El secretario de Defensa Pete Hegseth está en Venezuela el miércoles para reunirse con las autoridades interinas, lo que subraya los esfuerzos del gobierno de Trump por profundizar su influencia en el país latinoamericano desde que fuerzas de Estados Unidos derrocaron en enero al entonces presidente Nicolás Maduro.

Hegseth es el más reciente integrante del gabinete del presidente Donald Trump en viajar a Venezuela, tras las visitas este año de los secretarios de Interior y de Energía, quienes se han centrado en los esfuerzos por aprovechar las reservas de petróleo y los minerales críticos de la nación sudamericana. Esto ocurre después de que Trump dijera en agosto que Hegseth ayudó a negociar un acuerdo de gran alcance para que Estados Unidos tomara el control de algunas reservas petroleras venezolanas.

La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Hegseth en el palacio presidencial en Caracas, junto a la presidenta en funciones Delcy Rodríguez. El jefe del Pentágono se encuentra allí meses después de que fuerzas de Estados Unidos llevaran a cabo una sorpresiva incursión nocturna en la capital venezolana para capturar a Maduro y trasladarlo a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Las fuerzas estadounidenses han ampliado su atención sobre la región desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado, y el presidente republicano prometió enfocarse más en el hemisferio occidental y combatir a los cárteles de la droga de América Latina.

Para intentar frenar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos y el flagelo de las sobredosis mortales, fuerzas estadounidenses han estado atacando lo que el gobierno de Trump afirma que son embarcaciones que trafican drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. Al menos 240 personas han muerto desde que el gobierno comenzó a atacar en septiembre de 2025 a quienes denomina “narcoterroristas”, aunque funcionarios de Estados Unidos han divulgado poca evidencia públicamente para respaldar las afirmaciones.

La visita de Hegseth se produce en un momento de incertidumbre para los venezolanos sobre quién dirigirá la nación. Rodríguez, aliada de Maduro, asumió el poder tras su captura. El mandato de Rodríguez expiró en julio, pero ella continúa desempeñándose como jefa de Estado.

La líder opositora María Corina Machado regresó recientemente a Venezuela desde el exilio, tras siete intentos fallidos que activistas de la oposición afirmaron que fueron frustrados por el gobierno.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró que el regreso de la política opositora fue el resultado de “conversaciones de reconciliación” lo que consideró “la mejor oportunidad” que ha tenido Venezuela en tres décadas para lograr elecciones libres y justas y una democracia duradera.

La falta de una fecha para las elecciones ha dejado a muchos venezolanos divididos en cuanto a su sentir hacia Trump. Si bien están aliviados de que Maduro ya no sea presidente, muchos creen que la decisión de la Casa Blanca de priorizar la reactivación de la industria petrolera por encima de medidas a favor de la democracia fue el enfoque equivocado para lograr cambios significativos.

Un desafiante Maduro compareció ante un tribunal en Nueva York en enero y se declaró presidente de su país mientras protestaba por su captura y se declaraba inocente de cargos federales por narcotráfico que el gobierno de Trump utilizó para justificar su destitución del poder.

Maduro, en el tribunal, dijo que fue capturado, antes de que el juez lo interrumpiera. Cuando más tarde se le preguntó por su declaración ante los cargos, afirmó que es inocente, que es un hombre decente y el presidente constitucional de su país.

Maduro y su esposa han insistido en que las acusaciones en su contra son falsas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.