Canadiense se declara culpable de vender sustancias a personas que se suicidaron

Un hombre canadiense acusado de vender sustancias letales en internet a personas que las usaron para acabar con sus vidas se declaró culpable el viernes de aconsejar o ayudar al suicidio.

Con un blazer oscuro y una camisa blanca, Kenneth Law se ubicó en el banquillo de los acusados en un tribunal de Newmarket, Ontario, para presentar sus declaraciones de culpabilidad. La sentencia está programada para septiembre. Como parte del acuerdo de culpabilidad, los fiscales canadienses retirarán 14 cargos de asesinato en su contra.

La policía en Canadá y en todo el mundo ha estado investigando más de 100 suicidios vinculados a Law. Los cargos están relacionados con 14 personas en Ontario que tenían entre 16 y 36 años.

La policía canadiense indicó que Law utilizó una serie de sitios web para promocionar y vender nitrito de sodio, una sustancia que se usa comúnmente para curar carnes y que puede ser mortal si se ingiere.

Law es sospechoso de haber enviado al menos 1.200 paquetes a más de 40 países, y, según la policía, alrededor de 160 de esos envíos presuntamente fueron a direcciones en Canadá. Ha permanecido bajo custodia desde su arresto en su casa de Mississauga, Ontario, en mayo de 2023.

Los fiscales en el Reino Unido han decidido no presentar cargos contra Law pese a haberlo investigado por más de 112 muertes.

El Servicio de Fiscalía de la Corona y la Agencia Nacional contra el Crimen señalaron que habían decidido que Law “debe ser sentenciado por la totalidad del alcance de sus delitos dentro de un único proceso de sentencia en Canadá”.

En una carta a las familias en duelo, las organizaciones afirmaron que había sido una “decisión difícil”.

“En ningún tribunal, ningún resultado puede eliminar el dolor que han sufrido las víctimas y sus familias”, manifestaron.

Familias de algunas de las personas fallecidas pidieron una investigación pública.

“Si nuestro propio país no va a llevar a nadie a juicio por estas muertes, lo mínimo que puede hacer es realizar una investigación adecuada sobre cómo se permitió que ocurrieran”, declaró Adele Zeynep Walton, cuya hermana Aimee Walton, de 21 años, murió en 2022.

Las autoridades en Estados Unidos, Italia, Australia y Nueva Zelanda también han realizado investigaciones.

Quienes sean declarados culpables de ayudar al suicidio en Canadá pueden enfrentar hasta 14 años de prisión, mientras que el asesinato en primer grado conlleva una condena automática de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años.

Un forense de Nueva Zelanda determinó que cuatro personas que murieron por suicidio allí habían pedido artículos en internet a una empresa asociada con Law, pero señaló que las actividades de Law están fuera de la jurisdicción de los tribunales de Nueva Zelanda.

La ley canadiense prohíbe recomendar el suicidio, aunque el suicidio asistido es legal desde 2016 para personas de 18 años o más. Cualquier adulto con una enfermedad, dolencia o discapacidad grave puede solicitar ayuda para morir, pero debe pedir la asistencia de un médico.

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La corresponsal Jill Lawless en Londres contribuyó con esta nota

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.