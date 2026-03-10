Una pequeña isla en el Golfo Pérsico podría ser el arma secreta de Trump contra Irán

Mientras prosigue la guerra de Estados Unidos contra Irán, la atención se centra en una diminuta isla situada frente a la costa del país de Oriente Próximo.

La isla de Jark, cuya superficie total es de solo 199 km², está situada al noroeste de la ruta marítima de importancia estratégica, el estrecho de Ormuz.

A pesar de su pequeño tamaño, la isla alberga alrededor del 94 % del crudo de exportación del país, en su mayor parte con destino a China, y su principal terminal de exportación de petróleo.

Funcionarios del Gobierno estadounidense afirmaron que se mantuvieron conversaciones sobre la toma de la isla clave, según Axios. El terreno, más pequeño que la ciudad de Westminster en Londres, podría asfixiar la economía iraní y dejar un impacto devastador en los años venideros.

“La toma de la isla cortaría el suministro de petróleo de Irán, que es crucial para el régimen”, declaró a The Telegraph Petras Katinas, investigador sobre clima, energía y defensa de la oficina europea del Royal United Services Institute.

“Por supuesto, con el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz ahora detenido, no pueden vender petróleo de todos modos, pero al mirar hacia el futuro, la incautación daría a los EE. UU. influencia durante las negociaciones, no importa qué régimen esté en el poder después de que termine la operación militar”.

open image in gallery Una imagen de satélite muestra una terminal petrolera en la isla de Jark ( Planet Labs PBC )

La navegación a través del Estrecho se paralizó en gran medida después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tomó el “control total” de la principal vía navegable.

Las cadenas de suministro mundiales se vieron gravemente afectadas y los expertos advirtieron un impacto económico devastador en todo el mundo si la situación continúa así.

El precio del petróleo subió a más de 100 dólares el barril el lunes antes de bajar, y el CGRI advirtió de que podría alcanzar los 200 dólares si se intensifican las hostilidades.

“En caso de que tome Jark, en lugar de destruirla, no solo puede asegurar que el régimen nunca más pueda pagar los salarios de sus burócratas y soldados”, escribió el exfuncionario del Pentágono Michael Rubin en un artículo para el American Enterprise Institute en enero de este año, antes del ataque de Trump.

“Pero también, en el futuro, tras el cambio de régimen, puede garantizar que el nuevo régimen iraní pueda financiar su propia reconstrucción”.

“Los IRGC, por supuesto, podrían apuntar a Jark con misiles balísticos, pero eso firmaría su sentencia de muerte. Trump no solo respondería de la misma manera, sino que tal acción pondría fin a las exportaciones de petróleo iraní durante meses, dejando de nuevo los salarios sin pagar”.

Otros analistas sugirieron que la isla podría utilizarse como moneda de cambio, ya que las exportaciones de petróleo representan casi el 40 % del presupuesto del gobierno iraní.

Sin embargo, haría a las tropas estadounidenses e israelíes vulnerables a los ataques de las fuerzas iraníes.

“Si el presidente Trump decidiera apoderarse de este eje fundamental, supondría un golpe significativo para el régimen iraní, ya que le privaría de una fuente crítica de ingresos”, dijo el analista petrolero Tamas Varga a CNBC.

open image in gallery Un barco militar iraní patrulla junto al petrolero Artavil, en la isla de Jark, en el Golfo Pérsico. ( EPA )

“Una medida así recordaría la intervención estadounidense en Venezuela a principios de año, cuando tomó efectivamente el control del sector petrolero del país”.

La isla ya fue atacada por Sadam Huseín en 1984, lo que desencadenó la guerra de los petroleros en el actual conflicto entre Irán e Irak.

Pero no es la primera vez que Jark parece haber estado en el punto de mira de Trump. Hace casi 40 años, durante la promoción de su libro El arte de la negociación, hizo un comentario despectivo sobre la isla en una entrevista con The Guardian.

“Nos estuvieron golpeando psicológicamente, haciéndonos quedar como un grupo de tontos”, dijo de Irán en 1988. “Una sola bala disparada contra uno de nuestros hombres o barcos, y haría estragos en la isla de Jark. Entraría y la tomaría”.

