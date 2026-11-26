Por primera vez en la historia, se registraron seis días consecutivos en los que las temperaturas medias superaron en 2 °C los niveles preindustriales.

La temperatura superficial global diaria alcanzó el lunes los 2,24 °C por encima de la media preindustrial del periodo 1850-1900, la más alta jamás registrada, y se prevé que se mantenga en niveles similares durante varios días, según informa The Guardian.

La temperatura registrada superó los 2,12 °C del 20 de noviembre, que, según los datos preliminares de Copernicus, fue en aquel momento el día más caluroso jamás registrado.

El Acuerdo de París de 2015 compromete a casi 200 países a mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C y a esforzarse por limitarlo a 1,5 °C, pero estos límites se miden como medias a largo plazo a lo largo de muchos años. Por lo tanto, seis días consecutivos por encima de los 2 °C no significan que se hayan superado ya los límites.

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la UE estima que la media a largo plazo es de 1,44 °C y, según una simple extrapolación de la tendencia reciente —que, según señala el servicio, debe interpretarse con cautela—, el nivel de 1,5 °C se alcanzaría alrededor de 2029, frente a la previsión del acuerdo, que lo sitúa en 2042.

“Se trata de una anomalía excepcional en la temperatura global”. “Llevamos ya varios meses observando temperaturas globales récord”, declaró Samantha Burgess, responsable estratégica de cuestiones climáticas del servicio, a The Guardian. “Aunque las temperaturas varían de un día a otro, las cifras registradas a este nivel son un indicio claro de hasta qué punto se calentó el clima”.

Según Copernicus, las concentraciones cada vez mayores de gases de efecto invernadero emitidos por la actividad humana siguen siendo el principal factor que impulsa esta tendencia, a la que no ayuda el inicio, en 2026, de lo que se prevé que sea un fenómeno de El Niño histórico, un calentamiento natural del océano Pacífico tropical que libera calor adicional a la atmósfera.

Los datos muestran temperaturas récord en la región del Pacífico central desde mayo, lo que superó con creces las registradas en los años de El Niño más intensos que se conocen.

Los participantes pasan junto a una instalación lumínica de Greenpeace en la que se lee “1,5 °C” durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Antalya ( AFP/Getty )

Es probable que haya más días con temperaturas superiores a los 2 °C a medida que El Niño alcance su punto álgido a lo largo del próximo mes, aproximadamente. Y dado que el calor liberado en el Pacífico tarda en repercutir en las temperaturas globales, se prevé que 2027 sea el año más caluroso de la historia, según Scientific American.

“Creo que es probable que veamos más días en los que se superen los 2 °C durante los próximos meses, quizá hasta marzo de 2027, aunque sigo pensando que esto será más una excepción que la norma si lo comparamos día a día”, declaró a la publicación Zachary Labe, científico de Climate Central, una organización sin ánimo de lucro estadounidense dedicada a la investigación climática.

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicado en octubre considera inevitable que se supere temporalmente el límite de 1,5 °C en los próximos años y estima que un aumento de entre 1,7 y 1,8 °C por encima de los niveles preindustriales para mediados de siglo es el escenario de sobrepaso más moderado posible.

Esta racha se produce tras el fracaso de la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP31), celebrada el domingo en Antalya (Turquía), que concluyó sin que se alcanzara ningún acuerdo. Fue la primera cumbre sobre el clima que se celebró desde que se hizo oficial el posible incumplimiento del objetivo de 1,5 °C.

“Las temperaturas no dejan de batir récords. Los fenómenos climáticos extremos no dejan de intensificarse. Las emisiones siguen siendo demasiado elevadas. Y cada retraso hace que nuestra tarea sea más difícil y más costosa”, afirmó António Guterres, secretario general saliente de la ONU, tras la cumbre.

“El mundo está ahora a punto de superar el límite acordado a nivel mundial de un aumento de la temperatura de 1,5 grados. El margen para que ese exceso sea lo más breve y leve posible se está agotando rápidamente”.