que hablan árabe que contestan el teléfono, y no quieren mostrar la participación de Israel; es como si le dieran una cara árabe”.

Kahana dijo que el equipo de Ach le entregó una hoja de cálculo con la lista de personas que pagaron por los vuelos. El documento —visto por AP— incluye los nombres de al menos 13 personas cuyas familias dijeron que se registraron y pagaron a través de Al-Majd y volaron a Sudáfrica.

El sitio web de Al-Majd dice que fue fundada en 2010 en Alemania y que tiene una oficina en Jerusalén oriental, sin proporcionar una dirección. La empresa no aparece en bases de datos en línea de organizaciones benéficas o negocios registrados en Alemania.

No está claro si Ad Kan trabajaba directamente con el gobierno de Israel, pero los palestinos necesitan permiso israelí para salir de Gaza. Muayad Saidam, un palestino identificado en el sitio web del grupo como su gerente de proyecto humanitario en Gaza, dijo a AP en una llamada telefónica al número que figura en el sitio web de Al-Majd que no conocía a Ad Kan ni a Ach, pero reconoció que los arreglos de viaje para palestinos deben hacerse con las autoridades israelíes. Rechazó dar más detalles.

Salir de Gaza

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y COGAT, el organismo de defensa que facilita las salidas de palestinos que dejan Gaza, declinaron comentar sobre los vuelos. COGAT ha dicho previamente que permite salidas de palestinos de Gaza a través de Israel si tienen visas para los países de destino.

La oficina de Netanyahu, COGAT y Ach tampoco respondieron a las preguntas de AP sobre si a los palestinos que huyeron se les permitiría regresar.

Familias que volaron a Sudáfrica dijeron a AP que no sabían que israelíes estaban detrás de los vuelos, pero que al final no importaba.

“Acepté el vuelo y no sabía el destino”, dijo un palestino que usó Al-Majd para enviar a su esposa y a su hijo a Sudáfrica.

“Lo único que me importaba era sacar a mi familia de Gaza y salvarlos”.

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Frankel informó desde Jerusalén, Ezzidin informó desde El Cairo y Pollard informó desde Nueva York. Renata Brito en Barcelona, España; Randy Herschaft en Nueva York; Natalie Melzer en Nahariya, Israel; Michelle Gumede en Johannesburgo; y Gerald Imray en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, contribuyeron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.