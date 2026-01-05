Un recuento de las protestas que han sacudido a Irán en los últimos 50 años

En los últimos 50 años, Irán ha sido sacudido por una serie de protestas.

Comenzando con las manifestaciones que llevaron a la fundación de la República Islámica hasta ahora, aquí hay un breve vistazo a las protestas y lo que las impulsó.

Revolución Islámica de 1979

En el período previo a la Revolución Islámica de Irán de 1979, estudiantes, trabajadores petroleros y de otros sectores exigieron libertades políticas. Esas protestas presionaron al gobernante del país, el sha Mohammad Reza Pahlavi, quien estaba enfermo de gravedad y finalmente huyó del país. La revolución se consolidó en febrero bajo el liderazgo del ayatolá Rujolá Jomeini, quien instauró una teocracia chií de línea dura bajo su control absoluto. El nuevo gobierno ejecutó a miles de personas. El derramamiento de sangre de la guerra Irán-Irak de la década de 1980 y la represión frenaron las protestas masivas durante años.

Protestas estudiantiles de 1999

Indignados por el asesinato de activistas, intelectuales y otras personas en una oleada violenta conocida como los "asesinatos en cadena", los estudiantes de la Universidad de Teherán comenzaron a protestar. Una represión de las fuerzas de seguridad en el campus provocó más manifestaciones. Al menos tres personas murieron y 1.200 fueron detenidas en las protestas.

Protestas del Movimiento Verde de 2009

En el verano de 2009, la oposición reformista de Irán lanzó acusaciones de que la victoria en la reelección del presidente de línea dura, Mahmud Ahmadinejad, fue manipulada. Millones de personas en todo el país protestaron durante los meses siguientes, convirtiéndose en lo que se conoció como el "Movimiento Verde". Una brutal represión de las fuerzas de seguridad incluyó decenas de muertos y miles de arrestos.

Protestas de 2017-2018

La ira por el aumento de los precios de los alimentos, así como los planes del gobierno para recortar las ayudas en efectivo para los iraníes más pobres, desataron protestas que comenzaron en Mashhad y se salieron de control. Más de 20 personas murieron y cientos fueron arrestadas.

Protestas por precio de combustibles en 2019

El gobierno de Irán anunció un aumento en los precios de la gasolina subsidiada, lo que provocó intensas protestas que llevaron a que estaciones de servicio, bancos y tiendas fueran incendiadas. Se reportó que más de 300 personas murieron y las autoridades cortaron el servicio de internet en el país.

Protestas por Mahsa Amini en 2022

Las protestas comenzaron en septiembre de 2022 poco después de la muerte de Amini, de 22 años, tras su arresto por la policía de la moral del país por supuestamente no llevar su hiyab, o pañuelo, de acuerdo con las autoridades. Investigadores de Naciones Unidas finalmente hallaron a Irán responsable de la "violencia física" que llevó a su muerte. Una represión de seguridad que duró meses mató a más de 500 personas y resultó en más de 22.000 detenidos. Sin embargo, muchas mujeres hasta el día de hoy todavía se niegan a usar el hiyab.

Protestas por el rial en 2024-2025

A medida que las sanciones se endurecieron e Irán se vio en apuros tras una guerra de 12 días con Israel, su rial se desplomó, alcanzando un valor de 1,4 millones por dólar. Las protestas comenzaron poco después.

