Las fuertes tormentas que azotan ambas costas de Estados Unidos han provocado un caos en los viajes por el Día de Acción de Gracias.

​Hasta la mañana del jueves, las condiciones meteorológicas adversas habían obligado a cancelar más de 300 vuelos con origen, destino o escala dentro de Estados Unidos, además de causar numerosos retrasos.

​En la costa este, se prevé que una tormenta provoque vientos de hasta 97 km/h en Nueva York e inundaciones costeras a lo largo del litoral atlántico. Mientras tanto, en el oeste, un sistema de tormentas procedente del Pacífico ha llevado a emitir alertas por inundaciones en las zonas costeras de California, Oregón y Washington.

​Terri Zimmerman, de 71 años, fue una de las tantas personas que sufrieron contratiempos durante su viaje el miércoles. Contó que tuvo que esperar casi una hora en la fila del control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, debido a la gran cantidad de pasajeros que habían llegado con anticipación.

open image in gallery Pasajeros esperan en las puertas de embarque del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington ( AFP/Getty )

​“Me sorprendió mucho ver una fila tan larga cuando entramos”, relató. “Eran las cinco de la mañana. Pensé que estaríamos entre los primeros en salir y que no habría casi nadie, pero el aeropuerto estaba repleto”.

​Según los datos de FlightAware, el miércoles se registraron 6.996 vuelos demorados y 167 cancelaciones en rutas con origen, destino o dentro de Estados Unidos. Hasta el momento de la publicación de esta nota, el jueves se habían cancelado 365 vuelos y otros 500 presentaban retrasos.

​La semana de Acción de Gracias es una de las épocas de mayor movimiento de viajeros del año. Según estimaciones de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), hasta 81,5 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros desde sus hogares entre el 24 y el 30 de noviembre.

​El secretario de Transporte, Sean Duffy, describió esta semana como el “Super Bowl” de los viajes aéreos en Estados Unidos.

open image in gallery Las mareas excepcionalmente altas han provocado graves inundaciones en California ( Reuters )

​“El resto de la semana festiva será complicado para quienes tengan previsto viajar, ya que se espera que fuertes tormentas costeras afecten la región del Atlántico Medio y algunas zonas del noreste a partir de esta noche”, escribió Duffy en X. “Las lluvias intensas y las fuertes ráfagas de viento tendrán su mayor impacto durante el Día de Acción de Gracias y podrían prolongarse hasta el viernes”.

​“Si van a viajar en avión, conduzcan con precaución hacia el aeropuerto y manténganse en contacto con su aerolínea para recibir información actualizada”.

​En medio de las tormentas que azotan el sur de Florida, un avión de carga de FedEx se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami el miércoles, alrededor de las 9:40 p. m., hora del Este, lo que obligó a cerrar todas las pistas del aeropuerto, excepto una.

​“Da mucho miedo. Hay cosas que pasan y escapan de nuestro control. En este momento, no puedo culpar a nadie porque el clima está muy, muy mal y hay muchas inundaciones”, declaró un pasajero a NBC Miami. “Sí, deberían haber retrasado los vuelos y suspendido los despegues por las condiciones meteorológicas”.

​La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el incidente está bajo investigación y que todavía no se ha determinado la causa.

open image in gallery El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s se retrasó debido a las condiciones meteorológicas en Nueva York ( Getty )

​Mientras tanto, las condiciones meteorológicas en el noreste de Estados Unidos obligaron a modificar los planes del famoso desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York, que se pospuso del jueves al sábado ante el pronóstico de lluvias intensas y vientos de hasta 97 km/h.

​Según AccuWeather, también se espera que la tormenta que azota la costa este provoque algunas nevadas húmedas en el Medio Oeste durante el Día de Acción de Gracias.

Por su parte, California enfrenta mareas excepcionalmente altas, conocidas como “mareas reales”, que han alcanzado niveles récord y causado inundaciones en comunidades costeras, debido a la combinación de los efectos de El Niño y las tormentas del Pacífico.

Traducción de Leticia Zampedri