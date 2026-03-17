Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Trump retrasa viaje a China hasta el próximo mes para centrarse en la guerra en Irán

TRUMP-CHINA
TRUMP-CHINA (AP)

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes que retrasará un viaje diplomático a China que se había planificado durante meses, pero que empezó a desmoronarse mientras presionaba a Beijing y a otras potencias mundiales para protegieran militarmente el estrecho de Ormuz.

Durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval, Trump declaró que iría a China dentro de cinco o seis semanas en lugar de a finales de marzo. Señaló que estaría “reiniciando” su visita con el presidente chino Xi Jinping, sin dar más detalles.

La visita de Trump a China se considera una oportunidad para consolidar una frágil tregua comercial entre las dos superpotencias, pero se ha complicado por la guerra en Irán.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Relacionados

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in