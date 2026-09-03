Irán ataca Kuwait en represalia por bombardeos de EEUU y otras noticias de Oriente Medio

Irán disparó contra Kuwait el jueves mientras sigue adelante con las represalias por los bombardeos de Estados Unidos a principios de semana. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, intenta unificar a la derecha del país antes de las elecciones de octubre.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y en el conjunto de Oriente Medio.

Irán ataca Kuwait

Las sirenas se activaron en Kuwait a primera hora del jueves y las defensas antiaéreas interceptaron ataques con misiles y drones durante una “flagrante agresión iraní”, dijo el Ministerio de Defensa del país en X.

Esto ocurrió después de que Bahrein y Jordania, aliados de Estados Unidos, afirmaron que sus sistemas de defensa aérea habían interceptado varios ataques aéreos iraníes el miércoles.

Los combates entre Estados Unidos e Irán se han intensificado esta semana después de que Washington atacara el domingo lanzacohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz, alegando que Teherán planeaba utilizarlos para disparar minas hacia la vía crucial navegable.

Netanyahu intenta unir a la derecha antes de las elecciones

Con su legado en juego, Netanyahu insta a sus antiguos aliados a unirse en partidos más grandes que tengan más posibilidades de entrar al parlamento.

Una serie de pequeños partidos pro-Netanyahu compiten en la antesala de la votación del 27 de octubre. Pero, en lugar de reforzar al líder israelí, estos partidos —incluidos bloques de línea dura encabezados por los polarizantes ministros del gabinete Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich— corren el riesgo de debilitar sus posibilidades de reelección al dividir el voto entre la base de Netanyahu.

La elección es en gran medida un referéndum sobre los casi 17 años ininterrumpidos de Netanyahu en el gobierno y su manejo de un periodo turbulento marcado por protestas masivas, los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y casi tres años de guerra. Una victoria supondría un impactante regreso para el acosado líder, mientras que una derrota probablemente pondría fin al reinado de un hombre que ha moldeado la política israelí durante tres décadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.