Senado de Brasil aprueba regulación y abre paso a una mayor exploración de tierras raras

El Senado de Brasil aprobó el miércoles por la noche un histórico proyecto de ley para regular la exploración de minerales críticos y estratégicos en el país sudamericano, un paso hacia una mayor explotación de sus vastas reservas de tierras raras, superadas solo por las de China.

El respaldo del Senado al proyecto de ley se produce después de que la cámara baja votara abrumadoramente a favor el 6 de mayo. Ahora, pasa al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se prevé que promulgue la medida.

La legislación propuesta crea un marco jurídico básico para las tierras raras y otros minerales críticos, así como un fondo para otorgar crédito a proyectos mineros. También contempla incentivos fiscales para el procesamiento dentro del país.

Brasil tiene las segundas reservas más grandes del mundo de elementos de tierras raras, que se utilizan en una amplia gama de productos, como teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos, paneles solares y motores de reacción.

Aunque China sigue dominando los minerales críticos en las cadenas de suministro globales, Brasil se posiciona como una alternativa al aprovechar sus enormes reservas. Países de todo el mundo han mostrado interés, ya que buscan diversificar alianzas y reducir la dependencia de la potencia asiática.

En un análisis conjunto de la AP y Reporter Brasil se identificó una ola de inversión de Estados Unidos después de que China restringiera el año pasado las exportaciones de tierras raras en respuesta a los aranceles de Estados Unidos; tales inversiones incluyen la compra del único productor comercial de tierras raras de Brasil, Serra Verde, por parte de una firma en la que el gobierno estadounidense tiene participación.

En abril, USA Rare Earth dijo que había acordado pagar aproximadamente 2.800 millones de dólares por Serra Verde, propietaria de la mina de tierras raras y planta de procesamiento de Pela Ema, en el estado brasileño de Goiás.

Lula ha dicho repetidamente que la nación sudamericana debería buscar capitalizar el interés en los minerales para desarrollar una industria nacional, en lugar de simplemente exportar las materias primas.

“No vamos a repetir lo que pasó con la plata y el oro en América Latina”, dijo Lula a periodistas en Washington el 7 de mayo, tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Con las tierras raras, vamos a cambiar nuestro comportamiento. Queremos que Brasil sea el gran ganador de estas riquezas”.

El proyecto de ley establece el Fondo de Garantía de la Actividad Mineral con un aporte de 2.000 millones de reales (unos 391 millones de dólares) del gobierno federal para garantizar proyectos y actividades vinculados a la producción de minerales críticos y estratégicos.

La legislación también incluye un programa específico para incentivar el procesamiento y la transformación de los minerales en Brasil, con incentivos federales de 5.000 millones de reales (978 millones de dólares) en créditos fiscales durante cinco años.

Además, el proyecto de ley crea el Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos, que señalará los proyectos prioritarios que recibirán apoyo del fondo.

La minería, que en algunos casos podría realizarse cerca de reservas en la selva amazónica, conlleva importantes riesgos ambientales.

El Observatorio del Clima, la mayor red de grupos ambientalistas de Brasil, ha criticado el proyecto de ley, argumentando que aumenta la flexibilidad regulatoria sin contrapartidas económicas, climáticas o socioambientales.

“Los minerales críticos y estratégicos son necesarios para la transición energética, pero esto no puede convertirse en un cheque en blanco para la minería. No tiene sentido (...) acelerar propuestas legislativas que no garanticen los derechos de las comunidades y territorios afectados”, señaló Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima, en un comunicado emitido el 1 de septiembre.

Leonardo Paz Neves, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas, un centro de estudios y universidad, dijo que Brasil debería entablar un debate público respecto de la exploración y producción de sus recursos.

“Ya hay acceso”, afirmó Paz Neves, al señalar la reciente compra de USA Rare Earth. “La gran pregunta aquí es si el Estado querrá intentar negociar algún tipo de acuerdo privilegiado respecto de ese acceso”.

Tras reunirse con Trump, Lula dejó claro que Brasil también está hablando con otros países. “Brasil tiene la obligación de compartir con quien quiera participar con nosotros, sea Estados Unidos, China, Alemania o Francia”.

En febrero, Brasil e India firmaron un memorando de entendimiento no vinculante sobre minerales críticos y tierras raras, reforzando la cooperación sobre recursos cruciales entre ambos países.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.