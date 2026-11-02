Se dieron a conocer las desgarradoras últimas palabras del piloto que murió al estrellarse un avión privado en el sur de Florida.

Las nueve personas que viajaban a bordo del Learjet 60 fallecieron el domingo, cuando la aeronave cayó en picada y explotó en una bola de fuego cerca de Cresthaven, a unos nueve kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump.

“Estamos descendiendo a 2.400 metros por minuto. ¡Mayday, mayday!”, alertó el piloto por radio, según una grabación obtenida por Sky News y CNN. “Estamos descendiendo a 3.000 metros por minuto”.

“Estamos volando a una velocidad excesiva y descendiendo a más de 6.000 metros por minuto”, continuó. “Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

Unos 35 segundos después de emitir la primera llamada de emergencia, el piloto pronunció una última y estremecedora frase: “Se nos acaba el tiempo”.

open image in gallery Se dieron a conocer las últimas palabras del piloto que murió en un accidente aéreo en el sur de Florida ( euters )

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino las Bahamas.

Varios testigos grabaron el accidente. Uno de los videos muestra el momento en que la aeronave se estrella y estalla en una enorme bola de fuego junto a la carretera.

Desde el lugar del siniestro, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, describió a los periodistas la magnitud del impacto.

“Fue un accidente aéreo catastrófico”, afirmó DeSantis. “Parecía un misil cayendo del cielo y dejó un enorme cráter al costado de la carretera”.

El gobernador añadió que, hasta ese momento, no se habían reportado muertos ni heridos en tierra como consecuencia del accidente.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó en redes sociales que la Administración Federal de Aviación (FAA) enviaría un equipo para colaborar con la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y esclarecer las causas del siniestro.

open image in gallery Esta imagen de Flightradar24 muestra la trayectoria de vuelo del Learjet 60 y las condiciones meteorológicas en Florida durante el domingo ( Flightradar24 )

La FAA todavía no ha confirmado las causas del accidente.

Según los registros de Flightradar24, la aeronave fue fabricada en 2004 y estaba identificada con la matrícula N722BD.

De acuerdo con CNN, que examinó las comunicaciones de radio registradas por LiveATC.net, el piloto informó que se estaba acumulando hielo en el avión y que la temperatura exterior había descendido a -47 °C.

La aeronave también atravesó una zona de turbulencias que provocó una variación de altitud de aproximadamente 213 metros (700 pies).

Poco antes de emitir la llamada de emergencia, el piloto había solicitado autorización para ascender debido a las precipitaciones que encontraba durante el vuelo.

open image in gallery El gobernador de Florida, Ron DeSantis, comparó el avión (a la derecha) con un “misil” ( Reuters )

Según los datos del sistema ADS-B Exchange analizados por CNN, la aeronave llegó a descender unos 8.230 metros en apenas un minuto.

Las autoridades aún no han revelado las identidades de las nueve víctimas ni han precisado cuántas eran pasajeros y cuántas formaban parte de la tripulación.

Durante la conferencia de prensa, DeSantis señaló que desconocía si alguno de los ocupantes del avión residía en Florida.

The Independent se puso en contacto con la Administración Federal de Aviación (FAA) para solicitar comentarios.

Noticia en desarrollo.

Traducción de Leticia Zampedri