Manifestantes incendiaron edificios en Teherán, mientras Irán enfrentó un apagón total de internet la noche del jueves, en medio de protestas masivas por la crisis económica que se extendieron por todo el país.

Las movilizaciones se multiplicaron en una creciente lista de ciudades, convirtiéndose rápidamente en uno de los mayores desafíos al liderazgo clerical iraní en décadas.

En la capital, miles de personas salieron a las calles y gritaron consignas desde sus hogares, tras el llamado del príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi a protestar contra el régimen.

En videos ampliamente difundidos en redes sociales se puede ver a multitudes movilizadas e incendios en mezquitas de los barrios de Gholhak y Sa’adat Abad.

La jornada representó una nueva escalada del descontento nacional en la República Islámica y fue la primera vez que la ciudadanía respondió de forma masiva a los llamados de Reza Pahlavi, cuyo padre abandonó Irán poco antes de la Revolución Islámica de 1979.

La violencia desatada en torno a las manifestaciones ha provocado hasta ahora la muerte de al menos 41 personas y la detención de más de 2.270, según informó la organización Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos.

Testigos en Teherán y en otras ciudades clave, como Mashhad e Isfahan, confirmaron a Reuters que los manifestantes volvieron a salir a las calles y lanzaron consignas contra los líderes de línea dura del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

Las tiendas cerraron en las provincias occidentales de Ilam, Kermanshah y Lorestan, después de que numerosos comerciantes acataron el llamado a huelga general emitido por siete grupos políticos kurdos.

Además, antes del apagón de internet, circularon en redes sociales videos no verificados que mostraban grandes concentraciones en las calles.

Este tipo de manifestaciones públicas, que antes podían costar una condena a muerte, ahora reflejan el creciente enojo ante el deterioro económico de Irán.

Reza Pahlavi, hijo exiliado del fallecido sha derrocado en la Revolución Islámica de 1979, volvió a pedir protestas en un video publicado en X, en su intento por ocupar el vacío de liderazgo opositor.

“Con base en su respuesta, anunciaré los próximos llamados a la acción”, afirmó Pahlavi en un mensaje que circuló ampliamente en redes.

Sin embargo, los medios estatales aseguraron que las ciudades del país permanecían en calma.

open image in gallery Manifestantes marchan en el centro de Teherán en diciembre ( Fars News Agency )

El país vivió su duodécimo día consecutivo de disturbios, impulsados por la creciente indignación ante el colapso de la moneda iraní. Organizaciones de derechos humanos reportaron que las protestas ya se han extendido a más de 100 ciudades y localidades en las 31 provincias de Irán.

Tanto la empresa de internet Cloudflare como el grupo de monitoreo digital NetBlocks confirmaron el apagón de internet y atribuyeron la interrupción a interferencias del gobierno iraní.

Reza Pahlavi había convocado nuevas manifestaciones para las 8:00 de la noche, hora local, del jueves y viernes. Al llegar la hora, testigos relataron que distintos barrios de Teherán estallaron en gritos y consignas.

Entre los cánticos se escucharon frases como “¡Muerte al dictador!” y “¡Muerte a la República Islámica!”.

“La gran nación de Irán tiene los ojos del mundo sobre ella. Salgan a las calles y, como un frente unido, expresen sus demandas”, declaró Pahlavi en un comunicado dirigido a la población.

El heredero exiliado también lanzó una advertencia a la República Islámica, a sus líderes y a la Guardia Revolucionaria: aseguró que tanto el mundo como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los observan de cerca. “La represión del pueblo no quedará sin respuesta”, afirmó.

Desde Washington, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que la economía iraní enfrenta una inflación galopante y otras dificultades, en parte debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

“La economía iraní está al borde del colapso”, sostuvo durante un evento en el Economic Club of Minnesota. “Es un momento muy precario. Él [Trump] no quiere que los manifestantes sufran más daños. Es una etapa de gran tensión”.

En Berlín, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, condenó el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en Irán y exigió que Teherán cumpla sus compromisos internacionales.

“Desde hace días, personas en Irán salen a las calles. Expresar opiniones de forma pacífica es un derecho”, escribió en la plataforma X.

Las protestas —la mayor ola de disidencia en tres años— comenzaron el mes pasado en el Gran Bazar de Teherán, cuando comerciantes denunciaron la caída libre del rial.

El malestar económico, agravado por la inflación desbordada, la mala gestión gubernamental, las sanciones occidentales y las restricciones a las libertades políticas y sociales, hizo que las manifestaciones se expandieran rápidamente a nivel nacional.

En respuesta a la crisis interna, el presidente Masoud Pezeshkian instó a los proveedores locales a evitar el acaparamiento y el alza excesiva de precios, según reportaron medios estatales.

open image in gallery Manifestantes exigen el fin del gobierno del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei ( AP )

El respaldo de Reza Pahlavi a Israel, así como el apoyo que ha recibido desde ese país, ha generado críticas en el pasado, especialmente después de la guerra de 12 días que Israel libró contra Irán en junio.

En algunas manifestaciones, también se escucharon consignas a favor del sha. Sin embargo, no queda claro si ese respaldo se dirige específicamente a Pahlavi o si expresa un anhelo más general por volver al periodo anterior a la Revolución Islámica de 1979.

Mientras tanto, las autoridades iraníes dieron señales de tomarse en serio las protestas previstas para los próximos días.

El diario conservador Kayhan difundió un video en línea donde aseguró que las fuerzas de seguridad emplearán drones para identificar a los manifestantes.

Por su parte, las autoridades iraníes evitaron reconocer la magnitud real de las protestas, que ya se habían intensificado en varias regiones del país desde el jueves, incluso antes de la convocatoria prevista para las 8:00 de la noche.

Traducción de Leticia Zampedri