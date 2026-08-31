Una persona murió y otras quince permanecen desaparecidas tras las “importantes inundaciones repentinas” que azotaron el Gran Cañón, según informaron las autoridades del parque.

Las fuertes corrientes comenzaron alrededor de las 2:30 p. m. del sábado y anegaron Bright Angel Canyon, una popular zona de senderismo, así como el área de Phantom Ranch.

El domingo por la noche, los equipos de emergencia recuperaron el cuerpo de un hombre de 46 años cerca de Crystal Rapids, a orillas del río Colorado. El Servicio de Parques Nacionales no ofreció más detalles sobre la víctima, mientras funcionarios de la oficina forense de Arizona se desplazaron hasta el lugar.

Las inundaciones también arrastraron grandes rocas hasta el río Colorado y dejaron fuera de servicio la única tubería que abastece de agua a turistas y residentes de la zona, informó el Servicio de Parques Nacionales.

“Se trataba de personas que realizaban excursiones por zonas remotas del interior del cañón o que, al parecer, habían salido a caminar durante el día por el área de North Kaibab y Phantom Ranch”, explicó Joelle Baird, portavoz del Parque Nacional del Gran Cañón, a The New York Times.

Como parte de las labores de búsqueda, dos helicópteros del Servicio de Parques Nacionales y del Departamento de Seguridad Pública de Arizona sobrevolaron el domingo por la mañana el sendero North Kaibab y el río Colorado, desde la desembocadura de Bright Angel Creek hasta Deer Creek Narrows.

En un primer momento, el Servicio de Parques Nacionales informó que al menos 20 personas estaban desaparecidas o no habían podido ser localizadas. Más tarde, las autoridades actualizaron la cifra y la redujeron a quince.

open image in gallery Quince personas continúan desaparecidas tras las inundaciones repentinas registradas el 28 de agosto en el Parque Nacional del Gran Cañón ( NPS Photo/J. Thompson )

Las inundaciones registradas el sábado en Bright Angel Creek, un afluente del río Colorado, obligaron a evacuar en helicóptero a más de 60 personas que se encontraban en el interior del cañón. Mientras continuaban las labores de rescate, el Servicio de Parques Nacionales pidió información que permita localizar a excursionistas y campistas desaparecidos, y el Departamento de Seguridad Pública de Arizona apoyó nuevas evacuaciones el domingo.

También se organizaron evacuaciones adicionales en Cottonwood Campground y Phantom Ranch. “El Servicio de Parques Nacionales (NPS) está llevando a cabo una evacuación aérea de aproximadamente 50 personas de la zona de Phantom Ranch”, indicó una alerta del organismo.

Las inundaciones, además, causaron graves daños a la infraestructura del interior del cañón y dejaron fuera de servicio el acueducto Transcanyon, la única tubería que abastece de agua al parque.

“Las inundaciones provocaron graves daños en la infraestructura del interior del cañón, incluido el acueducto Transcanyon, que abastece de agua al parque”, informó el Servicio de Parques Nacionales. “El sistema se encuentra fuera de servicio, por lo que las reservas de agua son limitadas y será necesario aplicar importantes medidas de ahorro para garantizar el suministro”.

Ante la escasez de agua potable, las autoridades prohibieron a partir del lunes pernoctar en hoteles y otros alojamientos del parque, impusieron restricciones para acampar y pidieron a los residentes permanentes que reduzcan el consumo de agua.

“Estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de los recursos hídricos”, explicó el parque.

La situación podría agravarse debido al mal tiempo, ya que las autoridades mantienen una alerta por inundaciones hasta el final del lunes ante la previsión de lluvias y tormentas eléctricas, con condiciones que podrían empeorar durante la madrugada.

“Podrían producirse inundaciones repentinas en arroyos, cauces secos, pozas naturales y zonas afectadas por incendios recientes”, advirtió el Servicio de Parques Nacionales. “También podrían registrarse fuertes corrientes de agua en cañones laterales y pasos estrechos, mientras que los cruces de ríos y arroyos podrían quedar bajo el agua”.

open image in gallery Rige una alerta por inundaciones hasta el 31 de agosto, con lluvias y tormentas previstas para los próximos dos días ( Parth Desai )

El sendero North Kaibab, Phantom Ranch y los puentes Silver y Black permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, al igual que el río Colorado, debido a la presencia de escombros.

“Todavía no hay una fecha prevista para la reapertura de estas áreas y podrían ser necesarios nuevos cierres en otras zonas del interior del cañón”, señaló el Servicio de Parques Nacionales a The Washington Post.

Durante el verano, las inundaciones repentinas asociadas con la temporada de monzones pueden convertir en cuestión de minutos un día despejado en el Gran Cañón en un escenario de fuertes lluvias y tormentas eléctricas.

Eso fue lo que vivió Parth Desai el sábado mientras recorría un estrecho paso de Bright Angel Canyon junto con otros médicos y un guardaparques, cuando una intensa lluvia sorprendió al grupo.

“Vimos cómo el arroyo se desbordaba, cómo aparecían cascadas de la nada y cómo rocas, lodo y deslizamientos de tierra se extendían por todas partes”, relató.

Más tarde, cuando el grupo se dirigía a Phantom Ranch, uno de sus integrantes gritó: “¡Arriba, arriba, arriba, arriba!” al ver que un muro de escombros de cerca de un metro de altura avanzaba hacia ellos. Desai contó que corrieron hacia una zona con cactus para refugiarse y que esa misma noche, tras alcanzar Phantom Ranch, fueron evacuados en helicóptero.

El desastre ocurrió apenas dos meses después de que tres excursionistas murieran por el calor extremo en el Gran Cañón durante junio.

Phantom Ranch, un histórico alojamiento ubicado cerca del fondo del cañón y junto a Bright Angel Creek, quedó en una de las zonas afectadas por las fuertes lluvias. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante el temporal cayeron entre 6 y 19 milímetros de agua en apenas 30 minutos.

Las precipitaciones golpearon la cuenca de Bright Angel Creek y sus alrededores, aguas abajo de la zona afectada por el incendio Dragon Bravo, y provocaron un fuerte aumento del caudal. Los torrentes arrasaron varios puentes peatonales y alteraron parte del paisaje al ensanchar el cauce y ampliar un rápido existente o formar uno nuevo.

Las inundaciones también causaron nuevos problemas para el proyecto de modernización del acueducto que abastece de agua a unos 1.600 residentes de Grand Canyon Village y a los cerca de seis millones de personas que visitan el parque cada año.

“¡Dios nos ayude si hay que reconstruir todo lo que está ahí abajo!”, declaró Jack Schmidt, director del Centro de Estudios del Río Colorado de la Universidad Estatal de Utah. “¿De dónde van a sacar el dinero?”.

En respuesta a la emergencia, la Cruz Roja Americana habilitó un refugio en la escuela secundaria Grand Canyon, en Grand Canyon Village.

Traducción de Leticia Zampedri