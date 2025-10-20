Trump publica video de IA en el que lanza líquido café a manifestantes desde un avión de combate

Tras pasar el día jugando golf, mientras aliados suyos minimizaban y se burlaban de los millones de estadounidenses que marchaban contra su gobierno, Donald Trump publicó en Truth Social un video generado con inteligencia artificial en el que aparece con una corona, pilotando un avión de combate rotulado “REY TRUMP” y arrojando sobre una multitud de manifestantes del movimiento No Kings (No a los reyes) un líquido marrón que parece barro o incluso excremento.

En el video, que fue compartido en las cuentas personales y gubernamentales del presidente en redes sociales, se ve a Trump volando sobre una protesta en lo que parece ser Times Square. A bordo de un avión con la leyenda “REY TRUMP”, lanza un líquido marrón sobre los manifestantes, mientras suena de fondo la canción ‘Danger Zone’ de Kenny Loggins, en una clara referencia a las películas de Top Gun.

En los días previos a las manifestaciones No Kings —que, según los organizadores, movilizaron a cerca de 7 millones de personas en los 50 estados—, los republicanos respondieron con una mezcla de hipérbole, críticas y burlas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, junto con otros legisladores del partido, calificó las protestas como “marchas de odio contra Estados Unidos”. Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, insinuó que los participantes eran simpatizantes de Hamas o manifestantes pagados con vínculos a Antifa, un movimiento que el gobierno ha catalogado como grupo terrorista doméstico.

Los aliados republicanos del presidente también usaron el sarcasmo para apropiarse de la etiqueta “rey”. En redes sociales, publicaron imágenes y videos creados con inteligencia artificial que muestran a Trump con una corona, en tono de burla hacia los manifestantes.

open image in gallery El sábado por la noche, el gobierno de Trump difundió un video donde el presidente, en un jet “Rey Trump”, lanza líquido marrón sobre protestas No Kings ( @realDonaldTrump/Truth Social )

El vicepresidente J. D. Vance publicó un video generado con inteligencia artificial donde el presidente aparece colocándose una corona y una capa, mientras Nancy Pelosi y otros demócratas se arrodillan ante él.

Cuentas vinculadas a Trump también difundieron varias imágenes del presidente con una corona, incluyendo una falsa portada de la revista Time y un video manipulado en el que aparece cubierto con terciopelo rojo, saludando desde la Casa Blanca.

The Independent ha solicitado comentarios a la Casa Blanca.

La idea de que el presidente ejerza el poder de forma unilateral y utilice fuerza militar contra ciudadanos estadounidenses no resulta descabellada, considerando que la Casa Blanca ya ha desplegado agentes federales de inmigración en ciudades como Portland y Chicago, pese al rechazo de autoridades locales y manifestantes. Además, ha promovido el uso de la Guardia Nacional en esas mismas zonas.

Críticos de la administración acusaron al gobierno de provocar disturbios con el objetivo de justificar una posible invocación de la Ley de Insurrección, lo que permitiría una mayor militarización de las fuerzas de seguridad locales.

Los organizadores de No Kings afirmaron estar plenamente conscientes de los intentos del gobierno por vincular lo que describen como la protesta más grande en un solo día en la historia moderna con actos de violencia.

“Está claro que le temen a la oposición pacífica”, declaró esta semana Ezra Levin, cofundador de Indivisible, en entrevista con The Independent.

open image in gallery Funcionarios republicanos alternaron entre burlarse de los manifestantes de No Kings y acusarlos de vínculos con grupos terroristas ( AP )

El presidente ha combinado en varias ocasiones una retórica burlona con imágenes de alto contenido violento.

En septiembre, mientras la Casa Blanca intensificaba sus amenazas previas a un intento de desplegar la Guardia Nacional en Chicago, el presidente publicó una imagen generada por inteligencia artificial donde aparece con sombrero vaquero, uniforme militar estadounidense y gafas de aviador. En la escena, helicópteros sobrevuelan a baja altura el skyline de Chicago, envuelto en llamas.

La imagen llevaba el eslogan “El apocalipsis llegó a Chicago”, una aparente referencia a la película sobre la guerra de Vietnam Apocalypse Now (1979). El mensaje que acompañaba la publicación decía:

“Me encanta el olor a deportaciones por la mañana… Chicago está a punto de descubrir por qué se llama el Departamento de GUERRA”.

Este estilo inusual de comunicación presidencial coincidió con una ofensiva del gobierno contra la disidencia. Las acciones incluyeron operativos contra grupos de protesta de izquierda, titulares de visas y ciertas formas de expresión, especialmente después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Por su parte, el gobierno justificó estas medidas al afirmar que la retórica violenta de la izquierda alimentaba la violencia política en el país.

Traducción de Leticia Zampedri