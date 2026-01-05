Acciones petroleras suben tras intervención de EEUU en Venezuela

Las acciones de las principales empresas estadounidenses en el sector energético subieron considerablemente el lunes después de que el presidente Donald Trump anunciara planes para tomar el control de la industria petrolera venezolana, afirmando que serían las empresas estadounidenses las que ayudarían a revitalizarla tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Aunque es poco probable que la acción de Estados Unidos tenga un impacto inmediato en los precios del crudo dado el exceso actual en el mercado, podría trastocar los mercados energéticos y tener un impacto en el panorama geopolítico.

La revolución del petróleo de esquisto convirtió a Estados Unidos en el mayor productor de crudo del mundo. Los recientes y masivos hallazgos de petróleo frente a la costa de Guyana están en gran parte controlados por ExxonMobil y Chevron. El control estadounidense de la industria energética venezolana, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, podría "reconfigurar el equilibrio de poder en los mercados energéticos internacionales", escribieron el lunes analistas de JP Morgan.

"El total combinado podría posicionar a Estados Unidos como un líder en la tenencia de reservas mundiales de petróleo, potencialmente representando alrededor del 30% del total mundial si estas cifras se consolidan bajo la influencia estadounidense", escribió JP Morgan. "Esto marcaría un cambio notable en la dinámica energética global."

La industria petrolera de Venezuela está deteriorada tras años de abandono y sanciones internacionales. Sin embargo, algunos analistas de la industria petrolera creen que Venezuela podría duplicar o triplicar su producción actual de aproximadamente 1,1 millones de barriles de petróleo al día y devolver al país a niveles históricos de producción relativamente rápido.

"Con un mayor acceso e influencia sobre una parte sustancial de las reservas globales, Estados Unidos podría potencialmente ejercer más control sobre las tendencias del mercado petrolero, ayudando a estabilizar los precios y mantenerlos dentro de rangos históricamente más bajos", según JP Morgan. "Este aumento de influencia no solo mejoraría la seguridad energética de Estados Unidos, sino que también podría reconfigurar el equilibrio de poder en los mercados energéticos internacionales".

Sin embargo, muchos analistas energéticos ven un camino más largo y difícil por delante.

"Aunque la administración Trump ha sugerido que grandes compañías petroleras estadounidenses irán a Venezuela y gastarán miles de millones para arreglar la infraestructura, creemos que los riesgos políticos y de otro tipo, junto con los precios del petróleo relativamente bajos actuales, podrían impedir que esto suceda pronto", escribió Neal Dingmann de William Blair. Un cambio material en la producción venezolana llevará mucho tiempo y millones de dólares en mejoras de infraestructura, dijo.

Y cualquier inversión en infraestructura venezolana en este momento se llevaría a cabo en un mercado energético global debilitado. Los precios del crudo en Estados Unidos han bajado un 20% en comparación con el año pasado. El precio de un barril de crudo de referencia estadounidense no ha superado los 70 dólares desde junio, y no ha tocado los 80 dólares por barril desde el verano de 2024.

Un barril de petróleo costaba más de 130 dólares en el período previo a la crisis de la vivienda en Estados Unidos en 2008.

Hay varios factores que podrían impactar la producción venezolana, incluyendo la rapidez con la que una transición gubernamental puede consolidarse y la rapidez y disposición de las compañías petroleras multinacionales para volver al país, escribió John Freeman de Raymond James.

Al sonar la campana de apertura, las acciones en el sector energético subieron ampliamente, particularmente las empresas con grandes operaciones de refinería.

Venezuela produce el tipo de crudo pesado que se necesita para el combustible diésel, asfalto y otros combustibles para equipos pesados. El diésel escasea en todo el mundo debido a las sanciones al petróleo de Venezuela y Rusia y porque el crudo más ligero de Estados Unidos no puede reemplazarlo fácilmente.

Grandes refinerías como Valero, Marathon Petroleum y Phillips 66 subieron entre un 5% y un 6% al sonar la campana de apertura.

Las empresas de servicios petroleros, aquellas que realmente van al campo y realizan la perforación y el mantenimiento, subieron aún más. SLB y Halliburton subieron entre un 7% y un 8%.

Las principales empresas exploradoras de petróleo, incluidas ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, subieron entre un 2% y un 4%.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.