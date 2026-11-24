Las mareas altas a lo largo de la costa estadounidense del Pacífico podrían romper récords de hace 40 años e inundar comunidades costeras en zonas bajas, lo que complicaría los desplazamientos durante la semana de Acción de Gracias.

En la zona de la bahía de San Francisco, las mareas podrían superar en casi 80 centímetros (2,6 pies) su nivel habitual el martes, antes de llegar a su punto máximo el miércoles con algo más de 85 cms (2,8 pies), dijo Dial Hoang, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

La marea más alta registrada en el área de la bahía superó en 88 cms (2,9 pies) su nivel normal en San Francisco el 27 de enero de 1983, precisó. El famoso paseo marítimo del Embarcadero de San Francisco, que se anegó durante las intensas lluvias de la semana pasada, vuelve a estar en riesgo de inundación.

Las mareas vivas o “mareas reales”, las más altas del año, ocurren cuando la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol se alinean, elevando los niveles del mar. Ese efecto se ve intensificado este año por el súper El Niño en curso, que ha calentado el océano, lo que ha provocado un mayor volumen de agua de mar.

El servicio meteorológico emitió una advertencia por oleaje alto en la bahía para el miércoles, cuando olas rompientes de entre seis y nueve metros (de 20 a 30 pies) podrían sobrepasar a los bañistas y arrastrarlos hacia el océano.

“Manténganse fuera del agua y aléjense de escolleras, muelles y rocas. ¡Nunca le den la espalda al océano!”, advirtió la agencia en una publicación en redes sociales.

Las fuertes lluvias que se esperan desde la tarde del martes hasta el miércoles podrían empeorar las inundaciones en las calles.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, quien durante el fin de semana instó a la población a considerar evitar los desplazamientos por las fiestas debido a una situación “extremadamente grave”, señaló después que el pronóstico había mejorado algo.

“Tengan en cuenta el clima al hacer planes para Acción de Gracias. Revisen las condiciones antes de viajar y eviten desplazamientos innecesarios cuando las carreteras estén inundadas o los vientos sean fuertes”, escribió en redes sociales el lunes.

Más al norte, en el condado de Humboldt, cerca de la frontera con Oregon, la policía ordenó evacuaciones en una pequeña comunidad costera donde algunos edificios se anegaron el lunes, y dijo que los residentes debían marcharse antes del martes por la mañana.

“Se espera que las mareas sean más altas el martes, y para entonces los vientos del sur habrán estado soplando durante 24 horas, así que eso empujará la marejada ciclónica aún más arriba”, explicó Matthew Kidwell, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en el condado de Humboldt.

Posibles inundaciones costeras en el noroeste del Pacífico

Las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional en Portland y Seattle advirtieron sobre la posibilidad de inundaciones costeras hasta el viernes. Las más significativas podrían ocurrir desde el martes hasta el Día de Acción de Gracias, ya que varios sistemas meteorológicos traerán vientos fuertes y oleaje en aumento que coincidirán con las mareas altas.

Las olas podrían arrastrar a la gente desde las rocas o hacerles perder el equilibrio y jalarlos hacia el océano, señaló.

Washington State Ferries ha cancelado varios viajes debido a las mareas. Se espera que unas 300.000 personas utilicen el sistema de transbordadores durante el fin de semana festivo, y las mareas vivas podrían interrumpir el servicio.

Las nevadas intensas en las montañas podría ralentizar los desplazamientos a través de esos pasos, especialmente a lo largo de la Interestatal 90 al este de Seattle.

Se esperan más inundaciones en Florida

En el sur de Florida, las mareas reales podrían causar inundaciones costeras desde Palm Beach hasta Miami. El nivel del agua podría mantenerse alto durante horas antes y después de la pleamar en las mañanas del miércoles y el jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que una tormenta que llegará el martes por la noche podría aumentar el riesgo de inundaciones si se desplaza tierra adentro.

Muchas comunidades del sur de Florida apenas comenzaban a secarse después de que tormentas de lento desplazamiento arrojaran más de 43 cms (17 pulgadas) de lluvia menos de una semana antes.

Cerca de Cocoa, el río St. Johns lleva por encima del nivel de crecida desde el 2 de noviembre. La semana pasada, superó un récord establecido en 1953. Según el servicio meteorológico, se espera que su cauce se mantenga al menos 60 cms (2 pies) por encima del nivel de inundación.

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Los periodistas de The Associated Press Martha Bellisle en Seattle y John Raby en Charleston, Virginia Occidental, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.