Educación en EEUU: Estudiantes jóvenes se recuperan tras pandemia, los mayores siguen rezagados

Los estudiantes más jóvenes han recuperado terreno académico tras las interrupciones de la pandemia, mientras que los estudiantes mayores siguen rezagados, según los datos más recientes de evaluaciones que dio a conocer el gobierno federal el miércoles.

Los niños de 9 años repuntaron hasta volver a las puntuaciones de lectura previas a la pandemia y registraron cierta recuperación en matemáticas, de acuerdo con datos de una prueba que se aplica de manera regular en Estados Unidos desde la década de 1970. Esa misma recuperación no se ha observado entre los jóvenes de 13 años, cuyas puntuaciones promedio en matemáticas y lectura siguen por debajo de los promedios anteriores a la pandemia. De hecho, las puntuaciones más recientes de lectura, de adolescentes que realizaron la prueba en 2024, están esencialmente en el mismo nivel que cuando comenzó el examen en 1971.

Desde la pandemia, las escuelas y los responsables de políticas estatales se han centrado en reformar la enseñanza para los alumnos de primaria, especialmente al implementar la “ciencia de la lectura”, que enseña a los niños a leer al comprender cómo las letras forman sonidos. Pero las puntuaciones recientes muestran que los educadores también deberían concentrarse en los estudiantes adolescentes y en revertir los resultados académicos en la escuela intermedia, declaró Lesley Muldoon, directora ejecutiva de la National Assessment Governing Board.

De hecho, los jóvenes de 13 años que realizaron la prueba nacional vivieron la pandemia durante sus años formativos de la primaria. En unos pocos años, se habrán graduado y posiblemente seguirán rezagados.

“Los jóvenes de 13 años que realizaron esta evaluación el año pasado se dirigen ahora a la preparatoria o ya están inscritos”, indicó Muldoon. "Las escuelas no los tendrán por mucho más tiempo. No podemos dudar ni esperar si vamos a revertir estas tendencias”.

Qué mide la prueba

Por lo general aplicada cada cuatro años, la evaluación de tendencias a largo plazo ofrece una instantánea de las habilidades académicas de los estudiantes a los 9 y 13 años. Aproximadamente 31.000 alumnos de escuelas públicas y privadas presentaron la prueba en el ciclo escolar 2024-2025. A diferencia de la prueba principal del Nation's Report Card para alumnos de cuarto y octavo grado, que se actualiza regularmente con nuevas habilidades para reflejar cambios en los planes de estudio, la prueba de largo plazo se ha mantenido en gran medida igual desde la década de 1970.

El rendimiento académico de los estudiantes ya estaba disminuyendo cuando llegó la pandemia. Las puntuaciones alcanzaron su punto máximo alrededor de 2012 y luego comenzaron a caer, señaló Matthew Soldner, comisionado interino del National Center for Education Statistics.

“Podemos ver claramente que esto no es sólo una historia de la pandemia”, sostuvo Soldner.

Los resultados muestran que los niños más pequeños están mejorando habilidades fundamentales, como identificar hechos en un artículo sencillo de noticias o comprender multiplicación y división básicas. El 71% de los niños de 9 años alcanzó el nivel de referencia en lectura y el 84% lo alcanzó en matemáticas, unos cuantos puntos porcentuales más que en 2022.

A los adolescentes se les evalúan habilidades más avanzadas, como hacer generalizaciones a partir de un pasaje de lectura y comparar información de tablas y gráficos. Sólo el 58% alcanzó el nivel de referencia en lectura y el 70% en matemáticas, sin una mejora estadísticamente significativa respecto de 2023.

Menos estudiantes leen por diversión

Agravando el problema: el porcentaje de niños que leen por diversión ha caído a mínimos históricos.

Los alumnos que presentaron la prueba también completaron una encuesta. Sólo el 14% de los jóvenes de 13 años dijo que lee por diversión todos los días, frente al 27% en 2012 y un máximo de 37% en 1992. Entre los niños de 9 años, el 37% dijo que lee por diversión todos los días, una caída significativa desde el 53% en 2012. Investigadores observan que la disminución del tiempo dedicado a la lectura coincide con el aumento del uso de redes sociales en teléfonos celulares.

Aun así, los niños más pequeños han mostrado una recuperación académica “increíblemente alentadora” en años recientes, comentó Soldner. En el caso de los jóvenes de 13 años, dijo, “casi 50 años de progreso han sido eliminados”.

Los jóvenes de 13 años que realizaron la prueba más reciente habrían estado en segundo o tercer grado durante el primer año de la pandemia. Habrían regresado al aprendizaje presencial en cuarto o quinto grado y habrían presentado esta prueba nacional en su último año o en los dos últimos años de la escuela intermedia.

En contraste, el grupo de 9 años habría estado entrando al kínder o a primer grado cuando terminó la fase más aguda de la pandemia y las escuelas reabrieron. Sus años de segundo y tercer grado habrían reflejado más una enseñanza presencial típica.

Esas experiencias son marcadamente distintas, explicó Soldner, ya que el grupo de mayor edad habría perdido años fundamentales para desarrollar en la escuela habilidades básicas de alfabetización y de cálculo.

Aunque las caídas más recientes son alarmantes, décadas de pruebas anteriores muestran que es posible cambiar con el tiempo las trayectorias de los niños, sostuvo Mark Miller, profesor de matemáticas de octavo grado y exmiembro de la National Assessment Governing Board.

“Hemos logrado avances en el pasado, desde principios de los 70 hasta 2012”, apuntó Miller. “¿Se puede hacer de nuevo? Absolutamente”.

___________________________________

La cobertura educativa de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.