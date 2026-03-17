Trump retrasa viaje a China hasta el próximo mes para centrarse en la guerra en Irán

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes que retrasará un viaje diplomático a China que se había planificado durante meses, pero que empezó a desmoronarse mientras presionaba a Beijing y a otras potencias mundiales para protegieran militarmente el estrecho de Ormuz.

Durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval, Trump declaró que iría a China dentro de cinco o seis semanas en lugar de a finales de marzo. Señaló que estaría “reiniciando” su visita con el presidente chino Xi Jinping, sin dar más detalles.

La visita de Trump a China se considera una oportunidad para consolidar una frágil tregua comercial entre las dos superpotencias, pero se ha complicado por la guerra en Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.