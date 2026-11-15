Autoridades: Desperfecto en timón de buque petrolero causó choque con crucero en Nueva Orleans

El sistema de dirección de un buque cisterna sufrió un desperfecto que mantuvo el timón en una posición fija, lo que llevó a la embarcación a chocar contra un crucero atracado en Nueva Orleans, informaron el domingo funcionarios federales de seguridad.

El hallazgo preliminar de los funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) ofrece la primera versión oficial sobre las causas del choque del viernes entre el buque cisterna Atlantic Asphalt y el crucero American Heritage, el cual obligó que pasajeros, tripulación y dos agentes de policía cayeran al río Mississippi.

Funcionarios de la NTSB indicaron que por el momento aún se desconoce qué provocó la falla en la dirección.

“Podrían ser muchas cosas”, declaró el investigador de accidentes de la NTSB Bart Barnum. “Eso es algo que estamos investigando muy de cerca”.

El buque cisterna, de unos 160 metros (520 pies) de eslora, tenía a 19 tripulantes. En el crucero, de unos 91 metros (300 pies) de eslora, había 140 pasajeros y 50 tripulantes a bordo.

Según las autoridades, 32 personas fueron trasladadas al hospital, incluidos los dos agentes de policía que fueron arrojados al río cuando la embarcación se volcó, aunque ninguna de las lesiones es considerada crítica. La ciudad de Nueva Orleans indicó en un comunicado que, hasta el domingo, seis personas permanecían hospitalizadas.

El problema de dirección del buque cisterna hizo que su timón permaneciera fijo en posición de estribor, hacia la derecha, lo que provocó que el buque se desviara hacia la orilla este del río, donde impactó contra el crucero dos minutos después de que el timón quedó atascado, explicó Barnum.

A medida que el buque cisterna se acercaba a la orilla este del río, el registrador de datos del barco captó sonidos de audio “que coinciden” con el silbato del buque activándose, junto con advertencias y solicitudes de ayuda transmitidas por la radio de la embarcación, añadió Barnum. Añadió que los datos incluían órdenes para desplegar las anclas del buque y maniobras de emergencia.

El miembro de la NTSB John DeLeeuw pidió que todo aquel que tenga fotos o video del choque los envíe a la agencia para asistir en la investigación, de la que se tiene previsto un informe preliminar en un plazo de 30 días. También elogió “la excelente respuesta” de las embarcaciones federales, estatales, locales y privadas que ayudaron a rescatar a las personas inmediatamente después del incidente.

DeLeeuw afirmó que el crucero se volcó en 22 minutos.

Apenas horas después del choque, la Junta de Comisionados del Puerto de Nueva Orleans presentó una demanda federal en la que sostuvo que el buque cisterna causó daños por al menos 1 millón de dólares en su terminal. Un juez emitió una orden judicial el viernes que por el momento otorga el control del barco a funcionarios federales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.