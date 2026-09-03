La ONU denuncia redes extranjeras que arman a las partes en conflicto y avivan la guerra en Sudán

Las Naciones Unidas señalaron el jueves en un informe que existen redes extranjeras que contribuyen a avivar la brutal guerra en Sudán entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que data de 2023, y en la que han muerto al menos a 59.000 personas, unos 13 millones han sido desplazadas y muchas partes de la nación africana han sido llevadas al borde de la hambruna.

El organismo internacional señaló que una red de empresas con sede en Emiratos Árabes Unidos, Colombia y Chad, entre otros países, había suministrado contratistas militares, armas y entrenamiento a las FAR.

Según un resumen de la investigación de Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “la misión encuentra motivos razonables para pensar que una red transnacional suministró a las Fuerzas de Apoyo Rápido armas, logística, entrenamiento y personal extranjero, incluidos contratistas colombianos involucrados en sistemas avanzados de armas y drones”.

En el informe se explica que “personas y entidades que operaban desde Emiratos Árabes Unidos, estaban registradas allí o tenían vínculos con ese país desempeñaron un importante papel en redes implicadas en el reclutamiento, la financiación, el transporte y el despliegue de contratistas militares extranjeros y en la provisión de apoyo relacionado con lo militar que benefició a las Fuerzas de Apoyo Rápido”.

Emiratos Árabes Unidos niega de manera habitual que respalde militarmente a las FAR.

En el informe también se indica que drones suministrados desde el extranjero “ampliaron” las capacidades de drones del ejército sudanés, aunque se añade que las conclusiones sobre el apoyo externo al ejército “siguen siendo preliminares”.

Los investigadores pidieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que amplíe su embargo de armas sobre Sudán.

“Las armas, la financiación, el personal y la tecnología que sostienen esta guerra deben ser restringidos”, se lee en el documento.

Los investigadores dijeron que habían documentado ataques con drones contra civiles e infraestructura civil por ambas partes, lo cual podría constituir crímenes de guerra.

También vincularon a combatientes entrenados en el extranjero con dos masacres ocurridas en 2025 en el campamento de Zamzam y en El Fasher.

Sobrevivientes entre las más de 100.000 personas que huyeron de El Fasher relataron que combatientes de las FAR acribillaron a civiles en sus casas y en las calles, dejando la ciudad cubierta de cadáveres. Desde entonces, han aparecido fotos satelitales que parecen mostrar al grupo armado deshaciéndose de cuerpos en fosas comunes o quemándolos.

Chad, Colombia y Emiratos Árabes Unidos cooperaron con los investigadores, pero “no hubo una respuesta sustantiva” de Etiopía, Libia, Sudán del Sur y Somalia. Panamá, cuya industria financiera ha enfrentado acusaciones de lavado de dinero a escala industrial, solicitó más tiempo para responder. Hasta ahora, dijeron las Naciones Unidas, ni el ejército sudanés ni las FAR han cooperado con la investigación.

En una investigación realizada en julio por la AP se mostró que mercenarios colombianos habían entrenado a niños para combatir con las FAR. Grupos de derechos humanos sostienen que los colombianos fueron reclutados por una empresa vinculada al Estado en Emiratos Árabes Unidos, que niega proporcionar armas o apoyo militar a cualquiera de las partes beligerantes en Sudán.

Estados Unidos ha instado a las Naciones Unidas a imponer nuevas sanciones para llevar a las partes en guerra a la mesa de negociaciones.

En un borrador de la resolución de Estados Unidos, visto por The Associated Press en agosto, se deplora “la continua afluencia externa de asistencia militar, armas y municiones a las partes en guerra, lo que prolonga el conflicto y socava los esfuerzos de mediación”, incluida la puesta en marcha de drones y sistemas aéreos no tripulados desde terceros países.

La resolución propuesta exige que todos los países “cesen cualquier apoyo directo o indirecto a las partes en guerra, ya sea logístico, financiero o militar, que permita que el conflicto continúe”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.