Los meteorólogos están siguiendo de cerca una tormenta atlántica de final de temporada cerca del sureste, que podría afectar los viajes antes de las vacaciones de Acción de Gracias.

Según el Centro Nacional de Huracanes, hay un 60 % de probabilidades de que el ciclón se convierta en una tormenta tropical durante la próxima semana y que se clasificaría como tormenta subtropical o tropical a medida que avance hacia el norte durante el fin de semana.

Si se forma el sábado cerca de la Costa Espacial de Florida, podría azotar las Carolinas con fuertes lluvias y viento el domingo y avanzar rápidamente por la costa este hasta el lunes, según escribió el meteorólogo Ben Knoll en The Washington Post el jueves. La situación dio pie a una advertencia por parte de los responsables de emergencias de la ciudad de Nueva York.

“Las principales zonas de riesgo son Virginia, Washington D. C., Maryland, Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine”, afirmó Knoll.

Se prevé que más de 81 millones de estadounidenses viajen durante las vacaciones, a partir de principios de la próxima semana, según la organización sin ánimo de lucro American Automobile Association.

open image in gallery Además de los días del año con mayor volumen de viajes en Estados Unidos, los meteorólogos afirman que también podría avecinarse una nueva tormenta tropical ( AFP/Getty )

“A medida que la tormenta se intensifica, también existe la posibilidad de que se desplace más hacia alta mar, lo que minimizaría sus efectos en EE. UU.”, señaló Knoll.

“Independientemente de cómo evolucione la situación, es probable que se produzcan fuertes vientos, oleaje peligroso e inundaciones costeras a lo largo de algunos tramos de las costas del sureste y del Atlántico central hasta principios de la próxima semana”, señaló el Centro Nacional de Huracanes.

Si la tormenta se forma, se llamaría Kyle, la undécima tormenta con nombre de la temporada. Por lo general, en noviembre suele haber 14 tormentas del Atlántico con nombre, y el 98 % de dichas tormentas que tocan tierra lo hacen antes de este mes, escribió el meteorólogo Michael Lowry en una entrada de Substack del 20 de octubre de 2024.

open image in gallery La zona que el Centro Nacional de Huracanes está vigilando en relación con la trayectoria de la posible tormenta tropical aparece sombreada en naranja ( NHC )

El factor de El Niño

Solo quedan 10 días para que llegue el final habitual de lo que ha sido una temporada de huracanes en el Atlántico en gran medida inactiva, debido al fenómeno de El Niño extremo de este año.

Aunque el sistema ha atenuado la temporada de huracanes, el patrón climático ha provocado un clima más tormentoso en todo Estados Unidos e incluso dio lugar a inundaciones sin precedentes en California y Florida este miércoles.

El río St. John’s, en el este de Florida, alcanzó un nivel récord de más de 5.4 metros debido a las tormentas que trajeron grandes cantidades de agua, y se pronostica que el nivel suba hasta 30 cm más de aquí al viernes, según la meteoróloga Ginger Zee. Según el Weather Channel, es posible que la situación se mantenga así durante toda la próxima semana. Había alertas de crecidas repentinas en vigor en todo el estado debido a un fenómeno atmosférico poco habitual denominado “río atmosférico”.

“Eviten conducir siempre que sea posible”, instó Zee en una publicación en las redes sociales.

open image in gallery Las inundaciones en San Francisco alcanzaron niveles récord la tarde del miércoles, con lluvias torrenciales agravadas por las cálidas aguas del océano, relacionadas con el fenómeno climático de El Niño ( Getty )

A miles de kilómetros de distancia, también se suscitaron inundaciones provocadas por un río atmosférico en el norte de California. La zona de la bahía de San Francisco registró una precipitación diaria récord, ya que cayeron 6 cm de agua hasta las 3 p. m., lo que superó el récord establecido en 1918, según informó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de la ciudad a través de las redes sociales.

Las lluvias torrenciales se vieron intensificadas por las cálidas aguas oceánicas relacionadas con El Niño, explicó el climatólogo Daniel Swain. Las temperaturas de la superficie del mar están batiendo récords para esta época del año, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan tormentas.

Otra tormenta podría encaminarse hacia el área de la bahía el próximo miércoles, el día de mayor volumen de viajes antes del Día de Acción de Gracias, según Greg Porter, meteorólogo del San Francisco Chronicle. Asimismo, el experto afirma que también se esperan mareas reales extremadamente altas la próxima semana.

Traducción de Michelle Padilla