El talón de Aquiles de Irán: por qué la estratégica isla petrolera de Kharg está en la mira de Trump

Seis meses después del inicio de la guerra con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en redes sociales un video generado con inteligencia artificial que mostraba la supuesta destrucción de la isla de Kharg, un enclave estratégico para la economía iraní.

En una publicación en Truth Social, el mandatario aseguró que Kharg había quedado “reducida a escombros” y acompañó su mensaje con imágenes creadas con IA en las que se veían instalaciones petroleras envueltas en llamas. Poco después, sin embargo, funcionarios de su propio gobierno desmintieron esa versión.

La isla ya había sido blanco de ataques estadounidenses durante el conflicto. En abril, el vicepresidente J. D. Vance confirmó que las fuerzas del país habían alcanzado “objetivos militares” en la zona.

Además, Trump ha planteado la posibilidad de tomar el control de Kharg si fuera necesario. No se trata de un objetivo menor: algunos expertos la consideran el “talón de Aquiles” de Irán debido a su papel central en la industria petrolera del país.

A continuación, analizamos por qué este pequeño enclave, que gestiona cerca del 90 % de las exportaciones de petróleo iraní, tiene tanta importancia estratégica y por qué se ha convertido en un objetivo de interés para Trump.

¿Qué sabemos sobre la isla de Kharg?

Kharg se encuentra a unos 26 kilómetros de la costa de Irán, en el extremo norte del golfo Pérsico. Se trata de una pequeña isla rocosa de menos de 20 kilómetros cuadrados y con alrededor de 8.000 habitantes.

También conocida como la “Isla Prohibida”, está situada al noroeste del estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave que Irán ha cerrado de facto como medida de presión sobre Estados Unidos en medio de la guerra.

La importancia de Kharg radica, sobre todo, en el petróleo: cerca del 90 % del crudo iraní destinado a la exportación pasa por la isla, lo que la convierte en un punto clave para la economía del país en un momento en que el conflicto ha disparado los precios de los combustibles.

Ante su enorme valor estratégico, Teherán ha reforzado las defensas de Kharg con misiles tierra-aire adicionales y ha instalado distintos tipos de minas, incluidas antipersonales y antitanque, en las aguas que la rodean, según informó CNN con base en fuentes familiarizadas con información de inteligencia estadounidense.

open image in gallery Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla de Kharg ( Planet Labs PBC )

Por qué tomar Kharg podría cortar el suministro vital de petróleo de Irán

El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se encuentra casi paralizado desde que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) aseguró haber tomado el “control total” de esta ruta estratégica a principios de año.

La situación ha provocado graves alteraciones en las cadenas mundiales de suministro y los expertos advierten que, si se prolonga, podría tener consecuencias económicas devastadoras a escala global.

Desde el inicio de la guerra, el precio del petróleo se ha disparado por encima de los 100 dólares por barril, mientras la Guardia Revolucionaria ha advertido que podría alcanzar los 200 dólares si el conflicto se intensifica.

“Si [Trump] toma Kharg en lugar de destruirla, no solo podría garantizar que el régimen nunca vuelva a tener recursos para pagar los salarios de sus burócratas y soldados”, escribió en enero Michael Rubin, exfuncionario del Pentágono, en un artículo para el American Enterprise Institute, antes del ataque ordenado por el presidente estadounidense.

“Por supuesto, la Guardia Revolucionaria Islámica podría atacar Kharg con misiles balísticos, pero eso equivaldría a una sentencia de muerte. Trump no solo respondería de la misma manera, sino que un ataque de ese tipo paralizaría las exportaciones de petróleo iraní durante meses y volvería a dejar al régimen sin recursos para pagar los salarios”, añadió.

Según Axios, funcionarios del gobierno estadounidense discutieron en marzo la posibilidad de tomar el control de la isla de Kharg, aunque una operación de ese tipo plantearía importantes desafíos prácticos.

open image in gallery Trump compartió un video que mostraba un supuesto ataque contra la isla de Kharg a mediados de marzo ( @realDonaldTrump/Truth Social )

¿Podría Estados Unidos apoderarse de la isla de Kharg?

Aunque las fuerzas estadounidenses podrían tomar Kharg en poco tiempo, los analistas advierten que ocupar la isla podría ampliar y prolongar la guerra, en lugar de garantizar una victoria decisiva o fortalecer la posición de Washington en una eventual negociación.

Joseph Votel, excomandante del Comando Central de Estados Unidos, explicó en junio a TWZ.com que una operación de este tipo podría requerir entre 800 y 1.000 soldados desplegados en Kharg. Sin embargo, esas tropas necesitarían una amplia red de apoyo logístico que, a su vez, tendría que ser protegida.

Votel advirtió que los soldados estadounidenses quedarían muy expuestos y puso en duda que controlar la isla ofreciera una ventaja táctica significativa. “Sería algo extraño... Pero sin duda podríamos hacerlo si fuera necesario”, señaló.

Además de sortear las defensas y posibles trampas instaladas en la zona, las fuerzas estadounidenses podrían enfrentarse a ataques con misiles y drones, un escenario sobre el que ya advirtió el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Los aliados de Washington en el Golfo también han pedido al gobierno estadounidense que evite desplegar tropas terrestres en Irán. Según declaró a Reuters un alto funcionario de la región bajo condición de anonimato, temen que una operación de ese tipo provoque nuevas represalias de Teherán, incluso contra infraestructura energética y civil.

Trump, por su parte, aseguró que los ataques estadounidenses de mediados de marzo habían “arrasado” las posiciones militares iraníes en Kharg, aunque afirmó que la infraestructura petrolera de la isla había quedado intacta por el momento.

open image in gallery Un barco militar iraní patrulla junto al petrolero Artavil frente a la isla de Kharg, en el golfo Pérsico ( EPA )

Kharg podría convertirse en una moneda de cambio en las negociaciones

Otros analistas consideran que controlar Kharg podría darle a Estados Unidos una poderosa herramienta de negociación, ya que las exportaciones de petróleo representan cerca del 40 % del presupuesto del gobierno iraní. Sin embargo, mantener el control de la isla también dejaría a las fuerzas estadounidenses e israelíes expuestas a posibles ataques de Irán.

“Si el presidente Trump decidiera apoderarse de este centro estratégico, asestaría un duro golpe al régimen iraní al privarlo de una fuente crucial de ingresos”, declaró en marzo a CNBC el analista petrolero Tamas Varga.

“Una medida de este tipo recordaría a la intervención estadounidense en Venezuela a principios de año, cuando, en la práctica, tomó el control del sector petrolero del país”, añadió.

Kharg, sin embargo, ya ha sido escenario de ataques en otros conflictos. En 1984, las fuerzas de Saddam Hussein atacaron la isla durante la guerra entre Irán e Irak, en medio de una escalada que dio paso a la llamada “guerra de los petroleros”.

El interés de Trump en Kharg tampoco es nuevo. Casi cuatro décadas antes de llegar a la Casa Blanca, el entonces empresario ya había mencionado la posibilidad de tomar la isla durante una entrevista de 1988 con The Guardian, mientras promocionaba su libro El arte de la negociación.

“Nos han estado derrotando en el terreno psicológico, haciéndonos quedar como unos tontos”, dijo entonces sobre Irán. “Si una bala alcanzara a uno de nuestros hombres o barcos, yo arrasaría la isla de Kharg. Entraría y la conquistaría”.

open image in gallery Trump publicó un video generado con IA en el que afirmaba que la isla de Kharg estaba “siendo destruida” ( @RealDonaldTrump, Truth Social )

La toma de Kharg “hundiría los mercados”

Neil Quilliam, analista de política energética y asuntos exteriores de Chatham House, explicó a The Independent que, aunque considera poco probable que Trump intente apoderarse de la isla, una operación de ese tipo podría provocar una fuerte caída de los mercados y dificultar cualquier futura salida negociada entre Estados Unidos e Irán, con el riesgo de prolongar el conflicto.

“Estados Unidos controlaría de facto la principal terminal de exportación de Irán, pero los dirigentes iraníes conservarían el control de la producción del país, lo que generaría un punto muerto”, señaló. Según Quilliam, una situación de este tipo también despertaría una gran preocupación entre los países del Golfo, ya que podría sentar un precedente peligroso.

“Es el talón de Aquiles de Irán en esta guerra, pero combatir por Kharg y ocuparla podría causar daños irreparables a la terminal y dificultar que cualquier gobierno sucesor pueda gestionar la economía”, añadió.

El experto recordó que anteriores presidentes estadounidenses evitaron intervenir en Kharg debido a las posibles repercusiones internacionales: “Los presidentes anteriores se han mantenido alejados de Kharg, conscientes de su importancia estratégica para los mercados petroleros mundiales”.

Traducción de Leticia Zampedri