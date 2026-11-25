El papa manifestó el miércoles su preocupación por el fracaso de las conversaciones climáticas de Naciones Unidas a la hora de alcanzar un acuerdo, señalando que “los fenómenos ambientales extremos vinculados a la crisis climática se están volviendo cada vez más frecuentes”.

León XIV ha asumido la defensa del medio ambiente en su papado, retomando una de las enseñanzas centrales de su predecesor, Francisco, cuya histórica encíclica (asterisk)Laudato Si(asterisk) presentó el cuidado del planeta como una preocupación moral urgente y existencial.

Durante su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, el pontífice instó a los fieles a “no olvidar nunca el rostro humano de la crisis climática, que afecta la vida de millones de personas, golpea a comunidades enteras y socava las perspectivas de las generaciones futuras”.

Pidió “cambios fundamentales en el comportamiento, los sistemas socioeconómicos y la gobernanza de nuestras sociedades”, en unas palabras dirigidas “a la comunidad internacional y a cada individuo”.

Durante su reciente viaje a Perú, León exigió justicia para los defensores del medio ambiente asesinados por proteger la Amazonía. El cardenal Pietro Parolin, número dos de León, recordó en una declaración ante la COP31 el llamado previo del papa a “tener presente el rostro humano de la crisis climática”, como recordatorio de que las conversaciones no eran “meramente técnicas… sino que conciernen a la vida de las personas”.

La reunión de Antalya, Turquía, terminó el domingo sin alcanzar un acuerdo general debido a disputas sobre la mención a los combustibles fósiles que provocan el calentamiento global.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.