Revelan que más de la mitad de los estadounidenses tienen un nivel de lectura inferior al de sexto grado

Más de la mitad de los adultos estadounidenses leen por debajo del nivel de sexto grado, una cifra récord que los expertos denominan una “crisis silenciosa” que afecta a la economía, la atención médica y las comunidades de todo Estados Unidos.

Aproximadamente el 54 % de los estadounidenses de entre 16 y 74 años tienen un nivel de lectura equivalente o inferior al de sexto grado (alrededor de los 11 o 12 años), según datos citados por la Fundación Barbara Bush para la Alfabetización Familiar. Esto representa aproximadamente 130 millones de personas.

“La llamamos una crisis silenciosa porque no se habla mucho de ella”, dijo Andrew Roberts, presidente de la fundación, a Aging Untold, un programa de entrevistas de 30 minutos que se emite de lunes a viernes en la cadena Gray Media y que explora las realidades y los desafíos del envejecimiento en EE. UU.

Este problema puede manifestarse en situaciones cotidianas, como acceder a la atención médica, comprender trámites burocráticos y encontrar empleo. Una persona con dificultades de lectoescritura puede tener problemas para comprender un formulario de consentimiento médico, utilizar un sistema de telemedicina o seguir instrucciones escritas.

Solo en el área de Kansas City, Misuri, por ejemplo, alrededor de 680.000 adultos tienen bajas habilidades de alfabetización, que van desde la capacidad de comprender solo palabras y frases básicas hasta tener poca o ninguna comprensión del lenguaje escrito, según Aging Untold.

open image in gallery Alrededor del 54 % de los estadounidenses de entre 16 y 74 años tienen un nivel de lectura equivalente o inferior al de sexto de primaria, lo que podría dificultarles la comprensión de las facturas médicas, las ayudas económicas y las opciones de pago ( AFP/Getty )

Según la fundación, los condados de EE. UU. con los índices de alfabetización más bajos suelen enfrentar mayores niveles de pobreza, peores resultados en materia de salud y menor movilidad económica. Los índices de alfabetización también varían según la región: el Medio Oeste y el Noreste generalmente registran niveles más altos y consistentes, mientras que en el Sur y el Oeste se observan mayores disparidades entre los condados.

Las consecuencias económicas también pueden ser significativas. Las personas con escasas habilidades de lectura pueden tener dificultades para encontrar empleos bien remunerados, y el bajo nivel de alfabetización también se ha relacionado con mayores costos de atención médica.

ProLiteracy, una organización sin fines de lucro dedicada a la alfabetización de adultos, estima que hasta 238 mil millones de dólares en costos anuales de atención médica están asociados con bajos niveles de alfabetización en adultos, en parte porque las personas pueden malinterpretar las instrucciones de tratamiento o la información sobre atención preventiva.

Este problema también puede transmitirse entre generaciones.

“Cuando vemos adultos con bajo nivel de alfabetización, los niños criados en esos hogares tienen un 72 % de probabilidades de crecer con un bajo nivel de alfabetización también”, dijo Roberts.

Para Bernadette Graves (61), las dificultades con la lectoescritura la acompañaron hasta bien entrada la edad adulta. Según Aging Untold, la mujer afirmó haber terminado el último año de secundaria sin aprender a leer.

open image in gallery Los condados de EE. UU. con menores niveles de alfabetización suelen sufrir mayores índices de pobreza, peores condiciones de salud y menor movilidad económica, y las mayores disparidades regionales se observan en el sur y el oeste ( AFP/Getty )

“No sabía leer. Todavía no sé escribir bien”, dijo Graves, y agregó: “En aquel entonces, simplemente nos pasaban”.

Graves trabajó durante 20 años como conserje y camarera en una cafetería, pero desconoce cuál habría sido su potencial de ingresos si hubiera aprendido a leer antes.

Finalmente, se matriculó en Literacy KC, un programa de educación para adultos en Kansas City que atiende a unos 2.000 adultos cada año, según el reportaje.

Graves comenzó el programa leyendo a un nivel de preescolar o primer grado. Ahora lee a un nivel de quinto grado, de acuerdo con Aging Untold.

“Me hace sentir bien. Guardo libros en mi auto para poder leer mientras espero a alguien”, dijo Graves.

Este tipo de progreso demuestra que la alfabetización de adultos es un problema que se puede solucionar, afirma Roberts.

“Es un problema que tiene solución, ¿no es así? Sabemos cómo enseñar a la gente a leer”, dijo.

Traducción de Sara Pignatiello