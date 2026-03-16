Afganistán alega que nuevo ataque paquistaní mata a 2 niños; combates llega a su 3ra semana

Las fuerzas talibanes de Afganistán y el ejército de Pakistán intercambiaron disparos en varios puntos a lo largo de su frontera compartida, lo que causó la muerte de al menos dos niños y dejó 10 heridos en el sureste de Afganistán, informaron autoridades afganos el lunes, cuando los combates continuaban por tercera semana consecutiva pese a los exhortos internacionales a un alto el fuego.

También resultaron heridas 10 personas cuando proyectiles de mortero disparados desde Pakistán durante la noche impactaron en aldeas de la provincia afgana de Khost, indicó Mustaghfar Gurbaz, portavoz del gobernador provincial. Señaló que varias viviendas quedaron destruidas.

Los hechos de violencia más recientes se registraron un día después que Pakistán indicara que un mortero disparado desde Afganistán impactó una casa en el distrito noroccidental de Bajaur, matando a cuatro integrantes de una misma familia e hiriendo a otros dos, entre ellos un niño de 5 años.

Residentes de Bajaur y autoridades afirmaron que el ejército atacó el lunes posiciones afganas a lo largo de la frontera, desde donde se originó el ataque del domingo, y causó grandes pérdidas.

Afganistán no ha ofrecido declaraciones de momento.

Los enfrentamientos transfronterizos, que han incluido múltiples ataques aéreos paquistaníes contra la capital afgana, Kabul, figuran entre los más mortíferos entre los dos vecinos en los últimos años.

Islamabad ha descrito la situación como una “guerra abierta”. El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, declaró que el gobierno talibán de Afganistán cruzó una “línea roja” al desplegar drones que hirieron a varios civiles en Pakistán la semana pasada.

En respuesta a esos ataques con drones, la fuerza aérea de Pakistán atacó el fin de semana sitios de almacenamiento de equipos y “infraestructura de apoyo técnico” en la provincia meridional afgana de Kandahar, al afirmar que se utilizaba para ataques dentro de Pakistán. Kabul indicó que Pakistán atacó dos lugares, entre ellos un sitio de seguridad vacío y un centro de rehabilitación de drogas que sufrió daños menores.

En Kabul, el viceprimer ministro administrativo de Afganistán, Abdul Salam Hanafi, afirmó durante la noche que defender la soberanía es el deber de todos los ciudadanos.

Al hablar durante una reunión con analistas políticos y figuras de los medios, Hanafi lamentó las víctimas civiles en los recientes ataques paquistaníes y sostuvo que la guerra fue impuesta a Afganistán.

Sin embargo, Pakistán acusa a Kabul de dar refugio a grupos milicianos, en particular al Talibán paquistaní, que, asegura, lleva a cabo ataques dentro de Pakistán. Kabul niega la acusación y afirma que no permite que su territorio se utilice contra otros países.

Los combates en curso entre ambas partes comenzaron a finales de febrero luego que Afganistán lanzara ataques transfronterizos en respuesta a bombardeos aéreos paquistaníes dentro de Afganistán que, según Kabul, mataron a civiles. Los choques interrumpieron un alto el fuego mediado por Qatar en octubre, después que enfrentamientos anteriores mataran a decenas de soldados, civiles y presuntos milicianos.

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Ahmed reportó desde Islamabad. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.