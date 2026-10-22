La tormenta más intensa del año perdió algo de fuerza el jueves mientras avanzaba hacia Filipinas, Taiwán y China.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el supertifón Champi alcanzó una intensidad equivalente a la de un huracán de categoría 5, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 298 km/h.

El miércoles por la noche, el tifón avanzaba hacia el oeste-noroeste por el mar de Filipinas, con vientos sostenidos de 282 km/h. Aunque se esperaba que perdiera intensidad tras girar hacia el noroeste el jueves, los meteorólogos advirtieron que seguiría siendo “extremadamente potente”, con vientos de fuerza de tifón que se extendían hasta 160 km desde su centro.

Champi se formó como tormenta tropical la semana pasada y se intensificó con rapidez hasta alcanzar una fuerza equivalente a la de un huracán de categoría 4 en menos de 48 horas. El sábado avanzó hacia el noroeste por el océano Pacífico y pasó a menos de 16 km de Guam, territorio estadounidense.

El 17 de octubre, unas seis horas después de pasar cerca de Guam, alcanzó por primera vez la categoría 5, con vientos sostenidos de unos 265 km/h. Aunque perdió fuerza poco después, recuperó esa intensidad al día siguiente y, tras otro período de debilitamiento, volvió a alcanzar la categoría 5 por tercera vez.

Ante el avance de la tormenta, la Administración Meteorológica Central de Taiwán (CWA) emitió alertas marítimas y terrestres, ya que se esperaba que Champi golpeara la isla con mayor intensidad entre el viernes y el sábado.

Según la agencia, el tifón se encontraba a unos 250 km al sureste del condado de Yilan, en el noreste de Taiwán. Los pronósticos indicaban que pasaría cerca del extremo nororiental de la isla antes de girar hacia el norte, en dirección a la costa china, y continuar su trayectoria hacia el sur de Japón.

El meteorólogo Chang Cheng-Chuan señaló que las alertas podrían levantarse el sábado por la tarde, cuando se esperaba que la tormenta se alejara de Taiwán rumbo a la isla japonesa de Kyushu.

Mientras tanto, las autoridades taiwanesas comenzaron a tomar medidas preventivas. Según el Ministerio de Transportes, las aerolíneas cancelaron cerca de 125 vuelos programados para el jueves, aunque los servicios ferroviarios seguían funcionando con normalidad. Por su parte, el Ministerio del Interior informó que todavía no se habían ordenado evacuaciones.

Como parte de los preparativos, las autoridades suspendieron los servicios de ferry y cerraron numerosas atracciones turísticas. También instalaron bombas de agua adicionales en zonas propensas a inundaciones y ordenaron inspeccionar los sistemas de drenaje y los equipos de control de inundaciones.

Ante el riesgo que representa Champi, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pidió a la población que tomara precauciones sin demora y evitara desplazarse a zonas montañosas o costeras.

El ojo del tifón Champi se arremolina sobre el mar de Filipinas ( Reuters )

En el este de China, las autoridades prepararon planes de evacuación y pidieron a los residentes de las zonas que podrían verse afectadas por el tifón que tomaran precauciones.

Aunque los pronósticos de Filipinas y Taiwán no preveían que Champi tocara tierra en sus territorios, el Centro Meteorológico Nacional de China advirtió que la tormenta podría llegar a la costa este de Taiwán alrededor del sábado y, después, a la provincia china de Fujian, con una intensidad equivalente a la de una tormenta tropical severa.

Ante esta posibilidad, el servicio meteorológico chino emitió una alerta azul por tifón, el nivel más bajo de su sistema de cuatro categorías. Sin embargo, las autoridades de la provincia oriental de Zhejiang también prepararon planes de evacuación de emergencia para las comunidades más vulnerables.

En Filipinas, Champi recibió el nombre de supertifón Rosal y se convirtió en el decimoctavo ciclón tropical registrado en el país en 2026. Según informó el jueves la agencia meteorológica filipina (PAGASA), la tormenta se encontraba a unos 400 km al este de Basco, en la provincia de Batanes, al norte del país. Además, advirtió sobre el riesgo de olas de hasta 12 metros en las costas norte y este de Batanes y de hasta nueve metros alrededor de las islas Babuyan.

Traducción de Leticia Zampedri