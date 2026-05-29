Trump se reúne con asesores para una “determinación final” sobre acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que sostendrá una reunión con sus asesores en la Sala de Crisis de la Casa Blanca mientras busca tomar una “determinación final” sobre si avanza con en acuerdo para extender el alto el fuego con Irán.

Trump confirmó las conversaciones de alto nivel en la Casa Blanca un día después de que The Associated Press y otros medios noticiosos informaran que negociadores estadounidenses e iraníes habían acordado un convenio tentativo que extendería el frágil alto el fuego durante 60 días mientras se sostienen nuevas conversaciones sobre el controvertido programa nuclear iraní .

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el jueves que los adversarios habían alcanzado un acuerdo tentativo. Pero señaló que seguían debatiendo “un par de puntos de redacción” y que no podía decir si Trump aprobaría la propuesta.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, escribió el viernes en X que su país “no confía en garantías ni en palabras”, solo en acciones, y que “no se dará ningún paso antes de que la otra parte actúe”.

“No obtenemos concesiones mediante conversaciones, sino mediante misiles. En las negociaciones, solo les hacemos entender eso”, escribió Qalibaf, quien participó en negociaciones en Qatar esta semana. “El ganador de cualquier acuerdo es quien esté mejor preparado para la guerra al día siguiente de que se firme”, agregó.

Según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto, el acuerdo tentativo prolongaría durante 60 días el alto el fuego en la guerra, que ya lleva tres meses, e iniciaría una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Entre los primeros asuntos que se negociarían durante el alto el fuego de 60 días estaría qué ocurrirá con el uranio altamente enriquecido de Irán, indicó el funcionario, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato. La República Islámica tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un corto paso técnico respecto de los niveles de grado armamentístico del 90%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Vance dijo el jueves por la noche que las partes dialogaban sobre “un par de cuestiones sobre el asunto nuclear, la reserva altamente enriquecida, y también la cuestión del enriquecimiento”. El vicepresidente insinuó que los negociadores intentaban fijar términos generales sobre el tema del uranio en el acuerdo tentativo, y que los detalles se concretarían en las conversaciones posteriores.

Aunque Trump y su equipo dijeron desde el inicio del conflicto que uno de sus objetivos principales era garantizar que Irán nunca pueda tener un arma nuclear, Vance presentó los logros de la guerra como algo mucho menos definitivo.

“Estamos en una posición en la que podríamos retrasar sustancialmente su programa nuclear, no solo durante el mandato de este presidente sino a largo plazo”, señaló. “Eso es algo muy, muy bueno para el pueblo estadounidense”.

Irán, que desde hace tiempo sostiene que su programa nuclear es pacífico, no se ha comprometido públicamente a renunciar a la reserva. Se cree que está enterrada bajo un trío de instalaciones nucleares que resultaron gravemente dañadas por ataques aéreos de Estados Unidos el año pasado.

Analistas nucleares han señalado que Irán podría considerar a China o Rusia, que mantienen estrechas relaciones con Teherán, como un posible tercer país aceptable para tomar posesión del uranio enriquecido. Pero Trump dijo el miércoles que “no se sentiría cómodo” con un plan así.

En el memorando propuesto queda claro que Irán no podrá imponer peajes en el estrecho de Ormuz y que tendrá que retirar todas las minas de la vital vía marítima en un plazo de 30 días, según el funcionario que habló bajo condición de anonimato.

Durante la guerra, Irán cerró de facto el estrecho, por el que transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo. Su cierre ha disparado los precios del petróleo en todo el planeta.

Irán ha dicho que está dejando pasar a algunos buques comerciales —alrededor de dos docenas al día en los últimos días, frente a más de 100 diarios antes de la guerra—. Pero la República Islámica también ha cobrado peajes por lo menos a algunos barcos y estableció a inicios de este mes una agencia formal de control, lo que impulsó una nueva ronda de sanciones de Estados Unidos esta semana.

En virtud del acuerdo tentativo, Estados Unidos levantaría gradualmente su bloqueo naval sobre los puertos iraníes y también aceptaría flexibilizar sanciones, lo que permitiría a Irán vender más de su petróleo.

Sin embargo, aun cuando surgieron noticias del posible acuerdo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones adicionales al brazo encargado de las ventas de petróleo del ejército iraní. Las nuevas penalizaciones, de las que informó primero The Associated Press, amplían la campaña de presión económica del gobierno de Trump sobre la República Islámica.

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir el fin de las operaciones militares de Israel en Líbano contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán. Las tensiones se profundizaron el jueves en Líbano cuando Israel realizó un ataque aéreo contra un suburbio del sur de Beirut, y otros ataques en la ciudad costera sureña de Tiro. Al menos 14 personas murieron en el sur del país.

Desde que comenzó el alto el fuego hace unas siete semanas, Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques y acusaciones de violaciones del acuerdo. Pero no han vuelto a lanzar hostilidades a gran escala y han mantenido las negociaciones.

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Los periodistas de The Associated Press Jennifer Peltz y Farnoush Amiri en Nueva York contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.