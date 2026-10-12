El Niño es ahora el fenómeno más intenso jamás registrado y sigue aumentando su intensidad, advierte Japón

Según la agencia meteorológica de Japón, El Niño se intensificó en septiembre hasta convertirse en el ejemplo más fuerte de este fenómeno registrado hasta la fecha, y ahora es seguro que continuará durante todo el invierno.

La Agencia Meteorológica de Japón informó el viernes que la temperatura de la superficie del mar en la zona del océano Pacífico que monitorea para detectar el fenómeno de El Niño fue 4,0 °C superior a lo normal.

Se trata de la lectura más alta desde que se iniciaron los registros en 1949. Superó el récord anterior de 3,6 °C, establecido en diciembre de 1997. La agencia prevé que la lectura continúe aumentando hasta el invierno del hemisferio norte, cuando, según indicó, es probable que el fenómeno alcance su punto máximo y un nivel récord.

Los meteorólogos llevan meses advirtiendo que el fenómeno de El Niño de este año podría ser el más fuerte registrado hasta la fecha y lo bautizaron como un “súper El Niño”.

El Niño es la fase cálida del ciclo natural de El Niño-Oscilación del Sur, un patrón climático que influye en el tiempo en todo el mundo. Tiende a provocar un aumento de la temperatura global y a alterar los patrones de lluvia en grandes regiones, lo que se traduce en sequías en algunas zonas y en lluvias torrenciales en otras. Generalmente ocurre cada dos a siete años.

La advertencia de Japón se produce después de que la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el organismo meteorológico de las Naciones Unidas, dijo el jueves que El Niño seguiría intensificándose hasta alcanzar su punto máximo alrededor de diciembre.

“Las previsiones de la OMM indican una probabilidad cercana al 100 % de que persista hasta febrero de 2027, lo que podría convertirla en una de las más intensas desde al menos 1950”, había dicho Celeste Saulo, secretaria general de la OMM.

La agencia japonesa afirmó que las temperaturas en septiembre estuvieron por encima de lo normal desde el sur de Filipinas hasta Java en Indonesia, mientras que las precipitaciones fueron inferiores a lo normal en el norte de Sudamérica, el norte de Australia y el sureste del sudeste asiático, un patrón que, según indicó, coincidía con el observado en eventos anteriores de El Niño.

Los investigadores del Laboratorio de Impacto Climático de la Universidad de Chicago estimaron en un informe el mes pasado que el calor vinculado al evento podría causar hasta 451.000 muertes adicionales en todo el mundo entre junio y febrero de 2027.

La gente pasa junto a casas dañadas tras las mortíferas riadas repentinas y un deslizamiento de tierra en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal ( Reuters )

El laboratorio indicó que el número de días de calor extremo aumentaría un 44 % en comparación con los años normales. Esta cifra es una proyección basada en modelos que estiman el aumento de las temperaturas extremas.

Agosto de 2026 igualó a julio de 2023 como el mes más caluroso registrado a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie de 16,96 °C en todo el mundo, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la UE.

Según informó Copérnico en su boletín mensual, publicado en septiembre, las temperaturas excepcionalmente altas persistieron en gran parte del Pacífico tropical a medida que se intensificaba El Niño.

Traducción de Olivia Gorsin