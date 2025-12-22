Muere Vince Zampella, el creador de ‘Call of Duty’, en accidente automovilístico a los 55 años

Vince Zampella, uno de los cocreadores de la exitosa franquicia de videojuegos Call of Duty, murió en un accidente automovilístico. Tenía 55 años.

El diseñador fue uno de los cofundadores del estudio pionero Infinity Ward y también trabajó en varios títulos de alto perfil, entre ellos Medal of Honor, Star Wars Jedi: Fallen Order y Battlefield 6.

Según informó NBC, Zampella falleció el domingo por la tarde en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al sur de California. De acuerdo con la Patrulla de Caminos de California, el Ferrari 296 GTS modelo 2026 se salió del camino y se estrelló contra una barrera de concreto.

Zampella, quien conducía el vehículo, quedó atrapado en el incendio posterior al impacto y murió en el lugar. Un pasajero cuya identidad no fue revelada falleció más tarde en un hospital.

Vince Zampella, quien murió a los 55 años, aparece aquí en uno de sus últimos eventos públicos: el lanzamiento de ‘Battlefield’ 6 en julio de 2025 ( Matt Winkelmeyer/Getty Images for EA Entertainment )

Zampella nació el 1 de octubre de 1970 y comenzó su carrera en el diseño gráfico y el video digital durante la década de 1990.

Entre 1999 y 2002 trabajó en 2015 Inc., donde fue diseñador principal del exitoso videojuego bélico Medal of Honor: Allied Assault.

En 2003 cofundó el estudio Infinity Ward junto a los desarrolladores Grant Collier y Jason West. Allí crearon una serie rival de Medal of Honor, que se conocería como Call of Duty, lanzada ese mismo año. Poco después, Infinity Ward pasó a ser subsidiaria de Activision.

Durante las dos décadas siguientes, la franquicia Call of Duty vendió más de 500 millones de copias y generó cerca de 30.000 millones de dólares en ingresos. Guinness World Records la reconoció como la serie de videojuegos de disparos en primera persona más vendida de todos los tiempos.

Zampella y West fueron despedidos por Activision poco después del lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 2 en 2009. Ambos demandaron a la empresa por despido injustificado y, con el tiempo, recibieron una compensación que se estima en decenas de millones de dólares.

En abril de 2010, Zampella y West fundaron un nuevo estudio, Respawn Entertainment.

Respawn fue adquirido en 2017 por el gigante del sector Electronic Arts y se hizo conocido por títulos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order.

En X, el periodista de videojuegos Geoff Keighley escribió: “Vince fue una persona extraordinaria: un gamer de corazón, pero también un ejecutivo visionario, con una capacidad poco común para reconocer el talento y dar a otros la libertad y la confianza necesarias para crear algo realmente grande”.

“Se preocupaba por hacer lo correcto. Incluso al trabajar dentro de grandes organizaciones, siempre impulsó la idea de poner a los jugadores en primer lugar, priorizar la experiencia, el oficio y a las personas que jugaban. Deja un legado de trabajo verdaderamente impresionante”.

Traducción de Leticia Zampedri