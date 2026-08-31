Máximo general dice que Ejército de EEUU no planea enviar tropas a las urnas en noviembre

El oficial de mayor rango de las fuerzas armadas de Estados Unidos afirma que no hay planes para enviar tropas a los centros de votación durante las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre, al abordar las preocupaciones entre los demócratas de que el gobierno del presidente Donald Trump podría usar a los militares para interferir en la votación.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, hizo la declaración en una carta dirigida a la senadora demócrata de Michigan Elissa Slotkin, quien recientemente pidió a Caine y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que confirmaran que no enviarán tropas a las urnas.

“La Fuerza Conjunta no tiene planes de enviar personal militar federal ni miembros federalizados de la Guardia Nacional a los centros de votación durante las elecciones de 2026”, señaló Caine en la carta a Slotkin, obtenida el lunes por The Associated Press. “Del mismo modo, la Fuerza Conjunta no tiene planes de usar a ese personal para incautar boletas, máquinas de votación u otro material relacionado con las elecciones”.

“No he recibido ni preveo recibir ninguna orden ilegal relacionada con el papel de la Fuerza Conjunta en las próximas elecciones legislativas de medio mandato de noviembre de 2026”, escribió Caine, quien asesora a Hegseth y a Trump en asuntos militares.

La ansiedad entre los demócratas de que el gobierno de Trump podría intentar entrometerse en las elecciones de mitad intermedias ha aumentado, en particular luego que el presidente desplegara agentes federales en estados gobernados por demócratas pese a las objeciones de líderes locales.

Slotkin dijo a la AP a principios de agosto que Trump ha estado sentando las bases para afirmar que las elecciones fueron robadas. Señaló que Trump contempló usar a los militares para incautar máquinas de votación tras su derrota en 2020 y ha desplegado a la Guardia Nacional en ciudades contra los deseos de líderes demócratas. También desplegó a marines en servicio activo en Los Ángeles durante su ofensiva contra la inmigración en 2025.

La ley federal prohíbe el despliegue de fuerzas federales armadas en lugares de votación a menos que sea “necesario para repeler a enemigos armados de Estados Unidos”. Si algún componente de las fuerzas armadas llegara a involucrarse, probablemente será la Guardia Nacional bajo control estatal.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, negó en una entrevista con Vanity Fair el año pasado que Trump fuera a usar a los militares para suprimir el voto en las elecciones de mitad de mandato.

Sonja Thrasher, secretaria de prensa de Slotkin, indicó que Hegseth no ha respondido a la carta en que se le pide confirmar que no se desplegarán tropas en los centros de votación en noviembre. Slotkin había solicitado una respuesta a más tardar el jueves pasado.

El Pentágono no respondió a un correo electrónico de la AP en que se preguntaba por el estado de la respuesta de Hegseth a Slotkin. El Pentágono había dicho previamente que responderá directamente a la senadora.

Slotkin preguntó a Hegseth durante una audiencia del Congreso en abril si obedecerá órdenes de incautar boletas. Hegseth calificó la pregunta como una “hipótesis trampa”, pero afirmó: “Nunca me han ordenado hacer nada ilegal, y no lo haré”.

En 2020, el general Mark Milley, entonces presidente del Estado Mayor Conjunto, respondió a una carta similar de Slotkin, que en ese momento era congresista.

“Creo profundamente en el principio de unas fuerzas armadas de Estados Unidos apolíticas”, escribió Milley. “En caso de una disputa sobre algún aspecto de las elecciones, por ley los tribunales de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos están obligados a resolver cualquier controversia, no las fuerzas armadas de Estados Unidos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.