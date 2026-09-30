Policía choca en Perú con opositores al pedido del gobierno para legislar sobre diversos temas

Miembros de varios sindicatos chocaron el miércoles con la policía en la capital peruana durante una pequeña protesta contra un paquete de leyes solicitado por el gobierno de Keiko Fujimori para combatir el crimen, enfrentar el fenómeno climático El Niño e impulsar medidas económicas.

Es la primera protesta contra Fujimori en Lima, aunque en agosto han ocurrido paros regionales contra el gobierno en las regiones de Loreto y Ucayali, en especial por el alza de los precios de los combustibles.

El gobierno de Fujimori ha pedido al Congreso autorización para legislar por 120 días en más de 60 campos y aprobar medidas tributarias, laborales, penitenciarias, migratorias y económicas para promover el empleo, las pequeñas empresas, la inversión y el desarrollo productivo.

Pero los sindicatos han observado aspectos que podrían debilitar diversos derechos de los trabajadores. “Lo que este gobierno está buscando, dentro de ese paquete, es introducir medidas...para eliminar los topes a las tasas de interés bancarias, reducir los derechos de los trabajadores jóvenes y debilitar los derechos laborales”, dijo a The Associated Press Luis Solís, dirigente del sindicato de trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Entre los manifestantes había miembros del gremios textiles y de la construcción, entre otros.

Fujimori dijo el martes en la región Ica que el paquete de facultades legislativas solicitadas al Parlamento son "importantes" porque su gestión debe enfrentar el fenómeno climático El Niño —que ya se manifiesta en el norte del país con lluvias constantes— así como para luchar contra una ola delincuencial que no cesa.

La Cámara de Diputados aún no ha aprobado el pedido de facultades legislativas del gobierno.

En agosto, el gobierno de Fujimori declaró un estado de excepción por 60 días en Lima y el puerto del Callao para enfrentar al crimen. A inicios de septiembre Perú se sumó al Escudo de las Américas liderado por Estados Unidos para combatir la delincuencia transnacional.

Fujimori llegó al poder en julio tras prometer orden en un país azotado por las extorsiones y los asesinatos, principales preocupaciones en Perú, con 33 millones de habitantes. Las denuncias por extorsiones pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.