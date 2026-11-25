Una marea real, en combinación con un intenso oleaje, destruyó el miércoles parte de un muelle en el norte de California, mientras que las autoridades advirtieron que más viviendas ubicadas frente a la playa están en peligro de inundación.

Un video muestra el momento en que una enorme ola derriba un tramo del muelle en la ciudad de Pacifica, arrojándolo al océano. Las autoridades habían cerrado el muelle en forma de L y de 350 metros (1.140 pies) de largo durante el verano, luego de detectar grietas en la estructura.

Las viviendas ubicadas frente al mar en la ciudad de Pacifica, al sur de San Francisco, comenzaron a registrar ciertos niveles de inundación esta semana a medida que las mareas reales —las más altas del año— llegaban a la zona.

Al norte de San Francisco, las autoridades del condado de Marin emitieron una alerta de evacuación para residentes de propiedades frente a la playa en Stinson Beach, señalando que el intenso oleaje previsto para el resto de la jornada podría arrastrar agua y escombros a caminos y viviendas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de inundación para la costa del Pacífico a lo largo de la bahía de San Francisco y la bahía de San Pablo hasta las 4 de la tarde del miércoles. También emitió una advertencia por oleaje elevado en el área de la Bahía de San Francisco para el miércoles, cuando las olas rompientes de entre 6 y 9 metros (20 a 30 pies) —de dos a tres pisos de altura— podrían arrastrar a las personas hacia el océano.

“La creciente la marea llevará el agua y las olas más lejos de lo normal, limitando las vías de escape desde las playas y la zona costera”, señaló el servicio meteorológico.

Las mareas reales, o vivas, se presentan cuando la atracción gravitatoria de la luna y el sol se alinea y eleva los niveles del agua. Este año su efecto se ha intensificado debido a la presencia de un fenómeno recargado de El Niño, el cual ha calentado la superficie del océano, provocando un mayor volumen de agua de mar.

Las mareas altas ya han inundado varias comunidades a lo largo de la costa de California esta semana.

En el condado de Marin, algunas viviendas y calles en las ciudades costeras de Mill Valley, Larkspur, Sausalito y Corte Madera, registraron inundaciones. Más al norte, en el condado de Humboldt cerca de los límites con Oregón, la policía del condado ordenó evacuar una pequeña comunidad costera donde la mayoría de los edificios quedaron inundados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.