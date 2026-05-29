Jueza bloquea temporalmente fondo de Trump para supuestas víctimas de politización

Una jueza federal ha bloqueado temporalmente todo desembolso del fondo creado por el gobierno del presidente Donald Trump para compensar a supuestas víctimas de politización de la justicia.

(((((( pague cualquier reclamación a través de un nuevo fondo de conciliación de 1.776 millones de dólares para aliados del presidente republicano que creen haber sido víctimas de un gobierno convertido en arma.

La jueza de distrito Leonie Brinkema, en Alexandria, Virginia, también prohibió el viernes que el gobierno avance con la creación del fondo mientras esté pendiente el litigio que lo impugna.

La jueza, nominada para el cargo por el presidente demócrata Bill Clinton, programó una audiencia para el 12 de junio a fin de escuchar argumentos sobre si debe extender la orden que bloquea los pagos del fondo de 1.776 millones de dólares. El gobierno creó el fondo para resolver la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones fiscales.

El fondo ha provocado una fuerte reacción desde que se anunció la semana pasada, e incluso republicanos presionaron al secretario de Justicia interino Todd Blanche por las consideraciones de elegibilidad y la posibilidad de que incluso los participantes en el asalto al Capitolio pudieran solicitar una compensación.

El Departamento de Justicia no ha formado la comisión de cinco miembros que decidirá los criterios de pago, por lo que aún no se ha desembolsado dinero ni se han aceptado reclamaciones.

Los abogados de los demandantes, del grupo de defensa legal Democracy Forward, buscan una orden judicial que detenga la implementación del fondo y evite que el gobierno de Trump desembolse cualquier pago. La demanda federal sostiene que no existe base legal ni mecanismos de rendición de cuentas que sustenten el fondo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.