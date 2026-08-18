Netanyahu incluye al alcalde de Nueva York, Mamdani, en el cartel de sus enemigos junto al ayatolá de Irán

El partido Likud del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha incluido al alcalde de Nueva York, EE. UU., Zohran Mamdani, junto a líderes iraníes y de Hezbolá en un anuncio de campaña para las próximas elecciones israelíes.

La valla publicitaria que se puede ver en la televisión de la capital del país muestra al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei; al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; y al general de seguridad de Hezbolá, Naim Qassem, sobre un fondo negro azabache.

“Quieren que Netanyahu pierda, no dejemos que ganen”, reza un texto que acompaña a la imagen.

Asimismo, Netanyahu compartió la imagen diciendo: “No los dejen ganar”.

open image in gallery En Tel Aviv ha aparecido un cartel en el que se muestra a Mamdani formando parte de un grupo que Netanyahu considera hostil hacia Israel ( X/Netanyahu )

Esto se produce tras un enfrentamiento público con el alcalde Mamdani, después de que el político estadounidense pidiera al Gobierno federal de EE. UU. que hiciera cumplir una orden de arresto emitida por la CPI (Corte Penal Internacional) en 2024 tras las acusaciones de crímenes de guerra en Gaza.

Aunque EE. UU. no es miembro del organismo, la orden de arresto significa que el líder israelí es un sospechoso buscado internacionalmente y que los 124 Estados miembros de la CPI están obligados a arrestarlo si entrara en su territorio.

Mamdani declaró al periódico The New York Times el mes pasado: “Creo que el primer ministro Netanyahu debería estar en La Haya”.

“Es un criminal de guerra acusado por la CPI. Y se puede observar que esta es una opinión compartida por muchos simplemente por las consecuencias que sus acciones han tenido durante los últimos años”, continuó.

open image in gallery Mamdani ha dicho que Netanyahu es un “criminal de guerra” que debería estar en La Haya ( Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani )

El político llegó a afirmar que estaba estudiando la manera de arrestar a Netanyahu, pero posteriormente aclaró que el asunto estaba fuera de su jurisdicción e instó al Gobierno federal a tomar medidas.

El presidente Trump salió rápidamente en defensa del líder israelí e insistió en que “no [sería] arrestado, de ninguna manera, forma o circunstancia, mientras se encuentre en EE. UU.”, según publicó en la red social Truth Social.

El embajador de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas, Danny Danon, acusó al alcalde de antisemitismo y de apoyar a Hamás, mientras que Netanyahu calificó las palabras de Mamdani de “discurso de odio”.

A pesar de la controversia, Netanyahu realizó en julio la que sería su octava visita de Estado a EE. UU. durante el segundo mandato de Trump, una visita histórica.

open image in gallery Netanyahu y Trump siguen manteniendo una relación estrecha a pesar de las noticias sobre tensiones en torno a Medio Oriente ( Reuters )

En noviembre de 2024, se emitió una orden de arresto contra Netanyahu, acusándolo de ser “responsable de los crímenes de guerra de hambruna como método de guerra y de dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil” en Gaza.

También se le acusa de “crímenes de lesa humanidad, como asesinato, persecución y otros actos inhumanos, cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024”, pero Netanyahu niega las acusaciones y las ha calificado de “antisemitas”.

Las elecciones israelíes se celebrarán en octubre de este año y supondrán la primera prueba para el mandato de Netanyahu desde el 7 de octubre, fecha en la que fueron suspendidas y aplazadas.

Las últimas elecciones se celebraron en 2022, y en ellas, el partido Likud de Netanyahu unió fuerzas con los partidos religiosos de extrema derecha del ministro de Seguridad israelí, Ben-Gvir, y del ministro de Finanzas, Bezelel Smotrich.

Traducción de Sara Pignatiello